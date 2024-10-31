TBMM'de Bütçe Görüşmeleri ve Yeni Anayasa Tartışmaları

Politika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, son 20 yılda kamu mali yönetiminde atılan adımlarla Sayıştay Başkanlığının güçlendiğini, uluslararası standartlarda denetim yapılmasına imkan sağlandığını belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde söz alan DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yasamanın kaliteli hale getirilmesi için gayret gösterdiğini gördüklerini söyledi.

Belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştiren Oluç, bu uygulamaya son verilmesini istedi.

Darbecilerin hazırladığı Anayasa ile yaşandığını dile getiren Oluç, Anayasa'nın "yamalı bohçaya" döndüğünü ve demokratik ruhun değiştirilemediğini belirtti.

Yeni Anayasa yapılmasının ciddi hedef olduğuna işaret eden Oluç, "Samimi, güven verici adımlar atılırsa, yeni toplumsal sözleşme yapma şansı ortaya çıkarsa elimizden geleni yapmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, tutuklanan bazı kişilerin "Kürt" olduğunu söylediği için cezaevinde bulunduğunu savundu. Bunun üzerine Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş uyarılarda bulundu. Muş, "Kimse etnisitesinden dolayı tutuklanmıyor. Bu ifadeleri kullanmak doğru değil." diye konuştu.

Bu sırada İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş da DEM Parti milletvekillerine tepki gösterdi.

"Partiler maalesef birer pazarlık aracı olarak algılanmaya başlandı"

Daha sonra bütçe üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, bütün dünyanın acıyla, kanla sınandığını belirtti.

Siyasi parti temsilcilerinin ve partilerin varlığını Cumhuriyet'e borçlu olduğunu dile getiren Kavuncu, "Mevcut hükümet sistemi, maalesef 'siyasi parti' denildiğinde akla gelen o ciddiyeti ve o resmiyeti de yerle bir etmiş durumda. Partiler maalesef birer pazarlık aracı olarak algılanmaya başlandı." dedi.

İktidarın, milletvekillerinin hükümeti denetlemesine set koyduğunu öne süren Kavuncu, milletin denetiminden kaçılamayacağını ifade etti.

Kavuncu, "Verilen araştırma önergelerinin yüzde 1,8'i gündeme alınmış. Bunların çoğu da birleştirilen araştırma önergeleri. Etkin olmasını istiyorsak bu oranı yüzde 5'e, yüzde 10'a çıkaralım." dedi.

"Yeni Anayasa çalışmalarında olmazsa olmaz kuvvetler ayrılığıdır"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığını ve görevden uzaklaştırıldığını hatırlattı.

Terör konusunda bir şey yaşandığında hukukun gereğini yapacağını ve yapması gerektiğini dile getiren Temurci, "Demokrasiyi işletmek ve millete 'Senin seçtiklerine önem veriyorum' demenin yolu Belediye Meclisinin içinden belediye başkanı çıkarmaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, millete, ülkeye ve devlete zarar verdiğini ileri süren Temurci, kuvvetler ayrılığı konusunda sorunlar yaşandığını savundu.

Selim Temurci, "Yeni Anayasa çalışmalarının Türkiye'yi rahatlatacak dönemin kapısı olmasını istiyorum. Yeni Anayasa çalışmalarında olmazsa olmaz kuvvetler ayrılığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bize özgü Anayasa ile Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını kucaklamamız kaçınılmaz milli bir görevdir"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini ancak sistem tartışmalarının devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile TBMM'nin temsil ve yetki bakımından güçlendiğini vurgulayan Kalaycı, 28. Yasama Dönemi'nde yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma oranının yüzde 69 olduğunu ifade etti.

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kalaycı, darbe anayasalarının millet ve devlet hayatının işleyişini kilitlediğini vurguladı.

MHP'li Kalaycı, şöyle devam etti:

"Türkiye'mizin yeni, sivil, nitelikli, geniş katılımlı, toplumun her kesimini içine alacak bir anayasaya ihtiyaç olduğunu görmek bunun da gereğini müştereken yapmak lazımdır. Teferruattan arındırılmış, yalın ve anlaşılır, hükümleri arasındaki çelişkilerden ayıklanmış, kısa ve net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bize özgü, bizi yansıtan bir Anayasa ile Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını kucaklamamız kaçınılmaz milli bir görevdir."

İç ve dış işgal cephesine karşı uyanık olunmak zorunluğuna dikkati çeken Kalaycı, Anayasa konusunu günlük çekişmelerin dışında tutmak gerektiğini dile getirdi.

MHP'nin geniş kapsamlı bir anayasa hazırlığı için yapıcı tutumunu koruduğuna işaret eden Mustafa Kalaycı, "MHP, Anayasa'nın ilk dört maddesine ve Cumhuriyet'imizin kuruluş ilkelerine sadık, zamanın ihtiyaçlarına dinamik ve kalıcı cevaplar verecek Anayasa yapılmasının yanındadır." diye konuştu.

"Kamu Denetçiliği Kurumu, en genç anayasal kurumlardandır"

AK Parti Kırşehir Necmettin Erkan, TBMM'nin milli iradenin tecelligahı olduğunu söyledi.

Yaşanan gelişmelere kayıtsız kalınmayarak TBMM'nin güçlü bir duruş sergilediğini vurgulayan Erkan, Mecliste İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve terör eylemlerine yönelik ortak bildiriler yayımlandığını aktardı.

Erkan, Filistin davasına güçlü desteğin gösterilmesi amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın olağanüstü toplantıda konuştuğunu anımsattı.

TBMM'nin, dijital dönüşüm konusunda önemli adımlar attığını anlatan Erkan, oluşturulan bilgi sistemiyle, milletvekillerinin yasama süreçlerine etkin ve hızlı eriştiğini dile getirdi.

Necmettin Erkan, Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli oranda geri dönüşüm sağlandığını ifade etti.

TBMM bütçesinde yer alanları anlatan Erkan, Meclis'in 2025 bütçesinin etkin kaynak kullanımı ve tasarruf dikkate alınarak hazırlandığını kaydetti.

Erkan, "Son 20 yılda kamu mali yönetiminde atılan adımlarla Sayıştay güçlenmiş, uluslararası standartlarda denetim yapılmasına imkan sağlanmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu, en genç anayasal kurumlardandır. Bugüne kadar Kuruma 220 binin üzerinde başvuru yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

CHP milletvekilleri, Genel Başkan Özgür Özel'in çağrısı üzerine İstanbul'da bulunmaları dolayısıyla görüşmelere katılmadı.