Sütlaç ziyafeti çeken Kılıçdaroğlu, hesabı kimin ödeyeceğini sorunca İmamoğlu'nun verdiği yanıt herkesi kahkahaya boğdu - Son Dakika
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Sütlaç ziyafeti çeken Kılıçdaroğlu, hesabı kimin ödeyeceğini sorunca İmamoğlu'nun verdiği yanıt herkesi kahkahaya boğdu

05.04.2023 13:30

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte gittiği Trabzon'da gençlerle bir araya geldi ve Hamsiköy sütlacını tattı. Kılıçdaroğlu, sütlacı yedikten sonra, "Sütlaç gerçekten güzel. Hesabı kim ödeyecek" diye sordu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sorusunu, "Ağanın eli tutulmaz Genel Başkan'ım" şeklinde yanıtladı. Bu sözler sonrası Kılıçdaroğlu ve gençler kahkahalara boğuldu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Trabzon'a gitti. Millet Buluşması'nda Trabzonlulara seslenen Kılıçdaroğlu daha sonra iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu iftar sonrası gençlerle bir araya geldi ve meşhur Hamsiköy sütlacı yedi. Kılıçdaroğlu'na, Trabzon'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Kılıçdaroğlu, sohbet ettiği öğrencilere, üniversitede okuduğu bölümleri sordu. İmamoğlu, gençlere, "Yüz yüze başladı galiba. İsteyen gelsin gibi bir davet var yani" dedi. Bir öğrenci "Garip bir karar aldılar" derken başka bir öğrenci ise "Gidebilen gidiyor" diye konuştu.

"ŞİMDİ ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU MALI GÖTÜRDÜ DİYECEK"

Kılıçdaroğlu, Hamsiköy sütlacını yerken "Erdoğan diyecek, 'Kılıçdaroğlu malı götürdü'" dedi. Kılıçdaroğlu, gençlere şunları söyledi: "Bugün, AFAD bir açıklama yapmış, 'Fırtına olacak' diye. Normalde açıklamayı Meteoroloji'nin yapması lazım ama. Az önce, iftardan sonra bir toplantı daha vardı. Orada bilimden söz ettim, bilimden ve adaletten. Aykırı düşüncelerin de çok değerli olduğunu, ona itiraz edilmemesi gerektiğini. Kabullenmeyebilirsiniz ama aykırı düşündü diye insanı suçlayamazsınız."

"AĞANIN ELİ TUTULMAZ"

Kılıçdaroğlu, sütlacı yedikten sonra, "Sütlaç gerçekten güzel. Hesabı kim ödeyecek" dedi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Ağanın eli tutulmaz Genel Başkan'ım" diye cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, gençlere, "Stres artıyor. Sorunlar artıyor. O sorunları aşmak için özel bir çaba harcamak gerekiyor. Bunun için başvurulması gereken, o konuda yetkin, liyakatli kişilere ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla size olan ihtiyaç artıyor" diye konuştu. Bir genç, Kılıçdaroğlu'na, "Özellikle büyük şehirlerde… İnsanların karmaşıklaştığı bir dönemde olduğumuz için çok fazla şey düşünüyorlar" dedi.

"DİLEĞİ BİLİYORSUNUZ ZATEN. HEPİMİZİN BİLDİĞİ SIR"

Başka bir genç, Kılıçdaroğlu'nun taktığı marteniçka bilekliğini kastederek, "Bilekliğinizi ne zaman çıkaracaksınız" diye sordu. Kılıçdaroğlu, "Leyleği görmedim henüz. 'Leylek görünce çıkar' dediler. Havalimanına giderken Ankara'da bir caminin kubbesine leylek yuva yapmış. Onu her sene görüyorum ve çıkarıyorum. Fakat bugün geldiğimizde yine baktım, leylek yok. O herhalde 15-20 güne kadar falan gelir. Ben de o zaman çıkaracağım" diye yanıt verdi. Bir genç, Kılıçdaroğlu'na "Takarkenki dileğiniz hepimiz için" dedi. Kılıçdaroğlu, gençlere "Dileği biliyorsunuz zaten. Hepimizin bildiği sır" diye cevap verdi.

Trabzonlular, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na, 61 numaralı Trabzonspor formalarını hediye etti. Kılıçdaroğlu, Trabzonlu yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Politika Sütlaç ziyafeti çeken Kılıçdaroğlu, hesabı kimin ödeyeceğini sorunca İmamoğlu'nun verdiği yanıt herkesi kahkahaya boğdu - Son Dakika


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