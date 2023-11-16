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Sosyal medyada hakaret ve destek mesajları paylaşan şahıs adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika

Sosyal medyada hakaret ve destek mesajları paylaşan şahıs adli kontrolle serbest kaldı

16.11.2023 14:03

Eskişehir'de Cumhurbaşkanı'na, dini değerlere ve Filistinlilere hakaret ederek, İsrail'in saldırısına destek mesajları yazdığı tespit edilen Yunus Esad K., tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen şahıs, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ise serbest bırakılmasına itiraz etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Eskişehir'de sosyal medyada paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı'na, dini değerlere ve Filistinlilere hakaret ederek, İsrail'in saldırısına destek mesajları yazdığı tespit edilip, gözaltına alınan Yunus Esad K. (22), savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Yunus Esad K., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

'MİLLİYETÇİ BİR İNSANIM'

Yunus Esad K.'nin mahkemesindeki ifadesinde, "Hesap bana ait ama ben kullanmıyorum. Asla Cumhurbaşkanı'na yönelik böyle bir paylaşım yapmam. Milliyetçi bir insanım. IP adresi araştırılınca benim olmadığım ortaya çıkacaktır" dedi. Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Esad K.'nin adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına itiraz etti. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Eskişehir, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sosyal medyada hakaret ve destek mesajları paylaşan şahıs adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyada hakaret ve destek mesajları paylaşan şahıs adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
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