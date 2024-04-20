Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok

Diyarbakır Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreninde bir şahsın Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmesiyle ilgili DEM Parti'den açıklama geldi. DEM Parti, şahsın parti ve belediye ile bir ilişkisi olmadığını, müdahalede bulunanların da kendi belediye eş başkanları olduğunu kaydederek, "Algı operasyonlarıyla belediyelerimizi yıpratmaya çalışan kirli odaklara sesleniyoruz; amacınızı ve kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz, bu ucuz komplolarınıza asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Diyarbakır Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreni sırasında skandal anlar yaşandı. Bir kişi makam odasındaki Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerle ilgili "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından soruşturma başlattı.
Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G isimli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olaya ilişkin tepkiler büyürken, DEM Parti de sessizliğini bozdu.
Partinin Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) yapılan açıklamada şahsın belediye ve parti ile resmi bir ilişkisinin olmadığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "31 Mart'ta Türkiye halkları sandık başına giderek yaşadıkları kentleri beş yıl boyunca yönetecek belediye eş başkanlarını ve meclis üyelerini seçmiştir. 31 Mart'tan bu yana DEM Partili yerel yönetimler olarak kayyımların yarattığı tahribatlara ve yönetme yetkisi aldığımız belediyelerdeki büyük soyguna çözüm bulmaya çalışıyor, halka hizmet etmek için var gücümüzle emek veriyoruz.
Yerel yönetim anlayışımızın gereği olarak her mahalle, ilçe ve kente hizmet götürmek en öncelikli hedefimizdir. Belediyelerimiz, genel siyasi tartışmalara dahil olmadan hizmet odaklı çalışmalarıyla farklarını gösterme adımlarını atmaya başlamıştır. Yerel yönetimlerimiz başta olmak üzere partimizin her kademesi yıllardır bayrak, ulusal, marş vb. sembol ve değerlerle tek bir sorunu olmadan siyaset yapmakta, hizmet üretmektedir. DEM Parti belediyeleri hiçbir ayrım gözetmeden ve yurttaşlarımızın kimliklerine, değerlerine, inançlarına ve saygı duydukları sembollere bakmaksızın eşit hizmet temelli bir yaklaşımı benimsemektedir.
Bu gerçekler apaçık bilinmesine rağmen belediyelerimizde kirli oyunlar geliştirilmekte, belediyelerimiz asılsız iddialar ve kirli komplolarla hedef haline getirilmektedir. İktidar seçimlerde yaşadığı kayıpların üzerini bu algı operasyonlarıyla örtmeye çalışmaktadır. Türkiye'de artık bayrak, ulusal marş gibi sembollerin ve değerlerin istismarına dayanarak siyaset yapma dönemi miadını doldurmuştur. Demokratik kamuoyu bu ucuz algı operasyonlarını ve kumpasları ciddiye almamaktadır.
Bugün her kentte kayyımlardan ve iktidar partisinden devralınan belediyelerdeki soygunlar, usulsüz harcamalar ve borç batakları açığa çıkmaktadır. Halkın gerçek gündemi işte bu talan uygulamalarıdır. Söz konusu bu durumu örtmek isteyen İçişleri Bakanlığının ucuz algı operasyonları üzerinden belediyelerimize müfettiş görevlendirmesi, eskimiş tartışmaları tekrardan gündeme getirme çabasıdır. Bakanlığın asli görevi belediyelerde yapılmış olan soygun, yolsuzluk ve talanı araştırmak, sorumluları yargıya teslim etmektir. DEM Parti olarak alnımız ak, başımız diktir. Belediyelerimiz hiçbir soruşturmadan kaçmayacaktır. Ancak bu soruşturmaların soygunları, yolsuzlukları ve belediyelerdeki talanı da içerecek şekilde genişletilmesini talep ediyoruz.
Son olarak Sur Belediyesinde partimiz ve belediye ile herhangi bir resmi ilişkisi olmayan bir vatandaşın hakaretlerine ve duvarda asılı olan fotoğraflara dair girişimlerine ilk karşı çıkanların ve müdahalede bulunanların Belediye Eş Başkanlarımız olduğu basına yansıyan görüntülerden de açıkça görülmektedir. Algı operasyonlarıyla belediyelerimizi yıpratmaya çalışan kirli odaklara sesleniyoruz; amacınızı ve kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz, bu ucuz komplolarınıza asla geçit vermeyeceğiz.
Bu kapsamda semboller ve değerler üzerinden yürütülen bu kirli tezgahları sert biçimde kınıyoruz. Bu tezgahlara rağmen kentlerdeki ve belediyelerdeki tahribatların giderilmesi, halka hizmet verilmesi ve ekonomik krize karşı halkın korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı. Salonda aralık ayında çekilen fotoğraf karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi. Yeni çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.
Geçtiğimiz günlerde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk başkanlığında toplanan meclis toplantısında AK Partili ve HDP'li meclis üyeleri arasında İstiklal Marşı ve saygı duruşu nedeniyle tartışma çıktı.
Meclis toplantısında AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep etti. Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti grubu ise "Gündemde böyle bir madde yok" diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmedi.
Son Dakika › Politika › Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İstanbul’daki görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu, İsrail’e verilecek en güçlü cevabın ve zaferin yolunun birlik ve bütünlükten geçtiğini ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendiren İsrail’e karşı Filistin’in haklı davasının ve gerçeklerin daha çok anlatılması gerektiğini söyledi” denildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Tugay, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, halkın, kentin ve ülkenin çıkarlarını gözeteceklerini ve vicdanlarının sesini dinlemekten asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Tugay ve beraberindeki heyet, ayrıca İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti.
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediyenin 1 milyar 700 milyon TL borcu olduğunu açıkladı. Kahveci, borç yükünün kısa vadede bir seçim kazanmak amacıyla yapılan yatırımlardan kaynaklandığını belirtti.
Eski Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Erdal Beşikçioğlu'na belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldıklarını açıklamasından dolayı teşekkür etti.
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Hilmi Güler, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek Ordu halkına teşekkür etti. Güler, fırsat eşitliği ve uyum içinde çeşitlilik ilkesine dikkat edeceklerini belirtti. Ayrıca, Ordu'yu yaşanılabilir bir kent yapmak için çalışmaların iki ana gruba ayrıldığını ve afete dirençli bir kent olacaklarını vurguladı.
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Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP'nin düzenlediği 'İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı'na katıldı. Toplantıda, belediye başkanlarının görüşleri, önerileri ve önümüzdeki dönemle ilgili talepleri dinlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde DEM Partililerin Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren sözler söylediği iddialarına ilişkin U.G. adlı şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Sur Belediyesi, mazbata töreninin ardından belediyede DEM Parti yöneticilerinin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözler söyledikleri iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlatması üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, “Parti Yönetimimiz ve Eş Başkanlarımız tarafından söylendiği iddia edilen sözler, bizlerden bağımsız bir yurttaşın söylemi olup, tarafımıza yöneltilen iddialar asılsızdır” denildi.
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