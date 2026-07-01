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TBMM Komisyonu Toplandı

TBMM Komisyonu Toplandı
01.07.2026 22:44
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TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği konularını ele aldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Alt Komisyon toplandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker başkanlığında toplantı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Eker, "Bugün Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye ve dostane çözüm kararlarına yüksek düzeyde uyum sağlayan kurum ve kuruluşlarımızı toplantımıza davet etmiş bulunuyoruz. Daha önceki yıllarda yaptığımız gibi, Kamu Denetçiliği Kurumunun istediği bilgi ve belgeleri süresi içerisinde verme konusunda hassasiyet gösteren ve kurumun önerileri doğrultusunda işlem yapmak suretiyle diğer kurumların ortalamasından daha fazla uyum göstererek duyarlılık sergileyen kamu kurum ve kuruluşlarını komisyonumuzda takdir etmek istiyoruz. Uygulamamızın diğer kurumlarımız için bir örnek teşkil edeceğini umuyor, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uyumu teşvik etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'1999 YILINDA NAKDİ TAZMİNAT ÖDEME KARARI VERİLEN VATANDAŞIMIZA 277 BİN LİRA ÖDENDİ'

Ardından Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas, bir güvenlik korucusu hakkında 1999 yılında nakdi tazminat ödenme konusunda karar verilmesine rağmen idarenin ödeme işleminin uzun yıllardır gerçekleştirmediğini belirtti ve şöyle devam etti;

"Dolayısıyla başvurucunun yani vatandaşın özel konumu ve olayın özel durumu sebebiyle hakkaniyet denetimi sonucunda elbette zaman aşımı var ama bunun yerine getirilmesine ilişkin bir karar verdik. Bu, bizim açımızdan da çok önemliydi çünkü idareler özellikle Sayıştay denetiminden dolayı çekingen davranıyorlar. Kurumumuz idarenin açıklamadığı veya kendi kusuru olmayan bir sebepten dolayı mağdur edilemeyeceğinden yola çıkarak hukuk güvenliği, meşru beklenti ilkeleri ve hukukun genel prensipleri göz önünde bulundurularak bu ödemenin gerçekleştirilmesine ilişkin bir karar verdi. İçişleri Bakanlığımız bu tavsiye kararımızı dikkate aldı, Özellikle İller İdaresi Genel Müdürümüz ve Tazminat Komisyonu üyelerimiz oy birliğiyle dikkate aldılar ve gündemlerine aldılar. Komisyon, yaptığı yeniden değerlendirme sonucunda başvurucuya nakdi tazminat ödenmesine karar verdi, 277 bin 925,11 kuruş ödemesine karar verdi."

'1 AY İÇİNDE KARAR ALDIK'

Türkiye İller İdaresi Genel Müdür Mehmet Emin Bilmez ise vatandaşın 1997 yılında Erzincan'ın Kemah İlçesinde bulunan Kemeryaka Köyü'nde nöbet tuttuğu esnada teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı sonucu yaralandığını ve 1999 yılında başvuru yaptığını söyledi. Bilmez, "Vatandaşımız 19 yıl sonra bize yeniden başvurdu. 19 yıl geçmesi nedeniyle mutlak zaman aşımına uğradı, bu yüzden de biz talebi yerine getiremedik. Zaman aşımına ilişkin böyle yüzlerce davamız var. Biz reddediyoruz, mahkemeler de talepleri aynı gerekçeyle reddediyor. Kamu Denetçiliği bu haksızlığı giderecek bir tavsiyede bulununca, karar bize ulaşır ulaşmaz 1 ay içinde karar aldık ve ödemeyi yaptık. Muhtemelen arkadan gelecek birçok kişiye de örnek oldu" diye konuştu.

'TİCARET BAKANLIĞINA YEMEK SİPARİŞ PLATFORMLARININ UYGULADIĞI KOMİSYON ORANLARINA ÜST SINIR GETİRMESİNİ TAVSİYE ETTİK'

Kamu Denetçisi Özcan Yıldız ise Trabzon'dan bir esnafın çevrim içi yemek sipariş platformlarının komisyon oranlarına yüksekliği nedeniyle kuruma başvuruda bulunduğunu ve bunun üzerine Türkiye'deki platformların dünya genelindeki platformların uyguladığı komisyon oranlarından çok daha yüksek olduğunu kaydetti. Yıldız, "Nihayetinde, tavsiye kararımızda üç farklı konuya dikkat çektik. Ticaret Bakanlığına yönelik yemek sipariş platformlarının uyguladığı komisyon oranlarının makul, ölçülü ve maliyet esaslı bir üst sınır, bir tavan getirilmesini tavsiye ettik ve etkin bir denetim mekanizması önerdik. Bununla birlikte büyük firmalara uygulanan avantajlarla ayrıca çevrim içi yemek sipariş platformlarının ülke sathında oligopol bir piyasaya sahip olmamakla birlikte, bazı iller açısından oligopol piyasası yaratacak birtakım mekanizmalara sahip olduğunu müşahede ettik. O yüzden Rekabet Kurumuna tavsiye kararında bulunduk. Bununla birlikte, TESK'e ve TOBB'a da yüksek komisyonların esnaf ve KOBİ'ler üzerindeki yıkıcı etkilerine dair kapsamlı sektörel bir araştırma yapılmasını önerdik" dedi.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başer ise yemek sektöründe özellikle kuryelerin ciddi bir maliyet oluşturduğunu ve halihazırda bakanlığın çıkardığı genelgeler ile çevrim içi yemek platformlarına ilişkin getirilen düzenlemeleri anlattı.

'İNSAN HAKLARI BÜROMUZ 2025 YILI İÇERİSİNDE 5 BİN 882 BAŞVURUYU DEĞERLENDİRDİ'

Kamu Denetçisi Yıldız ayrıca TOKİ tarafından yapılıp teslim edilen hanedeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla bir vatandaşın kuruma başvuruda bulunduğunu ve kurumun gerekli yazışmaları gerçekleştirmesinin ardından ilgili firmanın TOKİ Tarafından harekete geçirilerek eksikliklerin tamamlanmadığını ekledi. Yıldız ayrıca bir vatandaşın Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 1996 yılında gerçekleşen sel nedeniyle devletin kendisine Kilis'te konut tesliminde bulunduğunu hatırlattı ve vatandaşın Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılan konutlara başvurulduğunda kütüğünün Batman da olduğu için faydalanamaması üzerine TOKİ ile iletişime geçerek sorunun çözüldüğünü dile getirdi. Cezaevlerinin fiziki koşulları ile ilgili kuruma gelen başvurular üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, "İnsan hakları büromuz tarafından yalnızca 2025 yılı içerisinde TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonundan gelen bin 960, TBMM Dilekçe Komisyonundan gelen 217, İnsan Hakları Komisyonunun incelemesinden gelen 150, Kamu Denetçiliği Kurumundan gelen bin 486 ve hükümlü ve tutukluların yakınlarından gelen bin 400, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdindeki 167 ve Anayasa Mahkemesi bireysel başvurularına ilişkin 502 dosya olmak üzere toplam 5 bin 882 başvuru ve bilgi talebi değerlendirilmiş ve cevaplandırılmıştır. Bu rakamlar, ceza infaz sisteminin çok yoğun bir denetim ve inceleme sürecine tabi olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda kurumlarımızın bilgi paylaşımı ve iş birliği konusundaki hassasiyetlerinin de bir somut göstergesidir. Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiyelerini ve dostane çözüm kurallarını dikkatle takip ediyor, uygulamaya aktarılabilecek hususları titizlikle değerlendirmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz ayrıca 426 bin kişinin cezaevlerinde bulunduğunu ekledi. Kamu Denetçisi Yıldız ayrıca ÖSYM'nin 2025 yılı içerisinde 135 tavsiye kararının tamamına uyduğunu aktardı.

KDK'NIN TAVSİYE KARARLARINA EN ÇOK UYAN KURULUŞLARA PLAKET VERİLDİ

Komisyon Başkanı Eker, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararlarına en çok uyan kuruluşlara plaket takdiminde bulundu. Daha sonra Eker, alt komisyonun çalışmalarının bir raporla Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyona sunulması redaksiyon yetkisiyle birlikte oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Politika, İnceleme, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Komisyonu Toplandı - Son Dakika

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