Trump' yönelik suçlamalar resmileşti! Önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak

Ne kadar dil dökse de olmadı! Erdoğan'dan taviz yok

ABD'de Manhattan Büyük Jürisi, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında beklenen kararını açıkladı. Jüri, yapılan oylamanın ardından Trump'ın film yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle ilgili suçlamaların araştırılmasına ve Trump hakkında dava açılmasına karar verdi.

SALI GÜNÜ HAKİM KARŞISINDA OLMASI BEKLENİYOR

Trump böylece ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan oldu. ABD medyası, eski başkan Trump'ın önümüzdeki salı günü hakim karşına çıkmasının, mahkemeye Yargıç Juan Merchan'ın başkanlık etmesinin beklendiğini aktardı. İddianame gizli tutulduğu için suçlamaların niteliği bilinmiyor.

"SİYASİ ZULÜM VE SEÇİM MÜDEHALESİ"

Eski ABD Başkanı Trump, Manhattan Büyük Jürisi'nin kendisini suçlamasının ardından yazılı açıklama yayımladı. Trump, "Bu, tarihte en üst düzeydeki siyasi zulüm ve seçim müdahalesidir" ifadelerini kullanarak radikal sol demokratların, "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" hareketini yok etmek için cadı avına çıktığını vurguladı. Hakkındaki Rusya soruşturması ve Mar-a-Lago baskınını hatırlatan Trump, "Demokratlar 'Trump'ı ele geçirme' saplantılarıyla yalan söylediler, hile ve hırsızlık yaptılar, ancak şimdi düşünülemez olanı yaptılar" dedi.

"MANHATTAN SAVCISI TAM BİR REZALET"

Tamamen masum ve hakkındaki suçlamanın seçim müdahalesi olduğunu belirten Trump, "Tarihimizde daha önce hiç böyle bir şey yaşanmadı" ifadelerine yer verdi. Trump, "George Soros tarafından özenle seçilen ve finanse edilen Manhattan Savcısı Alvin Bragg tam bir rezalet. New York'u ele geçiren benzeri görülmemiş suç dalgasını durdurmak yerine, odaklanması gereken cinayetleri, hırsızlıkları ve saldırıları görmezden gelerek Joe Biden'ın kirli işlerini yapıyor. Bragg zamanını böyle geçiriyor. Bu cadı avının Joe Biden'a büyük ölçüde geri tepeceğine inanıyorum. Amerikan halkı, radikal sol demokratların burada ne yapmak istediğini çok iyi anlıyor. Birlik içinde ve güçlü bir şekilde önce Alvin Bragg'ı, sonra Joe Biden'ı yeneceğiz ve bu sahtekar demokratların hepsinin birer birer görevlerine son vereceğiz, Amerika'yı yeniden harika yapacağız" ifadelerini kullandı.

"SUS PAYI" SORUŞTURMASININ GEÇMİŞİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen film yıldızı Stormy Daniels, ilişki konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ifade etmişti. Daniels, anlaşmanın Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle geçersiz olduğunu savunmuştu. Trump ise Daniels'ın iddialarını yalanlamıştı.

Ancak Trump'a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, film oyuncusu Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı. Cohen, daha sonra kendisine Trump'ın şirketleri tarafından ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti. Cohen, Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "vergi kaçırma" ve "Kongre'ye yalan söyleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede kampanya finansmanı ihlalleri de dahil olmak üzere 9 federal suçlamayı kabul etmiş, Aralık 2018'de 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Federal savcılar, söz konusu dönemde Trump'a yönelik ise herhangi bir incelemede bulunmazken, Manhattan Savcılığı "sus payı" ödemesi olarak nitelendirilen soruşturmayı başlatmıştı.

TUTUKLANACAĞINI SÖYLEYİP PROTESTO ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Öte yandan; Trump geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, Manhattan Bölge Savcısı'nın kendisini "sus payı" ödemesinin seçim kampanyası kaynaklarından usulsüz şekilde yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya ilgili tutuklayacağını söylemiş, destekçilerine protesto çağrısında bulunmuştu.