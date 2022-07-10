Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil - Son Dakika
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Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil

10.07.2022 21:04

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun "700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bu bir zenginliktir" sözlerine, "Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için, evlatları vatanına dönmelidir" sözüyle yanıt verdi. Zafer Partisi'nin sığınmacılarla ilgili politikasına da göndermede bulunan Kılıçdaroğlu "Ancak hep söyledim yine söyleyeceğim, ucuz bir ırkçı tavırla değil, düzgün devlet aklıyla yapılacak iştir bu" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla PEKOM Merter Polisevi'nde göçmen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleriyle bayramlaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 700 bin üzerinde Suriyelinin Türkiye'de dünyaya geldiğini belirtti.

"BU BÜYÜK BİR ZENGİNLİK"

Açıklamalarında Soylu, "700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bana ister kızsınlar ister ne söylerlerse söylesinler. Bir tane insanın bir araya geldiği zaman annenin ve babanın attığı çığlığın ve sevincin karşılığında, bu topraklara savaştan, ölümden kaçan insanlar geldiler, bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir. Büyük bir sınavdan geçtik, geçiyoruz" dedi.

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"BU BEBEKLER YIKIN DÖKÜK SURİYE'NİN ZENGİNLİĞİDİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun açıklamaların ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "700 bin Suriyeli bebek doğmuş ülkemizde. Allah uzun ömürler versin hepsine. Biz meseleye ülkemizin geleceği gözüyle bakıyoruz. Evet, her milletin en büyük zenginliği bebekleridir. Bu bebekler de yıkık dökük Suriye'nin zenginliğidir" dedi.

Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun 'Türkiye'de 700 bin Suriyeli dünyaya geldi' sözlerine Zafer Partisi'ne gönderme yaparak yanıt verdi

"UCUZ IRKÇI TAVIRLARLA DEĞİL, DÜZGÜN DEVLET AKLIYLA YAPILACAK İŞTİR BU"

Genel başkanlığını Ümit Özdağ'ın yaptığı Zafer Partisi'nin sığınmacılar hakkındaki sert söylemlerine de göndermede bulunan Kılıçdaroğlu, "Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için, evlatları vatanına dönmelidir. Ancak hep söyledim yine söyleyeceğim, ucuz bir ırkçı tavırla değil, düzgün, devlet aklıyla yapılacak iştir bu" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun 'Türkiye'de 700 bin Suriyeli dünyaya geldi' sözlerine Zafer Partisi'ne gönderme yaparak yanıt verdi

"DAVUL ZURNA İLE GİDECEKLER"

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır. İktidarımızda bu sürecimiz 2 senede tamamlanacak. Bu şartlar da AB fonlaması ile, bizim garantörlüğümüzde oluşturulacak. Davul zurna ile gidecekler" dedi.

Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun 'Türkiye'de 700 bin Suriyeli dünyaya geldi' sözlerine Zafer Partisi'ne gönderme yaparak yanıt verdi
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Son Dakika Politika Soylu'nun 'Suriyeli bebek' sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil - Son Dakika
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