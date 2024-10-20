TBMM'de Yargı Paketi ve Bütçe Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Yargı Paketi ve Bütçe Görüşmeleri Başlıyor

TBMM\'de Yargı Paketi ve Bütçe Görüşmeleri Başlıyor

TBMM'de bu hafta 9'uncu Yargı Paketi ve 2025 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri gerçekleştirilecek.

20.10.2024 14:27
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TBMM Genel Kurulunda bu hafta 9'uncu Yargı Paketi görüşmelerine başlanması planlanıyor. Ayrıca, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlayacak.

TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları, salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerindeki görüşmeler devam edecek. 14 maddelik kanun teklifinin 5 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edilirken 2 maddesi ise çıkarılmıştı. Teklife göre, kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca tüketicilerin, doğrulayan yöntemlerin kullanılmasına imkan sağlanacak. Diğer taraftan teklifte, doğrudan satış sistemine yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre; tarafların hak ve yükümlülükleri belirgin hale getirilecek. Uzlaşma müessesesinin, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin hükümler için de uygulanmasına imkan tanınacak. Yurt içi pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılması, yurt dışı pazar yerlerine karşı korunması, birçok işletmenin ihracata yönlendirilerek ihracat seviyesinin yükseltilmesine olanak sağlayacak destekleyici adımlar atılacak.

9'UNCU YARGI PAKETİ

Tüketicinin korunmasına dair kanun teklifi üzerinde yapılacak görüşmelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunda 9'uncu Yargı Paketi olarak da bilinen, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi planlanıyor. Pakette, 'Evlenen kadının kocasının soyadını alacağı' hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda düzenleme yapılacak. Bu değişikliğe göre, kadın, evlendikten sonra kocasının soyadını alacak. Kadın, evlendirme memuruna veya sonrasında nüfus müdürlüğüne yapacağı yazılı başvuruyla, kocasının soyadı önünde, önceki soyadını da kullanabilecek. Ayrıca teklifle, AYM'nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Buna göre barolara ödenen adli yardım ödeneğinin dağıtımında; birden fazla baronun bulunduğu illerde, her 5 bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 30'u, o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılacak. Diğer taraftan, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sorulacak alanlar arasına; milletlerarası hukuku, milletlerarası özel hukuku, genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukuku da eklenecek. İhtiyaç duyulması halinde bu alanlara, yönetmelikle yeni hukuk alanları eklenebilecek.

LÜBNAN TEZKERESİ GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi de görüşecek.

BÜTÇE MESAİSİ BAŞLIYOR

Öte yandan, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'na aktarıldı. Bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının komisyondaki görüşmelerinin 1 ay sürmesi planlanırken ilk komisyon toplantısı salı günü yapılacak.

Diğer taraftan AK Parti Grubu'nun geçen hafta TBMM Başkanlığına sunduğu, 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Ayrıca İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplanacak.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra; salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Ekonomi, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Yargı Paketi ve Bütçe Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika

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