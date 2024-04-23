TBMM Genel Kurulu 23 Nisan\'da Özel Gündemle Toplandı

Politika

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, Meclisin açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Toplantıda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'nin büyük ve anlamlı bir meclis olduğunu belirterek, "Bu Meclisin niçin ve nasıl kurulduğunu her yıl, özellikle 23 Nisan'da bir kez daha hatırlamakta ve bundan büyük ders almakta yarar vardır." dedi.

TBMM'nin, 104 yıl önce ülkenin bağımsızlığını temin etmek, ülkeyi parçalayıp sömürmek isteyen güçleri vatandan kovmak, ülkede hak ve adalete dayalı adil bir yönetim ve düzen amaçlarıyla kurulduğunun altını çizen Erbakan, şunları söyledi:

"1920'de açılan TBMM'nin şu hususiyetlerini her zaman göz önünde bulundurmalı ve bunlara bağlı olmalıyız. Milletin özüne, kendine, tarihine, inancına bağlılık; milli iradeyi aynen temsil, ona saygı ve bağlılık; çoğulcu demokrasi, millet mozaiği; fikir ve inanç hürriyeti; millete ve onun başarısına inanmak, her türlü güçlüğün ve imkansızlığın yenileceğine, milletimizin, milletler camiasının en ileri noktasında hak ettiği yeri alacağına inanç... Bizler, tüm bu hususiyetlere bağlı bir şekilde tüm gücümüzle çalışacağımızı, bu Meclisin kürsüsünden bir kez daha ifade ediyoruz. TBMM'nin 104. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz."

"Yeni anayasa, tarihi bir sorumluluktur"

HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise Kurtuluş Savaşı'nın önemine dikkati çekerek, "İman, bu milleti aynı hedef üzerinde buluşturmuş, Türkü, Kürdü, Arabı, Lazı, Çerkezi omuz omuza savaşmıştır. Zaferi getiren o iman ve o imanın sağladığı beraberlik ruhudur. Nitekim Büyük Millet Meclisinin açılışındaki fotoğraflar bize bu beraberliği duyurmaktadır." sözlerini sarf etti.

Yeni bir anayasa çağrısında bulunan Yapıcıoğlu, "Kendimizi yenilemek, özümüze dönmek zorundayız. Bizi durduran neyse onu iyi tahlil etmeli, millette yeni bir ilerleme bilinci inşa etmeli ve bizi biz yapan değerlerimizi merkeze alan yeni ve adil bir anayasa ile farklılıklarımızın bize güç vermesini, bizi büyük bir istikbale taşımasını sağlamayız. Bunu yapabiliriz, yapmalıyız. Bu tarihi bir sorumluluktur." diye konuştu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da Meclisin açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünü anımsatan Baş, "İliç'te toprak altında kalan 7 işçi, 70 gündür bulunamadı. Egemenlik bugün o işçiler nezdinde toprak altındadır. Deprem sonrasında hesap sorması için milletvekili seçilmiş Can Atalay nerede? Can Atalay bugün cezaevindeyse egemenlik bugün esir alınmış demektir." ifadesini kullandı.

Aksakal'dan ateşkes çağrısı önerisi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise Meclisin açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının Türkiye Yüzyılı olması yolunda emin adımlarla ilerlemesinin güvencesi de işte bu Gazi Meclistir." değerlendirmesinde bulundu.

Tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda Türkiye'de demokrasinin gelişmesi, halkın ekonomik olarak refah ve mutluluğunun artması için yasama organının üyelerine büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, jeopolitik olarak dünyanın en sıcak bölgesinde yer almaktadır. Egemen güçlerin bölgemiz ve topraklarımız üzerindeki hayal ve hevesleri bugün de devam etmektedir. Bunu gerçekleştirmek için çok uzun zamandır bölgemizdeki ülkeler karıştırılmakta, insanlar hangi milletten ve inançtan olursa olsun ayrımsız katledilmektedir. Artık bu saldırılar günümüzde katliam boyutlarını aşmış, soykırım düzeyine çıkarılmıştır. Günün her dakikasında İsrail terör devletinin Gazze'de yaşayan insanlara yaptığı zulüm haberleriyle karşılaşıyoruz. Kesintisiz şekilde genişleyerek süren bölücü terörle mücadelemizin yanında bölgemizde yaşanan ve topraklarımıza da sıçrama riski olan kaosa bir son vermek için İsrail ile BM teşkilatına yönelik olmak üzere, TBMM'de temsil edilen tüm partilerin imzalayacağı bir ateşkes çağrısı metninin, 23 Nisan bildirisi olarak yayımlanmasını öneriyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Danışma Kurulu kararında olmamasına rağmen inisiyatifini kullanarak genel başkanları Meclis'te bulunmayan siyasi partilerin temsilcilerine de söz verdi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir de Meclisin açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Özel oturumdan notlar

TBMM Genel Kurulu'ndaki özel oturum, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Polis Bandosu'nun, İstiklal Marşı'nı çalmasıyla başladı.

Genel Kurul'daki özel birleşimi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, YSK Başkanı Ahmet Yener, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Eski TBMM Başkanları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, yabancı misyon şefleri, eski milletvekilleri ve bürokratlar da izledi.