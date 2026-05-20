Trabzon'a 10 Milyon Yolcu Kapasiteli Yeni Havalimanı: Deniz Dolgusu Üzerine İnşa Edilecek
Trabzon’a 10 Milyon Yolcu Kapasiteli Yeni Havalimanı: Deniz Dolgusu Üzerine İnşa Edilecek

20.05.2026 13:17
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da deniz dolgusu üzerine inşa edilecek yeni havalimanının 10 milyon yolcu kapasiteli ve büyük gövdeli uçakların inişine uygun 3 bin metrelik piste sahip olacağını açıkladı. İhalesi tamamlanan projede yakın zamanda temel atılıp yapım çalışmalarına başlanacak. Bakan ayrıca Trabzon’daki yatırımlar, hızlı tren projesi ve genç nüfusa yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da deniz dolgusu üzerine inşa edilecek yeni havalimanı projesine ilişkin, "10 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği yeni havalimanımızı mevcut pistin biraz daha kuzeyinde, denizde inşa ediyoruz. Yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimini gerçekleştirdik. Yakın zamanda temelini atıp, yapım çalışmalarına başlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da Akçaabat Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen Akçaabat Kitap ve Söyleşi Günleri'nin açılış programına katıldı. Bakan Uraloğlu'na; Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, TRÜ Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları eşlik etti.

'HEDEFİMİZE HEP BERABER ULAŞACAĞIZ'

Gençlere hitap eden Bakan Uraloğlu, "Elbette yollar yapacağız, hastaneler yapacağız, ulaşımdan iletişimden tüm hizmetleri yapacağız. Ama bu topraklarda Özdemir Bayraktar'ın yetiştirdiği evlatlar var. Onlar, okuyarak, ilimde gayret ederek ülkemizi havacılıkta lider hale getirdiler. 6 Şubat depreminde depremzedelere el uzatan genç kardeşlerimiz vardı. Bizler sizlerin önünü açmak için gayret içindeyiz. Hedefimize hep beraber ulaşacağız. İstikbalde Türk gençliğinin dünyadaki yerini çok daha yukarıya çıkaracaksınız. Kitap fuarımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'GENÇ NÜFUS, TRABZON'UN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ, EN GÜÇLÜ İTİCİ KUVVETİDİR'

Bakan Uraloğlu, fuar ziyaretinin ardından 'Trabzon Üniversitesi Kuruluş Etkinlikleri Programı'na katıldı. Burada konuşma yapan Uraloğlu, Trabzon'un genç nüfusuna dikkati çekerek, "Trabzon Üniversitesi ile birlikte Karadeniz Teknik ve Avrasya üniversitelerimiz bünyesinde şehrimizde yaklaşık 50 bine yakın genç, geleceğe hazırlanmaktadır. Şehrimizde ayrıca yaklaşık 3 bin akademik personel görev yaparak, bu gençleri geleceğe hazırlamaktadır. Yine ilkokuldan meslek ve teknik eğitime, imam hatip ortaokullarından genel eğitime kadar Trabzon'umuzda yaklaşık 139 bin öğrenci de öğrenim görmektedir. Toplamda yaklaşık 190 bine yakın eğitim ve öğretim alan genç bir nüfus, Trabzon'un sokaklarında, kampüslerinde, sınıflarında geleceği inşa etmektedir. Bu genç nüfus, Trabzon'un en büyük zenginliği, en güçlü itici kuvvetidir. Bu gençler yarın; bilimde, teknolojide, sanatta, sporda, girişimcilikte adlarını dünyaya duyuracak; Trabzon'u, Karadeniz'i ve Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaklardır. Onlar sayesinde şehrimiz daha yenilikçi, üretken ve refah dolu bir geleceğe kavuşacaktır" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTELER SADECE DİPLOMA VERİLEN YERLER DEĞİLDİR'

2018'de kurulan Trabzon Üniversitesi'nin genç bir üniversite olmasına rağmen çok köklü geçmişin mirasçısı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "KTÜ'nün güçlü temelleri üzerinde yükselen Trabzon Üniversitesi, şehrimizin eğitim ekosistemini daha da zenginleştirmiş, farklı disiplinlerde daha fazla gence ulaşma imkanı sağlamıştır; bu, Trabzon'a ve Türk yüksek öğretimine kazandırılmış önemli bir değerdir. Üniversiteler sadece diploma verilen yerler değil; bilim üreten, akıl geliştiren, kültürü besleyen ve geleceği şekillendiren kurumlardır. Özellikle öğretmen yetiştirme alanındaki köklü geleneğiyle, eğitim kalitesini sürekli yükseltmekte, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücüne katkıda bulunmaktadır. Bugün burada, bu genç ama köklü üniversitenin kuruluş etkinliklerini kutlarken, geleceğe dair büyük umutlar taşıyorum. Sizlerin azmi, akademisyenlerimizin gayreti ve şehrimizin dinamizmiyle Trabzon Üniversitesi'nin çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi.

TRABZON'A 260,1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM

Bakanlık yatırımları ve hayata geçirilen projelerden bahseden Uraloğlu, "Bizler Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Trabzon'umuzun ulaşım ve iletişim altyapısına 260,1 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 268 kilometreye yükselttik. Trabzon'umuzu, başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere bölünmüş yollarla bütün Türkiye'ye bağladık. Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni tamamlayarak İran ve tüm Orta Doğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz'e ulaşmasını sağladık. Yıllar süren meşhur Tanjant Yolu'nu bitirdik. Kanuni Bulvarı projesinde sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu'muzu da 2 kesim halinde hayata geçiriyoruz; birinci etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yakın zamanda Yomra ve Trabzon Üniversitesi yeni nesil kavşakları, Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı gibi çok önemli projeleri hemşerilerimizin hizmetine sunduk" diye konuştu.

'SAMSUN-TRABZON-SARP HIZLI TREN PROJESİNE BAŞLADIK'

Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesine ilişkin bilgiler paylaşan Uraloğlu, "Hem şehrimizi modern bir kent içi raylı sistemle donatacak hem de hızlı tren ile tanıştıracak dev projelerimiz hayata geçiyor. Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun'dan itibaren; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Yapım çalışmalarına da Kırıkkale-Çorum arasında başladık. Ayrıca geçtiğimiz ay içinde hattımızın devamında Havza'ya kadar uzanan güzergahta; Çorum–Merzifon ve Merzifon–Havza kesimlerinin de ihalesini gerçekleştirdik. Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattı'nın Akyazı – Havalimanı arasındaki 16,2 kilometrelik 1'inci etabı için de ihale tekliflerimizi almıştık; inşallah 2 Haziran'da ihaleyi sonuçlandıracağız" dedi.

DENİZ DOLGUSUNA 3'ÜNCÜ HAVALİMANI İÇİN İHALE TAMAM

Trabzon Havalimanı'nın yenilenmesine dair çalışmaları aktaran Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da son ziyaretlerinde verdiği müjde doğrultusunda 10 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği yeni havalimanımızı mevcut pistin biraz daha kuzeyinde, denizde inşa ediyoruz. Yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimini gerçekleştirdik. Yakın zamanda temelini atıp, yapım çalışmalarına başlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Havacılık, Politika, Ulaşım, Son Dakika

