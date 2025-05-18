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Politika

TBMM'de Kanun Teklifi ve Üye Seçimleri

TBMM\'de Kanun Teklifi ve Üye Seçimleri

TBMM Genel Kurulu'nda kanun teklifi görüşülecek ve HSK ile RTÜK için üye seçimleri yapılacak.

18.05.2025 14:32
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TBMM Genel Kurulunda bu hafta, 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurulda ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) 5, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) ise 3 üye seçilecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği bazı düzenlemelerden oluşan hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla hazırlanan, 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine devam edilecek. Teklifle, kanunlarla veya cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak. Uyuşmazlık mahkemesi başkanı, AYM tarafından kendi üyeleri arasından seçilecek. Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.

HSK VE RTÜK ÜYE SEÇİMİ YAPILACAK

Diğer taraftan Genel Kurulda HSK'da görev süresi dolan 5 üyenin yerine Yargıtay üyeleri arasından 3, Danıştay üyeleri arasından 1, avukatlar arasından 1 üye seçilecek. Her bir üye için ayrı ayrı gizli oylama usulüyle seçimler yapılacak. İlk oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu aranacak. İlk tur oylamada çoğunluğun bulunmaması halinde ikinci tur oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak. İki oylamada üyelerin belirlenmemesi halinde ise son tura geçilecek. Bu turda en çok oyu alan iki aday arasında isim çekme usulüyle seçimler tamamlanacak. Diğer taraftan Genel Kurulda, AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından RTÜK'e 3 üye seçilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine devam edecek. Komisyon salı günü; Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Müesseseleri ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü yetkililerini, çarşamba günü ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Marmara Teknokent A.Ş. (MARTEK) yetkililerini dinleyecek.

Öte yandan, Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, komisyonun çalışma usulü ve takvimini görüşmek üzere salı günü toplanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu ise AK Parti grubunun geçen günlerde Meclis Başkanlığına sunduğu, 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.

Kaynak: DHA

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