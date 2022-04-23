TBMM'nin açılışının 102. yılı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, Meclisin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Genel Kuruldaki özel birleşimi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Muammer Topal, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ile Köksal Toptan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile yabancı misyon şefleri, eski milletvekilleri ve bürokratlar da izledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar birleşimi kordiplomatik locasından takip edenler arasında yer aldı.

Özel birleşime CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

"Bugünün mehabetine yakışmayan bir tarz"

Genel Kurulda, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, " Türkiye Cumhuriyeti'nin ve ordunun başkomutanı sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanı'nın ilk önce milletvekillerinin önünde, Anıtkabir'de bizim önümüzde durması gerekirdi. Meclis iradesi burada tecelli ederken Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin İstanbul'da ayrı bir program yapması millet iradesine saygısızlıktır." dedi. Bunun üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

TBMM Başkanı Şentop, uzun bir süre önce bayramlarla ilgili bir düzenleme yapıldığını, 23 Nisan'da Anıtkabir'de yapılan törenlere Meclis Başkanı'nın başkanlığındaki heyetin gittiğini belirtti.

Tartışma sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz alarak Özkoç'a yanıt verdi. Turan, "23 Nisan, 85 milyonun heyecan ve onurla kutladığı özel bir bayram. Bu bayramda farklı saiklerle gerekçelerini bildiğimiz yaklaşımlarla 'fitne' diye ifade edilecek yaklaşımlarda bulunmak doğru değil. Bu, bugünün ruhuna, mehabetine yakışmayan bir tarz." dedi.

Tartışmaya İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da katıldı. TBMM'deki özel gündemli toplantı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programını televizyonların canlı yayınladığını söyleyen Dervişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı, TBMM'deki program nazarıitibara alınarak tanzim edilse bu saygı krizi yaşanmayacak, bu tartışmalar da çıkmayacaktı." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Dervişoğlu'na "Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı kamuoyunca biliniyorken burada olmaması gerekçe konusuysa şu anda Meral (Akşener) Hanım da yok. Bu tartışma anlamsız." karşılığını verdi.