TBMM 32 Kanun Teklifini Kabul Etti - Son Dakika
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Politika

TBMM 32 Kanun Teklifini Kabul Etti

21.07.2025 11:15
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TBMM, 3. Yasama Yılı'nda 32 kanun teklifi kabul ederek tatile girdi. 113 birleşim gerçekleşti.

TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nda 7'si uluslararası anlaşmalara ilişkin olmak üzere 32 kanun teklifi kabul edildi.

28. Dönem 3. Yasama Yılı çalışmalarına 1 Ekim 2024'te başlayan TBMM Genel Kurulu, bugünden itibaren 1 Ekim Çarşamba gününe kadar tatile girdi. TBMM Genel Kurulunda bu yasama yılında 113 birleşim gerçekleşti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TBMM Genel Kurulunda bu yasama yılında, 7'si uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri olmak üzere toplam 32 kanun teklifi kabul edilerek yasalaştırıldı.

TBMM'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 22 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumla başlayan bütçe maratonu, TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 21 Aralık'ta kabul edilmesiyle sona erdi.

Genel Kurulda son olarak Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 3 uluslararası anlaşma ele alındı ve kabul edildi.

Bunun yanı sıra, en düşük emekli aylığının temmuz ayı ödeme döneminden itibaren 16 bin 881 liraya yükseltilmesini de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İklim Kanunu Teklifi, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifinin de aralarında olduğu birçok önemli düzenleme, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ise yeni yasama yılına kaldı.

TBMM Başkanlığına 822 kanun teklifi verildi

Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına 822 kanun teklifi sunuldu.

3. Yasama Yılında, 45 TBMM Kararı, Genel Kurulda kabul edildi. Bunlardan 3'ü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 3'ü ise Meclis'in gündemdeki bazı konularda tutumuna ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi oldu.

Bu Yasama Yılı'nda, TSK'nın sınır ötesinde görev yapmasına imkan tanıyan 3 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülerek kabul edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı Hakkında Başkanlık Tezkeresi; İsrail'in Saldırganlığıyla Başlayan ve Derinleşen, İran'la Çatışmalı Sürece Karşı Karar Hakkında Başkanlık Tezkeresi; İsrail'in Suriye'deki Saldırılarına Karşı Başkanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek Meclis kararı oldu.

7 Meclis araştırma komisyonu kuruldu

Kabine üyeleri ve Meclis Başkanlığı tarafından cevaplanması talebiyle milletvekilleri tarafından 13 bin 674 yazılı soru önergesi verildi; bu önergelerin 6 bin 893'ü yanıtlandı.

Bu dönemde 7 Meclis araştırma komisyonu kuruldu.

Bu araştırma komisyonları arasında; Yapay Zeka Araştırma Komisyonu; Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu; Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu; Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu; Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu; Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu; Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu yer aldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 3 Haziran'da TBMM Genel Kurulunda gerçekleşen Meclis Başkanlığı seçiminde üçüncü tur oylamada 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Genel Kurulunda, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak TBMM başkanvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleri, Meclis İdare amirleri ve İhtisas Komisyonu üyelikleri için 12 Haziran'da seçim yapıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan TBMM Başkanvekili seçildi.

Meclis'teki 19 ihtisas komisyonunun başkanları belirlendi. Yapılan seçimler sonucunda, Anayasa Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkanları değişti.

Bu Yasama Yılı'nda, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in 3 Mayıs 2025'te vefat etmesi nedeniyle milletvekilliği sona erdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Yargı, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM 32 Kanun Teklifini Kabul Etti - Son Dakika

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