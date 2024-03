TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: \'Dünyada bugün yaşanan krizlerin tamamına yakını Batı\'nın son iki asırdır dünyadaki hakimiyetinin sonucudur\'

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyada bugün yaşanan krizlerin, kaosların tamamına yakını, modern Batı düşüncesinin ve Batı'nın son iki asırdır dünyadaki hakimiyetinin sonucudur. Artık insanlığın hayrına olan sözü söyleme sırası Müslüman dünyasına ve mazlum milletlere gelmiştir." dedi.

Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrindeki Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi'nde düzenlenen "Kriz Zamanlarında Gençlik Çalışmalarının Rolü" konulu İslam İşbirliği Gençlik Forumu programında gençlere hitap etti.

Üniversiteye gelişinde kendisini ilahiler ve marşlarla karşılayan gençlere teşekkür eden Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nin gençleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu toplantı için üniversitedeki Müslüman Öğrenciler Birliğine, Batı Afrika Müslüman Öğrenciler Topluluğuna ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan'a teşekkür eden Kurtulmuş, "Bu sıcak karşılamanız karşısında şunu söyleyebilirim ki her birinizin gözlerinde Fildişi Sahili'nin, Afrika Kıtası'nın, İslam ümmetinin ve insanlığın geleceğini görüyoruz. Sizin bu enerjinizden, gençliğinizden ve gerçekten inançlı duruşunuzdan ben de şahsım adına çok istifade ettiğimi, aslında hiçbir şey konuşmadan geri dönsem bile sadece sizleri görmekle büyük kazanımlar elde ettiğimi samimiyetle ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.

Dünyanın çok sancılı, büyük savaşların, büyük çatışmaların, insanlık dramlarının, iklim felaketlerinin, açlığın, susuzluğun, yoksulluğun yaşandığı zor bir dönemden geçtiğini belirten Kurtulmuş, dünyanın bu gidişatı içerisinde İslam ülkelerinin durumunun hiç de iyi olmadığını, her alanda zorluk yaşayan bölgelerin, Müslümanların yaşadığı bölgeler olduğunu söyledi.

Müslüman milletlerin ellerindeki imkan ve fırsatların aksine büyük yoksulluklar ve çaresizlikler içerisinde olduğunu anltan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Kriz dönemleri, aslında söyleyecek sözü olanlar için büyük bir fırsattır. Bu çerçevede dünyada bugün yaşanan krizlerin, kaosların tamamına yakını, modern Batı düşüncesinin ve Batı'nın son iki asırdır dünyadaki hakimiyetinin sonucudur. Bunun için şunu çok rahat söyleyebiliriz ki artık insanlığın hayrına olan sözü söyleme sırası Müslüman dünyasına ve mazlum milletlere gelmiştir. Bizim vazifemiz, geçmişin ihyası, geleceğin inşasıdır. Çünkü insanlık tarihi boyunca Müslüman milletler gereğini yerine getirdiklerinde; bilimde, sanatta, kültürde, edebiyatta, teknolojide ileriye gittiklerinde ne büyük medeniyetler kurabileceklerini insanlığa göstermişlerdir. Semerkand, Buhara, İsfahan, Bağdat, İskenderiye, İstanbul, Kurtuba bunun şahididir."

"Hedeflerinizi, geleceğinizi en güzel şekilde hayal ederek yola çıkacaksınız"

Afrika'nın, İslam ümmetinin, insanlığın geleceğinin gençlerin elinde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, gençlere şu çağrıları yaptı:

"Her biriniz kendi şahsi hayatınızla ilgili hedeflerinizi, geleceğinizi en güzel şekilde hayal ederek yola çıkacaksınız. İnanıyorum ki bu salondaki arkadaşlarımızın içinden dünya çapında uzay çalışmaları içinde olan nice bilim insanları çıkacak, mimaride, sanatta, edebiyatta, teknolojide, sosyal bilimlerde, sporda en üst düzeyde nice insanlar çıkacak. Velhasıl her birinizin kendi hayatınızla ilgili hayallerinizi kuvvetlendirmeniz, güçlendirmeniz ve bu istikamette yürümenizi bekliyoruz. Her birinizi yakın gelecekteki kişisel başarılarınız dolayısıyla şimdiden tebrik ediyorum. İkinci hayal kurmamız gereken durum ise ülkemizi, Müslüman toplulukları, Müslüman milletleri nerede görmek istiyoruz? Bu hayaller çerçevesinde adımlarımızı atarak yolumuza devam edeceğiz."

"Kolonyalizmin izlerini, tortularını kaldırıp toplumumuzdan atmak ödevlerimizdendir"

Afrika milletlerinin bağımsızlığına kavuştuğunu, şimdi de kolonyalizmin tortularından kurtulma zamanı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Afrika'nın Müslüman halkları, gençleri olarak en temel ödevlerimizden birisi, Afrika'da asırlar boyunca süren emperyalizmin ve kolonyalizmin izlerini, tortularını kaldırıp toplumumuzdan atmaktır. Biz Türkiye olarak bütün Afrikalı dostlarımıza diyoruz ki 'Gelin el ele verelim. Hep birlikte ayağa kalkalım. Kazan-kazan prensibiyle bütün milletlerimizi dünyanın saygın milletleri haline getirelim." diye konuştu.

İslam dünyasının durumunu yukarı seviyelere çıkartmanın Müslüman gençlerin bir diğer vazifesi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müslüman dünyasının, potansiyelleriyle bugün bulunmuş olduğu durum arasında uçurum vardır. 2 milyara yaklaşan Müslüman dünyası genç bir nüfusu oluşturuyor. Ama ne yazık ki dünya nüfusunun yüzde 20'sini oluşturan Müslümanlar, dünya üzerindeki toplam üretimin sadece onda birini gerçekleştiriyor.

Dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarının büyük bir çoğunluğu Müslüman ülkelerdedir ama ne yazık ki Müslüman ülkelerin önemli bir kısmı da yoksulluğun içerisinde debelenmektedir. Bu kadar büyük bir servete sahip olmalarına rağmen bundan yeterince istifade edilemediği için İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin milli gelirinin ortalaması 4 bin 500 dolardır."

Dünyanın en yoksul 10 ülkesinden 6'sının Müslüman ülke olduğunu, aşırı yoksul ülkelerin tamamına yakınının da Sahra Altı bölgede bulunduğunu ve bu halkların tamamına yakınının Müslüman halklar olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Müslüman ülkelerin önemli bir kısmının bereketli tarım toprakları olmasına rağmen dünyanın en büyük 5 tarım ülkesinin içinde bir tane bile Müslüman ülke yoktur. Maalesef teknolojik ürün üretiminde Müslüman ülkeler bu kadar gelişmişliğine rağmen dünyadaki üretimin sadece yüzde 1,8'ini gerçekleştirmektedir. Dünyanın en büyük, en önemli 100 üniversitesinin içerisinde Müslüman ülkelerden bir tane üniversite dahi bulunmamaktadır. Biz bu durumu hak etmiyoruz. Bunun için gayret edeceksiniz, çalışacaksınız, çabalayacaksınız ve inşallah başaracaksınız; gelecek sizin, gelecek İslam dünyasının olacaktır."

"Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuş, dünyanın sabrı taşmıştır"

Kurtulmuş, yeryüzünde adalete dayalı bir dünya sisteminin kurulmasının gençlerin bir diğer hayali olması gerektiğini ifade ederek dünyada yeni bir sistemin gerekli olduğunu anlatmak için Gazze'de devam eden katliamlara bakılmasının yeterli olacağını kaydetti.

Gazze'de yaklaşık 5 aydır 30 bine yakın insanın şehit edildiğini belirten Kurtulmuş, "Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuş, dünyanın sabrı taşmıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanına başvurusuyla birlikte insanlık vicdanında yeni bir dönem başlamıştır. İnşallah hak yerini bulacak ve Netanyahu ve çetesi uluslararası savaş mahkemesine çıkarılarak inşallah gerekli cezayı alacaktır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, böyle devam edemeyeceğini ve dünyanın bütün uluslararası kurumlarının yeniden yapılandırılacağını dile getirerek, "İnşallah biz de görürüz. Ama biz görmesek bile siz mutlaka göreceksiniz." dedi.

Bir prensibe inandıklarını ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hak geldiği zaman batıl olan yok olur gider. Hakkın bu anlamda hakim olması, adaletin, iyiliğin, insanlığın ve insafın bütün dünyada hakim olması için mücadele edeceğiz. Sizin buradaki varlığınız, mevcudiyetiniz bizi ümitlendiriyor. Kendiniz için hayal kuracaksınız; ülkeniz, Afrika, İslam dünyası için, bütün insanlık için hayal kuracaksınız. Doğru, güzel ve adil bir gelecek için hayal kuracaksınız. Bazıları hayalden bahsedince sizi hayalperest olmakla suçlayabilir ancak şunu biliyoruz ki hayali olmayanın geleceği olmaz."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.