TBMM'de Bütçe Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM'de Bütçe Görüşmeleri Tamamlandı

TBMM\'de Bütçe Görüşmeleri Tamamlandı

TBMM, 2023 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu görüşmelerini tamamladı; eleştiriler gündem oldu.

20.12.2024 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin maddeleri üzerinde söz alan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, 2025 yılı bütçesinin insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanmadığını savundu.

Bütçede, adil bir paylaşım olmadığını öne süren Kılıç, "Bütçenin ana gider kalemini faiz oluşturmaktadır. Bütçe gelirlerinin yüzde 87'si vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerin yüzde 64'ü vatandaştan toplanan dolaylı vergilerdir. Dolaylı vergi gelirlerine bağımlı olan bir bütçe, toplumu yoksullaştıran bir bütçedir. Vatandaşın sırtındaki vergi yükünü hafifletecek katma değer üreten yatırımlara yönelmemiz gerekirken bütçedeki aslan payı faize ödeniyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinden beri her alanda göstergelerin baş aşağı gittiğini ileri sürerek, "Artık ne yürütme, yürütme ne yasama, yasama ne yargı, yargı. Öyle bir sistem ki her şey teoride var ama pratikte yok." sözlerini sarf etti.

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, "beyin göçü olduğuna" yönelik eleştirilere, "Ama o sahneyi hiçbir zaman unutmayın; KAAN yere indi, mühendisler ağlayarak koşuyordu. Bunlar, para için KAAN'ı yapan insanlar değildi. Bu ülkenin insanı gitmemiştir." dedi.

Güvenlik olmadan ticaret, siyaset ve ibadetin olmayacağının altını çizen Yıldırım, "Asırlara malik siyaset yapacaksınız, günlük siyaset yapmayacaksınız, ülkenin geleceğini sağlam zeminlere oturtacaksınız." diye konuştu.

"Kağıt uçak" tartışması

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, asgari ücretli ve emeklilerin alım gücünün düştüğünü söyledi.

Balıkesir Havalimanı'na 6 yıldır uçak inmediğini anlatan Sarı, "Bunun talihsizliği nedir biliyor musunuz? Burayı devlet yaptı. 6 yıldır bu havaalanına bir uçak inmedi. 1 milyon hava ulaşım garantisi verildi. 78 kişi çalışıyor, bir uçak inmedi. Şirketler yapınca takdir edin, devlet yapınca rezil edin." ifadelerini kullandı.

Sarı, yanında getirdiği kağıt uçağı kürsüden milletvekillerine doğru uçurarak, "Bu Havaalanı'nın gördüğü tek uçak budur, onu da ben uçuruyorum. Bütçem bu kadar." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "CHP'nin tekerleme haline gelmiş yalanlarını başka bir versiyonda dinledik, şimdi Türkiye gerçeklerini konuşacağız." diyerek konuşmasına başladı.

"Tarihte ne zaman Türkler ve Kürtler bir araya geldiyse o zaman kuruldu cihana nam salan büyük devletler." diyen Çalkın, Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda aktif rol oynadığını, Kürtlerin anavatanının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyledi.

"(Genel Kurul) KAAN'ın üretildiği bir Türkiye'de kağıttan uçak uçurulduğunu ilk defa gördü"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, "Bu Genel Kurul çok şey gördü ama KAAN'ın üretildiği bir Türkiye'de kağıttan uçak uçurulduğunu ilk defa gördü. Nuri Killigil'lerin, Nuri Demirağ'ların, Şakir Zümre'lerin fabrikalarının nasıl kapatıldığı, uçak yapmanın, silah üretmenin önüne nasıl geçildiğini şimdi daha iyi anlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Baykan, CHP'li Sarı'ya dönerek, "Bu Genel Kurul, bu kürsüde çok heyecanlı konuşmalar gördü ama Serkan Bey, sizin gibi kürsünün üstüne çıkmaya kalkanı ilk defa gördü." diye konuştu.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Kürtlerin, haklarını büyük bedeller ödeyerek kazandığını söyleyerek, "Kürt halkı kendi iradesine yıllardır sahip çıkmış, çıkmaya da devam etmektedir." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "CHP, Suriye'de en yakın komşusunda bir yangın varken, oraya benzinle gitmedi, orada rejimi değiştirme, kendi ideolojik görüşüne yakın İhvancı bir rejim kurma hevesine kapılmadı ama AKP iktidarı yaptı. Oradan 4,5 milyonun üzerinde sığınmacı ülkemize geldi, ekmeğimize, işimize ortak oldular, sokaklarımız daha güvensiz oldu ve hala bu acıyı yaşıyoruz. Bunun da sorumlusu AKP'dir." görüşlerini savundu.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 2024 yılında kendisinin yönettiği son birleşim olduğunu belirterek, tüm milletvekillerinin yeni yılını kutladı ve 2025 yılının sağlık, barış ve huzur getirmesini diledi.

Karaca, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Genel Kurulda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki siyasi parti grupları ve hükümet adına son konuşmalar ve oylamalar bugün yapılacak.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Bütçe Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Giresun’da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
23:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “felaket“ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
15:55 2024’te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları 2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:28:48. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM'de Bütçe Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.