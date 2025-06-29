Süleyman Soylu: Türkiye'nin Erdoğan'a 6-8 Yıl Daha İhtiyacı Var - Son Dakika
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Politika

Süleyman Soylu: Türkiye'nin Erdoğan'a 6-8 Yıl Daha İhtiyacı Var

29.06.2025 19:49
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1) AK PARTİ'Lİ SOYLU: TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'A 6-8 YIL DAHA İHTİYACI VARTBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var" dedi.

1) AK PARTİ'Lİ SOYLU: TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'A 6-8 YIL DAHA İHTİYACI VAR

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, " Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Altınordu ilçesindeki Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Teşkilat Akademisi 2025 Eğitim Programı kapsamında düzenlenen 'Yarınlar için Teşkilat' konulu eğitim programına katıldı. Burada konuşan Soylu, "Cumhurbaşkanımız, 'Siz yapamazsınız diyenlere karşı, biz yapabiliriz, biz gerçekleştirebiliriz ve biz başarabiliriz' diye hepimize anlattı. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı hep beraber yönetmek, hep beraber yarınlara büyük adımlar atmak zorundayız. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var. Dünyada üç tip lider vardır. Üst kat lider, ortak kat lider ve alt kat lider. Yüz yıldan beri ilk kez biz üst kat liderle karşı karşıyayız. Yolsuzluklara bulaşmış, hiçbir şey yapmamış insanları parlatacaklar, 25 yıldır çeyrek asırdır Türkiye'yi bütün özlemleriyle buluşturan Tayyip Erdoğan'ı oyun dışı bırakacaklar. Yok öyle bir yağma" dedi.

'TEŞKİLATÇILIK DAHA FAZLA ÇALIŞMAKTIR'

Soylu, kariyerinin bir dava yolculuğu olduğunu belirterek, "AK Parti sadece bir siyasi partinin adı değildir. Büyük bir davayı sırtında taşıyan, şuuru barındıran büyük bir yolculuğun adıdır. AK Parti kurulan 16 büyük Türk devletinin adıdır. AK Parti hepimizin kokusunu özlediği, sevdiği ve beklediği partidir. AK Parti bütün coğrafyamızın ve gönül dünyamızın adı ve resmidir. Bu ülkede kim geleceğe adım atmak istemişse hepsine iftiralar attılar. Ama siz hiçbirinden korkmadınız. Darbelerden korkmadınız. Hiçbir iftiraya boyun eğmediniz. Amerika'nın, Avrupa'nın ve Batı'nın üzerimizde ortaya koymaya çalıştığı, üzerimize giydirmeye çalıştığı deli gömleğinden korkmadınız. Bu ülkenin ANKA'sını yapmaktan, bu ülkenin İHA'sını yapmaktan, bu ülkenin Yavuz Selim Köprüsü'nü yapıp sadece bir inşayı değil bir fikri ortaya koymaktan, herkesin gözyaşları ile izlediği Ayasofya'yı bu milletle bütünleştirmekten korkmadınız ve çekinmediniz. Siz sadece bir siyasi parti değilsiniz. Osmanlı'dan, Selçuklu'dan itibaren bu milletin özlemlerini bütün dünyaya buluşturmak, bütün değerlerimizi dünya ile buluşturmak ve dünyaya liderimizin önderliğinde sözünü söyleyebilecek bir milleti haykırmak için 25 yıldır direniyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Siyasetçilik ve teşkilatçılık bir disiplin meselesi ve aynı zamanda hem davaya ve lidere sadakattir. Çalışmaya ara vermemektir teşkilatçılık. Rutin bir başarı değildir. Ne zaman onu aşarsanız ne zaman daha fazla gayret gösterirseniz, daha fazla çalışırsanız, daha fazla hakkaniyete uyarsak, daha fazla ötekine dokunursak, daha fazla milletle olursak, daha fazla fakirin fukaranın dertleriyle dertlenirsek, daha fazla devlet ile millet arasında köprü olmayı başarabilirsek teşkilatçılık çok daha fazla başarıya ulaşır" diye konuştu.

'EN ÖNEMLİ MESELELERDEN BİRİ DE NÜFUS'

Türkiye'de doğurganlık oranının 1,48'e gerilediğini ve en temel meselelerinden birisinin nüfus meselesi olduğunu vurgulayan Soylu, "Biz Amerika'da bir şirketin yaptığı araştırmada iyimser senaryoyla 2100 yılında 65 milyon nüfusa düşüyoruz. Kötümser senaryo 56 milyon. Bu durum Anadolu coğrafyasının karışılacağı en büyük felakettir. Tayyip Erdoğan 3 çocuk yapın derken aslında bir stratejiyi ortaya koyuyordu. İstanbul'da 2024-2025 Eğitim ve Öğretim döneminde ilkokula yazılan çocukların sayısı düştü. Bu sene daha düşecek. Seneye ve ondan sonraki sene daha düşecek. Okula ihtiyaç kalmayacak, öğretmen sayısına ihtiyaç kalmayacak" dedi.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOK TEMKİNLİ BİR POLİTİKA YÜRÜTÜYOR'

Dünyada vekalet savaşlarının olduğunu söyleyen Soylu, "Koskoca Amerikan devleti İsrail'in vekalet savaşçısı oldu. Dünyanın geldiği nokta burası. Çok temkini olmalıyız. Cumhurbaşkanımız çok temkinli politika yürütüyor. Suriye ve İran meselesi dahil olmak üzere. Dört dörtlük bir politika yürütüyor" diye konuştu.

Programa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Süleyman Soylu: Türkiye'nin Erdoğan'a 6-8 Yıl Daha İhtiyacı Var - Son Dakika

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