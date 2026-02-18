Terörsüz Türkiye İçin Yeni Rapor

'TERÖRSÜZ Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu, kamuoyu ile paylaşıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Rapor, af mahiyetinde algı üretecek başlıklardan uzak duran, hukuk düzeninin belirlilik ilkesini merkeze alan ve kamu vicdanının hassasiyetini gözeten yaklaşımın ana hatlarını ortaya koyarken, devlet aklı ile millet vicdanını koruyan demokratik iradenin aynı bütünlük içinde harekete geçtiğinde, toplumsal barışın kalıcı zeminini kurduğuna işaret etmektedir" dedi.

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Kurtulmuş, "Uzun bir süredir büyük bir titizlikle, dikkatle, demokratik olgunlukla hazırlamış olduğumuz raporun, hem komisyon üyeleri ile müzakeresi hem de Türkiye kamuoyu ile paylaşılması için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Komisyon raporu 7 bölümden oluşmaktadır. Komisyon çalışmaları başlıklı 1'inci bölümde komisyonun çalışmalarıyla ilgili süreç anlatılmaktadır. 2'inci bölümde komisyonun temel hedefleri üzerinde yaptığımız tartışmalara vurgu yapılmaktadır. 3'üncü bölümde Türk-Kürt kardeşliğinin tarihi kökleri ve kardeşlik hukuku yer almaktadır. 4'üncü bölümde komisyonda dinlenen kişilerin yaptıkları söylem, analizlerinden hareketle bu konuşmalarda ortaya çıkan mutabakat alanları, 5'inci de ise PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakma süreci, 6'ncısında sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri, 7'ncisinde ise demokratikleşme ile ilgili öneriler yer alıyor. Rapor, sonuç ve değerlendirme kısmıyla da sona ermektedir. Ayrıca bu ana rapora 5 ek yapıldı. Bunlardan birisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, komisyonun çalışma usul ve esasları, komisyondaki siyasi partiler tarafından sunulan raporların dijital nüshalarının web sitesi linklerinin kamuoyu ile paylaşılması, toplantıların özetleri, dinlenen kurum ve kuruluşlarının listesi yer almaktadır" dedi.

'TARİHSEL BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'

Komisyon çalışmalarının TBMM'nin temsil gücü ve meşruiyeti içerisinde yürütüldüğünü belirten Numan Kurtulmuş, "Toplumsal barışın, birliğin ve milli dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik tarihi sorumluluğun bir yansımasıdır. Halkımızın uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödeyerek karşı karşıya kaldığı sorunlar, Gazi Meclis'in yasa yapıcı ve denetleyici niteliği ile ele alındığında kalıcı bir çözüm ufku kazanmaktadır. Bugün terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis üzerine düşen vazifeyi tereddütsüz bir biçimde üstlenmiştir. On yıllardır ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını tüketen, ülke olarak ağır bedeller ödediğimiz terör eylemleri; kalkınma ufkunu daraltmış, sosyal bağları örselemiş ve siyasete sadece güvenlik reflekslerine sıkıştırmıştır. Soğuk savaşın sona ermesi ile birlikte terör örgütleri artan biçimde bölgemizde bölünme ve parçalanmanın, vekalet savaşlarının aparatı olarak kullanılmış ve yerel sorunlar, küresel hesapların aracı haline getirilerek toplumsal fay hatları bilinçli bir biçimde derinleştirilmiştir. Coğrafyamızı bir asır önce etnik, mezhebi ve dini farklılıklar üzerinden bölmeye çalışanların yine aynı hedef peşinde koşmalarını engellemek için terörün tamamen ortadan kaldırılması, tam manasıyla kalıcı barış ve huzur ortamının sağlanması tarihi bir sorumluluk olarak karşımızda durmaktadır" diye konuştu.

'DEMOKRATİK KAPASİTENİN GÜÇLENMESİ GEREKMEKTEDİR'

Kurtulmuş, bölgede yaşanan istikrarsızlık, adaletsizlik ve demokratikleşme sorunlarının emperyal müdahalelerin, derin izlerin birer sonucu olduğunu ifade ederek, "Bu müdahalelere bizim cevabımız ise daha fazla kardeşlik ve bütünleşmedir. Türkiye, küresel emperyal güçlerin hilafına, bölgemizde bütünleştirici politikaların öncüsü olmaya devam edecektir. Güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik risklerin arttığı bir ortamda ülkemizin iç kalesini tahkim ederek bölgesinde kalıcı barış ve istikrarı sağlaması hem kendi güvenliği hem de bölgesel düzen açısından yeni imkan ve fırsatları ortaya çıkarmaktadır. Türklerin, Kürtlerin, Arapların bölgede yaşayan diğer kardeş halkları ile oluşturacağı ittifak bölgede emperyalistlerin kurguladığı dağılma ve parçalanma senaryolarını bozacak, planlarını etkisiz hale getirecek bir dönemi başlatacaktır. Milletimiz dağılma ve parçalanmayı durduracak, bozguncu emellerden daha güçlü bir birlik, kardeşlik ve bütünleşme iradesine sahiptir. Türkiye'de terör meselesinin kalıcı biçimde çözülmesi sadece güvenlik boyutuyla sınırlı olmayan, çok boyutlu, çok yönlü, çok katmanlı politikaları zorunlu kılmakta, siyasal meşruiyet, toplumsal kabul ve demokratik kapasitenin aynı anda güçlenmesini gerektirmektedir" dedi.

'TERÖRÜN ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARILMASI HER BİRİMİZ İÇİN TARİHİ SORUMLULUK'

Küresel sistemin çöküşe geçtiğini ve kural bazlı uluslararası sistem yerine güçlülerin fikirlerini dayattığı bir döneme girildiğini aktaran Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Böylesi bir dönemde devletlerin egemenliğini, güvenlikleri ile toplumsal bütünlüğünü aynı anda ve irade çizgisinde tutabilme kudreti üzerinden değerlendirmek gerekir. Küresel sistemin her krizde ne yazık ki en fazla yıpranan alanı insan onuru ve hukukun üstünlüğü olurken, adaleti sağlama gücü zayıflayan her yapı toplumda umut yerine yeni kırılganlıklar meydana getirmektedir. Yakın çevremizde ve bölgemizde kimlik temelli fay hatlarının diri tutulması ve çatışma alanlarının genişlemesi ülkemize çok yönlü sorumluluklar yüklemektedir. İçeride milli dayanışmamızı güçlendirirken bölgemizde barışı sağlamaya, refahın artırılması ve adalet duygusunun güçlenilmesi ile birlikte üstlenilmesi gereken yeni vazifeler olarak önümüzde durmaktadır. Ülkemizde kardeşlik, esenlik ve toplumsal barışı büyüten her sözü ve her adımı en güçlü şekilde desteklemekteyiz. Bu mesele farklılıkları derinleştiren ezber kalıplarla değil basiretli bakış, samimi yaklaşım ve kararlı adımlarla çözüme yaklaşacaktır. Bu konu varlığımızı ve yarınımızı ilgilendiren niteliği ile dar siyasi çıkarların veya risk hesaplarının asla konusu olamaz. Kalıcı sükunetin sağlam temeller üzerine yüklenilmesi, güvenliğin yanında hukuk devleti pratiğini, demokratik siyaset ahlakını ve milli dayanışma iradesini aynı anda kuvvetlendiren birliği gerektirmektedir. Terörün ülkemizin gündeminden çıkarılması her birimiz için tarihi bir sorumluluktur."

'RAPOR, AF MAHİYETİNDE ALGI ÜRETECEK BAŞLIKLARDAN UZAK'

Kurtulmuş, komisyonun geçmişte yaşanan acılara saygıyla sahip çıktığını ve komisyonun ortak akılla meseleyi ele aldığını ifade etti. Ardından Numan Kurtulmuş, "Komisyonun ortaya koyduğu yaklaşım, örgütsel yapının feshi ve silah bırakmanın güvenilir biçimde teyidi ile birlikte yürürlüğe alınması düşünülen idari ve hukuki düzenlemelere rehberlik edecek ilkeleri belirlemeyi, tespit ve takip mekanizmalarında öngörülebilirlik sağlamayı, toplumla uyum adımlarını özgürlük ile güvenlik dengesini koruyan bir çerçevede tasarlamayı hedeflemektedir. Rapor, af mahiyetinde algı üretecek başlıklardan uzak duran, hukuk düzeninin belirlilik ilkesini merkeze alan ve kamu vicdanının hassasiyetini gözeten yaklaşımın ana hatlarını ortaya koyarken, devlet aklı ile millet vicdanını koruyan demokratik iradenin aynı bütünlük içinde harekete geçtiğinde, toplumsal barışın kalıcı zeminini kurduğuna işaret etmektedir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi, daha geniş bir ufukla terörsüz bir bölge tasavvuruna açılmakta; iç huzuru pekiştiren her adım, bölgesel ve küresel adalet arayışında Türkiye'nin gücünü artırmaktadır. Meclisimizin görevi, müşterek hayatın hukukunu kurmak, farklılıkların sesini ortak geleceğin sesine katmak, her yurttaşın kendini eşit, güvende ve saygın hissettiği demokratik yapıyı güçlendirmek ve hürriyet ufkunu genişletmektir" dedi.

'KOMİSYON RAPORUMUZ ATILAN VE ATILCAK ADIMLARIN MİHENK TAŞIDIR'

Komisyonun toplumsal huzur ve sükuneti zedeleyen terör eylemleri ve şiddet iklimini sona erdirme iradesini rapor haline getirildiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi: "Raporun giriş bölümü ve değerlendirmeler kavramsal bir çerçeve sunmayı, komisyonun çalışması boyunca oluşan ortak idraki ortaya çıkarmayı ve çatışma çözümleri konusunda uluslararası literatürde 'Türkiye Modeli' olarak tanımlanacağına inandığımız komisyon çalışmalarının ilke ve hedeflerini siyasi bir metin disiplini içinde kayda geçirmeyi amaçlamaktadır. Şeffaf ve açık yaklaşımımız sayesinde komisyon toplantıları kamuoyu tarafından ilgiyle takip edilmiş; çalışmalara ilişkin gelişmeler medya organlarında geniş yer bulmuş ve süreç milletin denetimine açık bir biçimde ilerlemiştir. Yaptığımız çalışmalar, gelinen aşamayla sınırlı ve tamamlanmış bir süreç olarak değerlendirilemez. Komisyonumuzun sergilediği sağduyulu, kapsayıcı ve çözüm odaklı yaklaşım; yarının güçlü, etkili ve huzurlu Türkiye'sine uzanan sağlam bir çerçeve ortaya koymuştur. Komisyonumuz tarafından titizlikle hazırlanan rapor, bundan sonraki süreçte atılacak adımlara istikamet çizen ve ortak hedefler doğrultusunda yol gösteren kıymetli bir başvuru metni niteliği taşımaktadır. Komisyon raporumuz bu anlamda bir nihayet değil; bilakis atılan ve atılacak kararlı adımların mihenk taşıdır. Yeni bir anayasa hazırlama konusu komisyonumuzun görev alanında olmamakla birlikte, ülkemiz için tehir edilmeden yerine getirilmesi gereken ortak bir ödev ve sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır. Komisyon çalışmalarının neticesinde, raporda bahsedilen düzenlemeler ve önerilere ek olarak siyasi partilerimizin daha önce çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaştığı raporlarda ifade ettikleri daha demokratik, sivil, özgürlükçü, katılımcı ve kapsayıcı yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu aşikardır."

KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından komisyon toplantısı devam ediyor.