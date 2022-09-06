ASAL Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oyları dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

ASAL Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oyları dikkat çekti

06.09.2022 22:47

ASAL Araştırma tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da yapılan anket sonuçlarına AK Parti ve CHP oy kaybetti. İYİ Parti ise 4 büyükşehrin tamamında oylarını artırarak dikkat çekti

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir seneden daha az vakit kalırken Türkiye yavaş yavaş seçim atmosferine girmeye başladı. Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kamuoyu araştırması yapan ASAL Araştırma, katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorduğu anketin sonuçlarını paylaştı.

İSTANBUL'DA İYİ PARTİ'DEN YÜZDE 4,5 ARTIŞ

Sonuçlara göre 2018 seçimleri ile mukayese edildiğinde İstanbul'da en çok oy kaybeden siyasi parti yüzde 8,3 ile AK Parti oldu. CHP de yüzde 0.6 kaybederken, oy oranını en çok artıran ise 4.5 ile İYİ Parti oldu.

Kararsızlar dağıldıktan sonra sonuçlar:

  • AK Parti :%34.3
  • CHP :%25.8
  • İYİ Parti:%12.5
  • HDP:%11.0
  • MHP:%7.2
  • DEVA Partisi:%2.4
  • Diğer:%3.0
4 büyükşehirde yapılan anketten çarpıcı sonuçlar! Sadece İYİ Parti oylarını yükseltebildi

ANKARA'DA AK PARTİ'DE 6,9 OY KAYBI

Sonuçlara göre Ankara'da AK Parti, yüzde 6.9 oy kaybı yaşadı. CHP yüzde 0.8, İYİ Parti ise yüzde 1.2 artırdı.

Kararsızlar dağıldıktan sonra anket sonucu:

  • AK Parti :%33.5
  • CHP :%26.9
  • İYİ Parti:%13.3
  • MHP:%8.9
  • HDP:%6.2
  • DEVA Partisi:%2.2
  • Diğer:%5.8
4 büyükşehirde yapılan anketten çarpıcı sonuçlar! Sadece İYİ Parti oylarını yükseltebildi

ADANA'DA CHP'DEN 4,6 OY KAYBI

Sonuçlara göre Adana'da en çok oy kaybeden siyasi parti yüzde 4,6 ile CHP oldu. En çok artıran ise 1,6 ile İYİ Parti oldu.

Kararsızlar dağıldıktan sonra anket sonucu:

  • CHP :%30.1
  • AK Parti:%26.3
  • İYİ Parti:%13.8
  • HDP:%10.1
  • MHP:%9.6
  • DEVA Partisi:%1.5
  • Diğer:%5.8
4 büyükşehirde yapılan anketten çarpıcı sonuçlar! Sadece İYİ Parti oylarını yükseltebildi

İZMİR'DE CHP DE AK PARTİ DE OY KAYBETTİ

Sonuçlara göre İzmir'de ise CHP 4.6, AK Parti yüzde 5.3 oy kaybetti. İYİ Parti ise yüzde 3,1 artırdı.

Kararsızlar dağıldıktan sonra anket sonucu:

  • CHP :%36.7
  • AK Parti :%23.4
  • İYİ Parti:%14.0
  • HDP:%10.1
  • MHP:%5.8
  • DEVA Partisi:%1.3
  • Diğer:%5.9
4 büyükşehirde yapılan anketten çarpıcı sonuçlar! Sadece İYİ Parti oylarını yükseltebildi
YORUMLAR
500
İYİ Parti neden Sedat Peker'in iddiaları karşısında sessiz? Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı İYİ Parti neden Sedat Peker'in iddiaları karşısında sessiz? Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı Akşener'in 'Aynı masada olmayız' sözlerine HDP'den yanıt! 'Ve 'Biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz' öyle mi?' Akşener'in 'Aynı masada olmayız' sözlerine HDP'den yanıt! 'Ve 'Biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz' öyle mi?'

İYİ Parti, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ASAL Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oyları dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika
23:37 19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı
23:37 İYİ Parti neden Sedat Peker'in iddiaları karşısında sessiz? Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı
23:24 Trabzonspor'un yeni transferi antrenman sonrası trafik kazası geçirdi
23:15 Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı
23:06 Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi
22:31 Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
22:06 Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu
22:03 Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sürprizle başladı! Dinamo Zagreb, Chelsea'yi tek golle geçti
21:45 Devler Ligi'ne iyi başlayan Borussia Dortmund, Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı farklı devirdi
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te söz verdi: Ziraat Bankası genel müdürümüze gerekli talimatı verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 00:10:42. #1.11#
SON DAKİKA: ASAL Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oyları dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement