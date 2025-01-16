\'Ticari sır\' diyerek o verileri paylaşmadılar! Netflix\'ten Meclis\'te sunum

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

NETFLİX TEMSİLCİLERİ MİLLETVEKİLLERİNE SUNUM YAPTI

Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, milletvekillerine sunum yaptı. Mavili, platformun 190 ülkede kullanıldığını kaydederek, "Bizden, 'Dijital platformlar' diye bahsediliyor; ama yayın hizmetine bakarsanız, Netflix bir platform değil. Çünkü kullanıcılar birbiriyle temas edemiyorlar. Kanuni tanımları itibarıyla bu kısmı netleştirmek önemli. Bir önemli husus da Türk dizi ve filmlerine dünyada en çok mecra sağlayan, en çok erişim sağlayan ve şu an itibarıyla Türkiye'de bulunan servis Netflix; çünkü 190 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu 190 ülkeye, Türk dizi ve filmleri Netflix'te yayınlanmaya başladıkları gün, orijinal içeriklerimizin tamamı izleyici bulabiliyor" dedi.

"TÜRK DİZİ VE FİLMLERİNİ İZLEYEN KİŞİLER, TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEK İSTİYOR"

Mavili ayrıca, yabancı ülkelerde Türk dizi ve filmlerini izleyen kişilerin, Türkiye'yi ziyaret etmek istediklerini söyledi. Türkiye'de elde ettikleri kar oranı ile abone sayısını basın mensuplarının olduğu bir ortamda paylaşamayacaklarını vurgulayan Mavili, milletvekillerine bu bilgileri ayrıca verebileceklerini ifade etti.

ABONE SAYISI 'TİCARİ SIR'

Mavili'nin sunumu sonrası şirket yetkililerine sorularını yönelten milletvekilleri, abone sayısının "ticari sır" denilerek kamuoyu önünde paylaşılmamasını eleştirdi. Türkiye'nin Kıbrıs Harekatı'nı tamamen çarpıtarak kurgulayan, Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortaklığındaki "Famagusta" dizisine ilişkin soru üzerine Mavili, dizinin Netflix içeriği olmadığını, ilgili ülke televizyonunda halihazırda yayımlanmış bir yapım olduğunu söyledi.

Mavili, şöyle devam etti: "Bizim Yunanistan'da bir ofisimiz yok, Yunanistan'da çalışan arkadaşlarımız yok. İtalya'daki ekibimiz Yunanistan piyasası için alımlar yapıyorlar zaman zaman ve kendi ülkesinde başarılı olmuş, kendi ülkesinde izleyicisini bulmuş bir içeriği de satın almayı tercih etmişler. Bu konu bizim gündemimize de aşağı yukarı sizin gündeminize geldiği noktada geldi. Hemen kontrollerimizi yaptık, hemen RTÜK'le istişarelerimize başladık. Tabii ki toplumun hassasiyetini onlar da hemen yakaladılar. Haklı olarak bu konudaki serzenişlerini bize dile getirdiler. Şöyle bir çözüme gidildi malumunuz, RTÜK Başkanımız da açıkladı zaten, bu içerik sadece zaten ekranda yerini bulmuş, zaten izleyicisine ulaştığı ülkede sınırlı kalmak kaydıyla bizde yayımlandı. Ayrıca bir bilgi olarak paylaşmak isterim, bu çok duyulmamış olabilir, o içeriğin kendi televizyonlarında üçüncü sezonunu da çıktı, o üçüncü sezon Netflix'te çıkmadı."

"NETFLİX, LGBT'Yİ DESTEKLİYOR MU?"

"Netflix platformu LGBT'yi özel olarak destekliyor mu?" sorusuna da Mavili, şu yanıtı verdi: "Çok sesli ve çok net olarak bir şey söylemek isterim, Ne Türkiye'de ne de global Netflix'te herhangi bir içeriğin alınması, alınmaması, yapılması, yapılmaması yönünde bir lobi baskısı söz konusu değil. Her kim Netflix'e tıklayıp ekrana bakıyorsa kendini orada görebilsin istiyoruz. Herkesin yansıyabileceği bir ekran olmak istiyoruz. Toplumun tüm kesimlerinde, dünyanın tüm ülkelerinde, tüm sesleri, tüm renkleri bulabilsin istiyoruz, 'Benim hikayem de burada anlatılıyor.' desin istiyoruz. Bizim ekranımızda çok çeşitli şeyler görüyorsunuzdur ama bu bir baskı veya lobi sebebiyle değil herkesin kendini bulduğu bir ekran olabilmek amacıyla."

"LGBT İLİŞKİSİ İÇEREN BİR İÇERİKSE ZATEN +18'DİR"

Bu tür içeriklerin etiket verilmesine ilişkin ise Mavili, "Eğer bir defa bu LGBT ilişkisi içeren bir içerikse zaten +18'dir, bu net. RTÜK'ün çok katı olduğu bir husus. Cinsellik de içeriyorsa zaten cinsellik etiketli ama biz bireylerin görüntüleri, tercihleri, yaşam tarzları, cinsel eğilimleri gibi Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi'yle de korunan özellikleriyle ilgili etiketleme yapamıyoruz." açıklamasında bulundu.

"FİLİSTİN KOLEKSİYONUNUN LİSANSI BİTTİ"

Yayından kaldırılan Filistin koleksiyonuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Mavili, "Alındığı gün o içeriklerin lisans süresi belliydi. Lisansları bitti. Lisanslama süresi bittiği için, içerikler üzerinde hakkımız kalmadığı için içerikler yayından kalktı." diye konuştu.

Komisyon toplantısına kapalı oturumla devam edildi.