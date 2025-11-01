Trump Beyaz Saray'daki Lincoln Banyosu'nu yeniletti! Altın kaplama çöp kovası, musluk... - Son Dakika
01.11.2025 13:09
ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'daki Lincoln Banyosu'nu baştan aşağı yeniletti. Görsellerde banyodaki altın kaplama çöp kovası, musluk ve duşakabin dikkat çekti. Hükümetin kapalı olması nedeniyle federal çalışanların işe gitmediği ve milyonlarca düşük gelirli ailenin sosyal yardım alamadığı dönemde yapılan banyo tadilatı tepkilere neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Lincoln Banyosu'nu yenilediğini duyurarak görsellerini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray'daki Lincoln Banyosu'nu yeniledim. Banyo 1940'larda, Lincoln dönemi için hiç de uygun olmayan art deco yeşil fayans tarzında yenilenmişti. Ben siyah beyaz cilalı heykel mermeri kullandım. Bu, Abraham Lincoln dönemi için çok uygundu ve aslında orijinal mermer de olabilirdi" ifadelerini kullandı.

ALTIN KAPLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımı ile birlikte Trump, 'Yenilenmiş Lincoln Banyosu'nun görsellerini de paylaştı. Görsellerde, banyoda kullanılan altın kaplama çöp kovası, musluk ve duşakabin dikkat çekti.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Banyo tadilatının, bir aydır hükümetin kapalı olması nedeniyle yüz binlerce federal çalışanın işe gitmediği, milyonlarca düşük gelirli ailenin sosyal yardımlardan mahrum kaldığı bir dönemde yapması tepkilere neden oldu.

Kaynak: DHA

