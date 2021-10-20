Üye Girişi
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı? - Son Dakika

Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı?

20.10.2021 08:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da açılan "Hafıza Odası" sergisine tepki göstererek, "Ben merak ediyorum. Hafıza odasını açanlara bakarsanız, Cumhuriyet Halk Partililer, HDP'liler yan yanalar. Bu hafıza odasında Dürümlü köyünde katledilenler, türküleriyle yüreğimizi yakan Aybüke öğretmen, bir köydeki üç aylık, altı aylık bebek var mıydı?" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, akşam saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, Kayapınar ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Günü programına katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bölge ve kentteki muhtarların katıldığı programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı yayımlandı.

"KILIÇDAROĞLU SENİN SORACAĞIN HESAPTAN KİM KORKAR?"

Burada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sözlerini hatırlatarak, "Birkaç gün önce Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı tehdit etti. Hepimizi tehdit etti. Hesap soracakmış. Ya senin soracağın hesaptan kim korkar. Demirden korksak, trene binmeyiz ya. Bu millet hiçbir şeyden korkmadı bugüne kadar. 1960'ta darbe yaptılar, 1961'de bu ülkenin başbakanını astılar. O resmi bize hep gösterdiler, bizi ürkütmek ve korkutmak için. Bir daha bize itaat etmezseniz, sizin sonunuz böyle olur diye bizi ürkütmek için. Ne oldu? Millet ondan sonra yine milletin evlatlarını getirdi. 1980 darbesini yaptılar. Her tarafa mesaj verdiler. Herkesi ürkütmeye ve korkutmaya çalıştılar. Ne oldu? Onların söylediği olmadı. 28 Şubat'ı yaptılar, kimliğimize, kıyafetimize, inancımıza, değerimize, hepsine ambargo koydular. Size yeni bir bin yıl başlatıyoruz dediler. Dediler ki, siz bin yıldır bu coğrafyadasınız. Her şeyi değiştiriyoruz. Göreceksiniz diye. Bizi değiştiremediler. Bu coğrafyada değiştiremezler. Bu coğrafya görevli bir coğrafyadır. Bu millette görevlidir. Tekrar söylüyorum, bizim görevlerimiz var, dünyaya ait sorumluluklarımız var. Bu medeniyeti anlatmaya, insanlığımızı anlatmaya, insanlığını kaybedenlere insanlığını hatırlatmaya, bombalara sırtını dönenlere, insanlığını hatırlatmaya ait görevlerimiz var. Bunu hep beraber yaptık. Hep birlikte gerçekleştirmekle mükellefiz" diye konuştu.

"HAFIZA ODASINDA YÜREĞİMİZİ YAKAN AYBÜKE ÖĞRETMEN VAR MIYDI?"

Diyarbakır'da açılan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı "Hafıza Odası" sergisini hatırlatarak tepki gösteren Bakan Soylu şunları söyledi:

"Bir hafıza odası açtılar. Ben merak ediyorum. Hafıza odasında açanlara bakarsanız, Cumhuriyet Halk Partililer ve HDP'liler yan yanalar. Bu hafıza odasında Dürümlü de katledilenler var mıydı? Bu hafıza odasında türküleriyle yüreğimizi yakan Aybüke öğretmen var mıydı? Bu hafıza odasında bir köydeki üç aylık, altı aylık bebek var mıydı? Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz? Neyi temizlemek gayreti içerisindesiniz? Burada sizlere ifade etmek istiyorum: Şuradaki topluluk var ya siz her şeyi gördünüz. Darbe, anarşik, terörizmi gördünüz. Avrupa'dan, Amerika'dan parmak sallamak gördünüz. Aşağılanma gördük, hep birlikte gördük bunları. Yüzde 8 binlik gecelik faizler gördük.

"GELECEK NESİLLERE BİZİM GÖRDÜKLERİMİZİ BİR DAHA GÖSTERMEYELİM"

Akşam yattık, sabah kalktık. Beş kat fukaralaştığımızı gördük. Görmediğimiz kalmadı. Yoksulluk, fukaralık her biri görüldü. Hep beraber bir şey yapmalıyız. Siyasi düşüncelerimiz ayrı olabilir. Fikirlerimiz ayrı olabilir. Ayrı etnik kökenlere sahip olabiliriz. Ayrı şekilde dünyaya bakabiliriz. Ama hep beraber bir şey yapmalıyız. Gelecek nesillerimize, bizim gördüklerimizi bir daha göstermeyelim. Onlar bizim kadar mukavemetli olmayabilir. Onlar bizim kadar dayanıklı olmayabilir. Çocuklarımıza, gençlerimize elimize fırsatı geçirdik. Altyapısı güçlü bir Türkiye'ye bırakıyoruz. Kuvvetli bir Türkiye. Etrafındaki coğrafyanın hayran hayran izlediği bir Türkiye bırakıyoruz."

Programın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağı'nı ziyaret ederek esnafla buluştu. Bakan Soylu ve beraberindekiler, burada gençlerle buluşma gerçekleştirdi.

Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı?

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Cumhuriyet, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı? - Son Dakika


Son Dakika

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan korona açıklaması: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor 08:24 Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan korona açıklaması: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı 07:53 Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar 07:46 Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar
Çarptığı tıra ayağı sıkışan motosiklet sürücüsü, 500 metre sürüklendi 02:36 Çarptığı tıra ayağı sıkışan motosiklet sürücüsü, 500 metre sürüklendi Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir 00:41 Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü 20:11 Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü
Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak 18:20 Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz 17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz

Son Dakika Haberleri
08:36 Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı! Asya ve Aras yakınlaşıyor
08:23 Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan korona açıklaması: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor
08:18 Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı?
07:52 Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı
07:47 Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi
07:45 Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar
07:37 Palu ailesi davasında karar! 3 tutuklu sanık tahliye edildi
07:36 Siyasi cinayetler tartışmasına Alaattin Çakıcı'dan yorum: İlk cinayetiniz ben olayım
07:35 Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara çağrı: Az kaldı, sizin zamanınız geliyor
07:35 KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti
Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı! Asya ve Aras yakınlaşıyor Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı! Asya ve Aras yakınlaşıyor         
08:36
Activision Blizzard hakkında, etik ihlali davası nedeniyle bir kez daha soruşturma başlatıldı Activision Blizzard hakkında, etik ihlali davası nedeniyle bir kez daha soruşturma başlatıldı         
08:15
Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi         
07:48
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı 58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı         
23:14
Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor         
19:14
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak         
16:43
"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı         
16:02
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif         
13:51
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 08:54:21. #1.12#
SON DAKİKA: Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı? - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement