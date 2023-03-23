Millet İttifakı'ndan İYİ Partili Ağıralioğlu'na ilk yorum! DP lideri Uysal: İktidarın istediği bu tür sözler

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ve Altılı Masa'da adayı belirleme yöntemine karşı olduğunu söyledi.

"KEMAL BEY'İN ADAYLIĞINI DAYATMASINA İTİRAZ EDİYORUM"

"Cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti" ifadeleriyle HDP'ye yüklenen Ağıralioğlu, "Türk devletinin her aleyhine tertibin içerisinde parmak izleriyle göründüğünüz insanlarsınız, siz problemli insanlarsınız. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kere PKK'ya katil derken gösteremediniz. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum" dedi.

AĞIRALİOĞLU'NUN SÖZLERİNE 6'LI MASA'DAN İLK YANIT

Ağıralioğlu'nun sözlerine 6'lı Masa'dan ilk yanıt ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuşan açıklamalarda bulunan Uysal, "Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım. İktidarın istediği bu tür sözlerdir dedi. Uysal, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 'ortak mutabakat' ile açıklandığına dikkat çekerek "Tartışmaları yapabilirsiniz. İyinin daha iyisi var. Güzelin daha güzeli var. Perdenin arkasında karar almadan bütün bu müzakereleri yapabiliriz. Ama artık bir yola koyulmuş. Millet önünde tarihi bir sorumluluğumuz var" diye konuştu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal.

"MİLLET ÖNÜNDE TARİHİ BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Ağıralioğlu'nun sözlerini doğru bulmadığını ve kabul etmediğini ifade eden Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü; "İYİ Parti, bu açıklamalara kurumsal olarak bir refleks verecektir. Neticede ortak mutabakat ile bir aday açıklanmış. Tartışmaları yapabilirsiniz. İyinin daha iyisi var. Güzelin daha güzeli var. Perdenin arkasında karar almadan bütün bu müzakereleri yapabiliriz. Ama artık bir yola koyulmuş. Millet önünde tarihi bir sorumluluğumuz var.

"DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

O istikametten ayrılmadan belirli değerlendirmeleri yapmak mecburiyetindeyiz. Söylenen sözler bizi de ilgilendiriyor. O 'kumpas' lafını ne benim şahsım ne de siyasi partilerin genel başkanlarının hak etmediği kanaatindeyim. Öyle bir vaka yok. Türkiye'de terörle mücadelede de ne tereddüt kaldı ne müsamaha. Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım. İktidarın istediği zaten bu tür sözlerdir. Bu ifadelerin doğru olmadığını düşünüyorum."