TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, darbe yapan değil, darbelere direnen, darbeleri püskürten liderdir. Tarih, insanlık bunun şahididir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, TBMM'nin tatile girmeden çalışmalarını sürdürdüğünü anımsattı.

İktidarın plansızlığı dolayısıyla çalışma döneminin haricinde de Meclisin çalıştığını öne süren Kaya, kanun tekliflerinin "yangından mal kaçırır" gibi yasalaştırılmak istendiğini iddia etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, bir yabancı fenomenin Türkiye ziyaretinde yaptıklarını hatırlattı. Fenomenin internet kesintileri yaşadığını söyleyen Kavuncu, "Bu fenomen, Galata Kulesi'ni kendisine İngilizce anlatacak görevli bulamadı." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile hafta sonu Edirne'de vatandaşlarla görüştüklerini anımsatan Kavuncu, Bulgaristan hükümetiyle görüşülerek Meriç Nehri'ne su bırakılması gerektiğini savundu.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun, tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup, benzeri onay ve rıza talimatlarında bankaların emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğuna karar verdiğini belirten Kavuncu, bu kararla çok sayıda emeklinin mağduriyet yaşayacağını dile getirdi.

İsrail'in Suriye'deki saldırılarını kınayan Kavuncu, "Bu konuyla ilgili birtakım varsayımlarda, öngörülerde bulunmuştuk. Bu öngörülerin gerçekleşme ihtimali olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail devlet olmaktan çıkmış, terör örgütüne dönüşmüştür"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bölgesel barışın ve istikrarın güçlenmesine katkı sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

FETÖ ile mücadelenin başarıyla sürdüğünü ifade eden Akçay, devletin milletine sahip çıktığını, milletin de devletini kucakladığını vurguladı.

Akçay, "Terörsüz Türkiye süreci başarıyla devam ediyor. PKK, silahlarını yakarak bırakmaya ve teslim etmeye başladı. Ülkemizin tüm şehirlerinde barışa ve huzura olan özlem nihayete erme arifesindedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile istikrarın sağlandığının altını çizen Akçay, Türkiye'nin daha güçlü hale geldiğini belirtti.

Erkan Akçay, İsrail'in Suriye'deki saldırılarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İsrail, devlet olmaktan çıkmış, terör örgütüne dönüşmüştür. Bu yapı, bölge barışını tehlikeye atmıştır. Uluslararası hukuku hiçe sayarak komşu ülkelerin egemenlik haklarını çiğnemektedir. Son saldırı, bir ülkenin toprak bütünlüğüne değil, tüm bölgenin istikrarına yönelik tehdit ve saldırıdır."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İstanbul'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürüldüğünü hatırlattı.

Kadın cinayetlerinin sürdüğünü söyleyen Temelli, "Bunları durdurmanın yolu var. İstanbul Sözleşmesine geri dönülmeli, mevcut yasalarda bu suça dair uygulamalar, cezalar yeniden düzenlenmelidir." sözlerini sarf etti.

"Emeklinin maaşı haczedilecek"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iktidarın asgari ücretlinin ve emeklinin feryadını duymadığını söyledi.

Yargıtay'ın, emekli maaşına bloke konulabileceğine ilişkin kararını eleştiren Emir, "Yargıtay, emekli maaşına gerektiğinde bloke konulabileceğine dönük bir karar aldı. Bu kararı, hukuki, adil ve vicdani bulmadığımızı ifade etmeliyiz. Yargıtay'dan önce emeklileri bu hale getirenlerden de hesap sormalıyız. Emeklinin maaşı haczedilecek ve emeklilere bir darbe daha vurulacak." ifadelerini kullandı.

Emir, en düşük emekli maaşının ve asgari ücretin 30 bin liraya yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kamuoyunda "beyaz toros" tartışması yaşandığını söyleyen Emir, Türkiye'nin, "beyaz toroslardan" çok çektiğini kaydetti.

Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında " Cumhuriyet Savcısı'na yönelik sözleri nedeniyle" başlatılan soruşturmayı da eleştirdi.

"Filistinliler mutlaka muzaffer olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan huzurunda, iki ülke arasında imzalanan 7 anlaşmanın, ekonomik hedefleri de güçlendireceğini vurguladı.

Anlaşmalarla yeni yatırım alanlarının oluşacağını, turizm ve sanayi sektörlerindeki işbirliğinin derinleştirileceğini anlatan Akbaşoğlu, Türkiye'nin bölgesel cazibe merkezi olma konumunu daha da pekiştireceğine işaret etti.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlendiğini belirtti.

İsrail'in Suriye'deki saldırılarını kınayan Akbaşoğlu, bölgedeki huzur, istikrar, barış ve huzur ortamı için her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun, bölgenin huzurunu ortadan kaldıran İsrail'e karşı tavır alması gerektiğini, uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade ediyorum. Mutlaka İsrail, zulümleriyle yüzleşecek, Netanyahu ve onun çetesi bu konuda mutlaka hesap verecek, Filistinliler mutlaka muzaffer olacak."

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla millet tarafından engellendiğini ifade eden Akbaşoğlu, Erdoğan'ın darbeye karşı mücadelesini herkesin gördüğünün altını çizdi.

Akbaşoğlu, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, darbe yapan değil, darbelere direnen, darbeleri püskürten liderdir. Tarih, insanlık bunun şahididir. Her türlü darbeye karşıyız. Hukukun üstünlüğüne, tarafsız ve bağımsız yargının verdiği kararlara saygılı olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.