Sydney Opera Binası'nın İsrail bayrağı renkleriyle aydınlatılması protesto edildi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'deki Opera Binası'nın, İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılması kararı protesto edildi.

KARAR PROTESTO EDİLDİ

ABC News'ın haberine göre, Eyalet Başbakanı Chris Minns'in, Sydney Opera Binası'nın İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılması kararını açıklamasının ardından, Filistin'i destekleyen yüzlerce kişi kararı protesto etti.

OPERA BİNASINA YÜRÜDÜLER

Filistin bayrağı taşıyan ve sloganlar atarak opera binasına yürüyen göstericilerin, havai fişek ateşledikleri, polisin ise durumu denetlediği kaydedildi. Eyalet Başbakanı Ofisi'nden, gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, "Bu, NSW halkını temsil etmiyor. Bunun gibi davranışlar, şiddeti kışkırtıyor ve ayrılığa neden oluyor." ifadesi kullanıldı.

Başbakan Minns, 8 Ekim'de, "eyaletteki Yahudi topluluklarla dayanışma amacıyla" Sydney Opera Binası'nın mavi beyaz renklerle aydınlatılacağını duyurmuştu.

FİLİSTİNE DESTEK GÖSTERİSİ

Öte yandan, Sydney'in güneybatısında yer alan Lakemba bölgesinde, bir grup da Filistin'e desteklerini göstermek amacıyla toplanmıştı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise gösteriye ilişkin açıklamasında, "bunun övülecek bir durum olmadığını aksine kınanması" gerektiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Penny Wong da Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının "kutlama nedeni" olmadığına dikkati çekmişti.