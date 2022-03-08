TBMM Genel Kurulunda Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu raporu görüşüldü - Son Dakika

Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Kadına yönelik şiddetin haklı veya haksız hiçbir gerekçesi, bahanesi olamaz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu görüşüldü.

İYİ Parti Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Şenol Sunat, 912 sayfalık raporun dün öğlen ellerine geçtiğini, bu şartlarda raporu okuma imkanını bulamadıklarını belirtti.

Raporun geç gönderilmesinin teamül ve usule aykırı olduğunu öne süren Sunat, "Komisyon başkanı, komisyona davet edilecekler konusunda istişare etmedi. Komisyonda dinlenecek kişilerin komisyon üyelerine çok kısa süre önce bildirildi. Kadın hakları ve kadına şiddet konusunda duyarlı olmayan bazı kişi ve kurumlar davet edildi. Komisyon, çoğulcu değil çoğunlukçu bir anlayışla çalışmalarını sürdürdü." diye konuştu.

Komisyonun içinde yer almanın toplum ve özellikle de kadın vicdanında yeri olmadığını düşündüğü için komisyondan ayrıldığını dile getiren Sunat, AK Parti'nin "Biz yaptık oldu anlayışı" ile hareket ettiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin 20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini anımsatan Sunat, "Mart ayından itibaren şiddet ve cinayet oranlarında ve kadın haklarına yönelik ihmallerin artmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Sunat, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmanın, sahada boşluk oluşturup, kadının devlet desteği ve korumasından mahrum kalmasına sebep olduğunu, her gün bir iki kadının hunharca öldürüldüğünü savundu.

Bazı kesimlerin İstanbul Sözleşmesi'ne bilerek veya bilmeyerek farklı anlamlar yüklediğine işaret eden Sunat, sözleşmenin kadınlara veya erkeklere herhangi bir yaşam tarzını dayatmadığını, hiç kimseyi herhangi bir yaşam tarzını benimsemeye zorlamadığını dile getirdi.

"Şiddet olaylarında ceza indirimi uygulanmasın"

MHP Konya Milletvekili Esin Kara da Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede kuvvetli yasal düzenlemeler olmasına karşın hukuk kurallarının uygulamaya geçirilmesinde sorunlar yaşandığını belirtti.

Bu durumun kadına yönelik şiddetle mücadeleyi olumsuz etkilediğini ve yasal düzenlemelerden beklenen amacın gerçekleşmesine engel olduğuna dikkati çeken Kara, "MHP olarak beklentimiz öncelikle akademisyenler tarafından ülkemizin şiddet haritasının çıkarılması, kadına ve çocuklara yönelik şiddet olaylarında ceza indirimi uygulanmaması, cezai işlemlerde erteleme yapılmaması, kadına şiddet suçlarında hafifletici sebep ve mazeret imkanı tanınmaması, ısrarlı takibin suç kapsamına alınması, kadın cinayetleri ve cinsel istismar suçlarında gerekirse kamu vicdanının huzur bulması için idam cezasının gündeme alınmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise komisyonun kuruluş sürecini anlatarak, 20 Mart'ta da İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alındığını söyledi. Bu kararın ardından muhalefet partilerinin art arda komisyondan çekilme kararı aldığını ifade eden Kerestecioğlu, "Neden? Çünkü aslında ortada İstanbul Sözleşmesi vardı ve İstanbul Sözleşmesi gibi güçlü, Türkiye'nin bütün kurumlarına sorumluluk ve denetim görevi veren bir uluslararası sözleşme vardı. Ortaklaşa olarak aslında büyük bir sevinçle imzalanan, yine bu Meclis'te kabul edilen bir sözleşme vardı ve bu sözleşmeden sırf aslında yine iktidara oy verme potansiyeli olduğu düşünülen küçük bir erkek grubunun manipülasyonlarıyla çekilindi, bu karar alındı tıpkı şimdi nafaka konusunda da yapılmak istenildiği gibi." ifadesini kullandı.

Yıllarca avukatlık yaptığını ve bu nafakaların tahsilinin ne kadar güç olduğunu bildiğini ifade eden Kerestecioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nafakaların ortalama şu andaki miktarının 500 lirayı aşmadığını biliyorum ve bunun için kadınlar mücadele ederken yine küçük bir erkek grubu bir manipülasyon yapıyor: 'Biz, efendim, ömür boyu nafaka mı ödeyeceğiz, şunu mu yapacağız, bunu mu yapacağız?' Bunlar da yalan çünkü ömür boyu ödenen bir nafaka yok. Nafaka alan kişinin şartlarında değişiklik olursa o mahkemeye başvurur ve nafakanın kaldırılması istenir. Ondan sonra 'zenginleşme vardır' denir, mahkeme de genelde de erkek hakimler olduğu için güle oynaya buna karar verir. Yani dolayısıyla ortada bir nafaka sorunu da yok aslında ve İstanbul Sözleşmesi'nde de bir sorun yoktu. Aslında bunu gerçekten bence iktidar partisindeki kadınlar da dahil olmak üzere bütün kadın örgütleri de bütün partilerden kadınlar da gayet net olarak biliyorlardı."

"İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğimizi üstüne basa basa söylemeye devam edeceğiz"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Raporunun görüşüldüğü komisyonun 9 Mart 2021'de toplumun tamamının temsil edildiği Meclis'in kararıyla kurulduğunu belirten Bankoğlu, "Bundan sadece 11 gün sonra ülkedeki bütün kadınların yaşam hakkını ilgilendiren ve Meclis'in tamamı tarafından onaylanan bir sözleşmeden tek bir erkek kendi başına çıkma kararı aldı. Bu Meclis'in komisyonu raporunda erkek egemen düzeni eleştirirken tek bir adam, erkek egemen bir zihniyetle kadınların hayatıyla oynadı. Bunun kabul etmemizi bekliyorsunuz. Bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Bu yüzden de her seferinde İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğimizi üstüne basa basa söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bankoğlu, "Sorsanız burada herkes eşitlikten, özgürlükten yanadır ve şiddete karşıdır. Halbuki sözün hükmü eylemlerle desteklenmesine bağlıdır. Ben gerçekten isterdim ki burada bu raporu tartışalım ancak iktidarınızın cinsiyet ayrımcılığını körükleyen söylemleri, istikrarsız politikaları ve kanunları uygulamaması nedeniyle bu raporunuz zaten çoktan işlevsiz hale gelmiştir." görüşünü savundu.

"Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçu"

Komisyon Başkanı Çalık, kadına yönelik şiddetin uluslararası ve ulusal düzeyde alınan tedbirlere rağmen tüm dünyada varlığını devam ettiren evrensel bir sorun olduğunu vurguladı.

Çalık, Dünya Sağlık Örgütünün son verilerine göre dünya genelinde her üç kadından birinin fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik açılardan şiddete maruz kaldığını, bütün insanlığın, kadın hakları konusunda çetin bir imtihandan geçtiğini kaydetti.

Savaş, şiddet ve zorbalığın herkesten çok kadınları vurduğuna işaret eden Çalık, "Kadim kültür ve medeniyetimiz insana verilen değer, bir arada yaşamaya verilen önem, adalet, hakkaniyet, merhamet ve hoşgörü üzerine kuruludur. İnsanı, yer yüzünün en şerefli varlığı olarak konumlandıran inanç sistemimiz ise şerefli varlık vasfında kadın ve erkeği eşit kılmıştır. Kültür, medeniyet ve inancımızda şiddetin yeri asla yoktur. Kadına yönelik şiddetin haklı veya haksız hiçbir gerekçesi, bahanesi olamaz. Kadına yönelik şiddet, kadının biyopsikososyal gelişimine sekte vurmaktadır." diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali ve bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Çalık, kadına yönelik şiddetin, sadece kanuni düzenleme ve kolluk tedbirleri ile çözülebilecek bir sorun olmadığını, bu soruna karşı toplumsal bir mücadele gerektiğini söyledi.

Çalık, kadına şiddetle mücadelede çifte standartçı yaklaşımlara müsaade etmeden, birlikte ve istişare içinde sorunun çözümü için mücadele edeceklerini kaydetti.

Raporun içeriğine ilişkin bilgiler paylaşan Çalık, tespit ve önerileri içeren araştırma raporunun beş temel bölümden oluştuğunu belirtti.

Tespit ve önerilerinin sadece kamu kurum ve kuruluşlarına değil, toplumun tüm kesimlerine ve disiplinlerine yönelik olduğuna dikkati çeken Çalık, "Farkındalık ve zihniyet dönüşümü, kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, politika geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ile mevzuat değişikliği gibi öneriler sunduk." dedi.

Çalık, ayrıca medya ve basın dilinin iyileştirilmesi, kadının güçlenmesi, şiddet mağdurunun desteklenmesi, şiddet uygulayanın rehabilitasyonu gibi farklı başlıklarda önerilerde de bulunduklarını kaydetti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise AK Parti'nin son 20 yılda özellikle kadının erkek ile eşitlenmesinde, ailede, işte, eğitimde, bürokraside, toplumsal hayatta görünür olmasında, anayasada, temel yasalarda eşit olarak var olmasında büyük adımlar atmış bir iktidar olduğunu vurguladı.

Atabek, kadınların, cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısında olacaklarını ve onların hak arayışlarında en büyük desteği vereceklerini dile getirdi.

Yeni reform paketine ilişkin bilgiler de veren Atabek, "Artık kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı, indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Sadece takım elbise giyip, kravat takarak, ellerini önünde birleştirip, başını yana eğerek sergilenen tiyatrovari görüntüler, takdiri indirim gerekçesi olmayacaktır. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar, kadına karşı işlenmişse, cezalar daha da artırılacaktır. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da, alt sınırı altı aydan dokuz aya çıkarılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, rapor üzerindeki genel görüşmenin tamamlanmasının ardından birleşimi yarın 14.00'te toplanmak üzere kapattı.