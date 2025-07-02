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Politika

TBMM Genel Kurulu

02.07.2025 17:43
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Türkiye'nin her alanda yükselişi için kararlılıkla çalışmaya, üretmeye ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, " Türkiye'nin her alanda yükselişi için kararlılıkla çalışmaya, üretmeye ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler ile Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde teröristlerce katledilenleri andı.

Memur maaşları ve emekli aylıklarına Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre zam yapıldığını anımsatan Özdağ, TÜİK'in enflasyon rakamlarının gerçekçi olmadığını ileri sürdü.

İktidarın, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin çalışması olduğunu ifade eden Özdağ, "Milletvekili olduğum zaman 9 bin lira maaş alıyordum, şimdi alıyoruz 200 bin lira maaş. Bu 200 bin lira yetmiyor ama o 9 bin lira çok kıymetliydi, 2011 yılında. İşte, parayı değerli hale getirmenin yolu budur; hukukla yapacaksınız. O nedenle ben maaşlara yapılacak zamların bugün enflasyon oranında yapılmasını, iktidarın da enflasyona bizi ezdirmemesini temenni ediyorum. 16 milyon kişi sizden maaşlarına doğru bir zam bekliyor. Enflasyon oranında veya enflasyonun biraz üstünde zam bekliyor." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı.

Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi ile dergiye tepki göstermek için yapılan bir protestoda yaşananları anımsatan Kavuncu, "Peygamberimize hakaret edilmesini şiddetle kınadık ama onunla beraber bu protesto eylemlerinde etrafa saldıran 'kahrolsun laiklik, kahrolsun Kemalistler' diyenleri de eleştirdik. Bu ülkenin artık şunu öğrenmesi lazım, Genel Başkan'ımız da bugün ifade etti, iki Mustafa'sı var bu ülkenin çok kıymetli. Birisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed, ikincisi de Mustafa Kemal Atatürk. Bu ikisiyle ilgili bunların özelinde bir kargaşa, bir sıkıntı çıkartmaya çalışan da en ağır şekilde bu milletten tepkisini almıştır, tarihte de hep böyle olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Orman yangınları hepimizin yüreğini dağlamaktadır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaz aylarının başlamasıyla orman yangınlarında da artışlar gözlendiğini dile getiren Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orman yangınları hepimizin yüreğini dağlamaktadır. Her bir ağaç toprağımızın bereketini, havasını ve suyunu koruyan manevi bir kalkan gibidir. Bir ağacın yanmasını sadece bir bitki örtüsünün ve oradaki yaşayan hayvanların, canlı varlıkların kaybı değil, çocuklarımızın geleceğine, milletimizin bekasına ve vatanımızın varlığına yönelmiş doğrudan bir tehdit olarak görüyoruz. Yangınlarla mücadele etmek kadar yangınları önlemek de büyük önem taşımaktadır. Ormanlarımızı korumak için alınacak her tedbir geleceğimize yapılmış bir yatırımdır. Bu konuda yasal çerçevemiz net ve kesindir. Kanunlarımız ormanlarımızı korumak için gerekli tüm yetkileri vermektedir. Bu yasalar tavizsiz ve kararlılıkla uygulanmalıdır."

Akçay, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye'nin denizcilik alanında katettiği mesafenin gurur verici olduğunu, artık kendi gemilerini, limanlarını inşa eden, deniz sahalarından kendi doğal gazını çıkaran bir ülke olduklarını vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Sivas olaylarında yaşamını yitirenleri anarak, 32 yıl önce yaşananları hiçbir zaman unutmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Meclis'te çıkarılan kanun tekliflerini eleştiren Temelli, "Sadece son birkaç yıldır yapılan işlere, çıkan kanunlara baktığımızda bu Meclis'in adını 'Türkiye Büyük Müteahhitler Meclisi' olarak zikredebiliriz. Çünkü bu Meclis'ten çıkan bütün yasalar müteahhitler için çıkmış. Halkın yararına çıkmış bir tane kanun buraya getiremezsiniz." dedi.

Temelli, doğal gaz fiyatlarında artışa gidildiğini anımsatarak, "Madem doğal gaza maliyetlerden dolayı yüzde 25 zam yapıyorsunuz, buyurun, emekçilere de çalışanlara da yüzde 25 zam yapalım. Hani haklı nedeniniz var ya zam yaparken o haklı nedeni bütün emekçilere, emeklilere de yansıtalım." diye konuştu.

"Acılarımız asla zaman aşımına uğramadı"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri rahmet, sevgi ve özlemle andığını belirterek, "Belki dava zaman aşımına uğradı ama acılarımız asla zaman aşımına uğramadı." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin eleştirilerde bulunan Başarır, soruşturmanın CHP'yi ve CHP'li belediye başkanlarını yıpratmak için yapıldığını iddia etti.

Partisince dün akşam İstanbul Saraçhane'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi"ne gençlerin, emeklilerin, işçilerin katıldığını ifade eden Başarır, miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

"Kendi tankını, helikopterini, savaş uçağını, insansız hava araçlarını üreten bir ülkeye dönüşmüş durumdayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Sivas olayları ve Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün İstanbul Güngören'de gerçekleştirilen konut ve iş yeri anahtar teslimi, temel atma ve toplu açılış törenini anımsatan Yenişehirlioğlu, "Şehirler sadece taşla, toprakla kurulmaz, ruhla, aşkla, vizyonla inşa edilir. İşte biz bu anlayışla sağlam şehirler, huzurlu yuvalar ve dirençli bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 2012'den bu yana İstanbul'da 923 bin bağımsız birimi dönüştürdük. Bugün 208 bini aşkın yeni dönüşüm süreci devam ediyor. Yarısı Bizden Kampanyası'yla milletimizin yükünü omuzladık, yeni desteklerle de süreci hızlandırdık." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun, Türkiye'nin, dünyanın küresel dönüşümde oynadığı kilit rolü bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, son 22 yılda ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yapıldığını aktardı. Yenişehiroğlu, "Türkiye'nin her alanda yükselişi için kararlılıkla çalışmaya, üretmeye ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sadece bölgesinde değil dünyada da denklemleri değiştiren bir savunma sanayisi gücüne ulaşmış bulunmaktadır. Kendi tankını, helikopterini, savaş uçağını, insansız hava araçlarını üreten bir ülkeye dönüşmüş durumdayız. Bugün semalarımızda Bayraktar AKINCI varsa, kara sınırlarımızda Altay tankı konuşlanıyorsa, denizlerimizde TCG Anadolu ve insansız deniz araçlarımız devriye geziyorsa bu milletimizin kendi iradesiyle yazdığı bağımsızlık hikayesidir. Savunma sanayi artık sadece bir teknoloji meselesi değil bir milletin iradesini, kararlılığını ve dirayetini temsil eden bir beka meselesidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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