TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, depremden etkilenen çocukların durumunu değerlendirdi

Politika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonunda, 278 sayfadan oluşan, "6 Şubat 2023 Tarihli Depremlerden Etkilenen Çocukların Durumu ve Çocuklara Yönelik Yürütülen Çalışmaların Değerlendirilmesi" taslak raporu görüşülerek kabul edildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Katırcıoğlu, dün 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişiminin 8'inci yılı olduğunu belirtti.

Milletin dünya tarihinde eşi görülmemiş şekilde demokrasisine, istiklaline, istikbaline, devletine ve Cumhurbaşkanı'na sahip çıktığını anlatan Katırcıoğlu, "Siyasi parti gözetmeksizin tüm milletvekillerimiz de Gazi Meclisine sahip çıkmıştır. Çocuklarımızın bir daha darbelere şahit olmaması ve darbecilerin de buna bir daha cesaret edememesi için unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız diyoruz." ifadelerini kullandı.

Katırcıoğlu, 6 Şubat depremlerinin 11 ilde, 500 kilometrekarelik bir alanda, 14 milyon insanı derinden etkileyen büyük yıkımlara yol açtığını vurgulayarak, "Bizler de 'Depremden etkilenen çocuklar' temalı bir rapor hazırlamak amacıyla Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep Nurdağı, Hatay İskenderun, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır illerinde inceleme ziyaretlerimizi depremin hemen akabinde Komisyon üyelerimizle gerçekleştirdik." dedi.

Deprem bölgesindeki ilk izlenimlerinin tahayyül edebileceklerinin ötesinde olduğunu aktaran Katırcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bizler burada siyaset üstü bir anlayışla çocuğun üstün yararı ilkesiyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizim tek derdimiz çocuklarımızın geleceği, bizim tek derdimiz çocuklarımızı daha iyi imkanlarda hayata hazırlamak. Onları zararlı alışkanlık ve bağımlılıklardan korumak, onları aşağılık terör örgütlerinden sakınmak, korumak, geleceğimizin katili LGBTİ örgütlerinden uzak tutmak ve her nesilde yeniden doğan bu milletin neslini yani geleceği, çocukları kurtarmak."

Katırcıoğlu'nun açıklamalarının ardından kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri rapora ilişkin milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı.

"Kimliği bilinmeyen çocuk bulunmamakta"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinin ardından kimliksiz 1912 çocuğu devlet bakım ve korumasına aldıklarını söyledi.

Kara, kimliklendirme çalışmalarının ardından 1877 çocuğun ailesi ya da yakınlarına teslim edildiğini vurgulayarak, "7 çocuğumuz aile odaklı hizmetlerden faydalandı. Yani koruyucu aile yanına verildi. Hastanelerde tedavisine devam edilen hiç çocuğumuz bulunmamakta. Bizim koruma altına aldığımız, hastanede tedavi edilen 17 çocuğumuz da ne yazık ki vefat etti. Bu çocuklardan hiçbiri kimliksiz, kimliği bilinmeyen veya kayıp çocuk statüsünde bulunmamakta." diye konuştu. Kara, 11 çocuğun da bakanlığın koruması altında olduğu bilgisini verdi.

"7 milyar 400 milyonluk harcama yapıldı"

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, deprem öncesinde 119 bin 200 olan derslik sayısının depremle 107 bine düştüğünü söyledi. Depremin ardından 19 bin 739 derslik inşaatıyla toplam derslik sayısını 126 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Duman, "Şu an itibarıyla 11 ilimizde 319 projede, 4 bin 488 projemiz tamamlandı. Toplam 7 milyar 400 milyonluk harcama yapıldı." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, depremin ardından 12 milyon birim hizmetin çocuklara, 500 bin birim hizmetin velilere, 1 milyon hizmetin de öğrencilere sunulduğunu belirtti. Otrar, 42 bin rehberlik uzmanının bölgede hizmet verdiğini anlattı.

278 sayfalık rapor kabul edildi

Yapılan değerlendirmelerin ardından, 278 sayfadan oluşan ve Komisyonun incelemeleri, önerileri ile kurumlardan gelen değerlendirmelerden oluşan, "6 Şubat 2023 Tarihli Depremlerden Etkilenen Çocukların Durumu ve Çocuklara Yönelik Yürütülen Çalışmaların Değerlendirilmesi" taslak raporu oylanarak kabul edildi.