Türkiye-Afrika İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türkiye-Afrika İlişkileri Güçleniyor

Türkiye-Afrika İlişkileri Güçleniyor
13.08.2025 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Botsvana ile iş birliği vurgusu yaparak ilişkileri ileri taşıyacaklarını belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Uluslararası sistemin önemli sınamalardan geçtiği bir dönemde Afrika'yla kurduğumuz iş birliğinin kıymetinin bilincindeyiz. Afrika'yla ilişkilerimizi gelecek yıl düzenlenmesi öngörülen 4'üncü Türkiye-Afrika ortaklık zirvesinde inşallah bir adım daha öteye taşıyacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Butale ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Botsvana'nın siyasi istikrarı ve ekonomik başarısıyla Afrika kıtasında örnek bir ülke olduğunu belirterek, "Geçen yıl ekim ayında düzenlenen seçimlerin şeffaf ve barışçıl bir şekilde tamamlanması bunun açık bir göstergesi olmuştur. Botsvana'yla iş birliğimizi her alanda geliştirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Uluslararası sistemin önemli sınamalardan geçtiği bir dönemde Afrika'yla kurduğumuz iş birliğinin kıymetinin bilincindeyiz. Afrika'yla ilişkilerimizi gelecek yıl düzenlenmesi öngörülen 4'üncü Türkiye-Afrika ortaklık zirvesinde inşallah bir adım daha öteye taşıyacağız. Bu süreçte Botsvana gibi Afrikalı dostlarımızın desteğine de güveniyoruz. 2014 yılında Gaboron Büyükelçiliğimizin açılması ikili iş birliğimize önemli bir ivme kazandırdı. Botsvana'nın ülkemizde büyükelçilik açması için gereken desteği vermeye de hazır olduğumuzu değerli meslektaşıma ifade ettim" diye konuştu.

Botsvana'yla ekonomi alanındaki iş birliğinin büyük potansiyel taşıdığını söyleyen Bakan Fidan, "Kıymetli mevkidaşım da dün Ankara'da 'Türkiye-Botsvana İş Konseyi' toplantısına katıldılar. İş insanlarımızı Botsvana'yla daha fazla ticaret yapmaya teşvik ediyoruz. Girişimcilerimizin daha fazla yatırım yapmasını ve daha fazla proje üstlenmesini arzu ediyoruz. İş insanlarımızın altyapı ve ulaştırma alanında yapacağı katkılar Botsvana'nın ekonomik kalkınması ve bağlantısallığı bakımından da stratejik önem taşımakta" ifadelerini kullandı.

'SAVUNMA SANAYİ DE POTANSİYEL İŞ BİRLİĞİ BAŞLIKLARIMIZ ARASINDA'

Butale ile yeni anlaşmalara imza attıklarını vurgulayan Bakan Fidan, "İnşallah önümüzdeki dönemde ülkelerimizin faydasına olacak başka anlaşmaları da neticelendireceğiz. Savunma sanayi de potansiyel iş birliği başlıklarımız arasında yer almakta. Sayın Butale, yarın savunma sanayi şirketlerimizi de ziyaret edecek" dedi.

'İSLAM İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI'NI TOPLANTIYA ÇAĞIRDIK'

Botsvana'nın, İsrail'in işgal ve soykırım politikası karşısında Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyleyen Bakan Fidan, "Filistin devletini ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan Botsvana gibi ülkelerin Filistin davasına verdiği güçlü destek hepimize umut veriyor. Adalete ve insani değerlere inanan tüm ülkeler Orta Doğu'daki barışı sağlamanın tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini savunmaktadır. Bu çerçevede uluslararası toplumun üyelerinin, son haftalarda aldığı Filistin devletini tanıma kararlarını memnuniyetle karşılamaktayız. Türkiye olarak Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi, insani yardımın bölgeye ulaşması ve kalıcı barış yönünde adım atılması için yoğun ve çok boyutlu bir diplomasi trafiği yürütmekteyiz. Uluslararası toplumu harekete geçirmek için tüm platformlarda girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz cumartesi günü Mısır'da görüşmelerde bulunmuştum. Ana gündem maddemiz Filistin'di. Bugün de inşallah Katar'a gidip orayı ziyaret edeceğiz. Ayrıca işgalci İsrail'in Gazze'deki harekatını genişletme kararı karşısında, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplantıya çağırdık. Bu toplantının da önümüzdeki günlerde Cidde'de yapılması planlanmakta" diye konuştu.

'YATIRIMLARA DESTEK VERMEYE HAZIRIZ'

Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale, Botsvana hükümeti olarak dış politikada her zaman uluslararası barışı ilke edindiklerini belirterek, "Bu çerçevede de çatışmaların barışçıl çözümüne inanıyoruz, diyaloğa inanıyoruz. Bu bakımdan Türkiye'nin uluslararası toplum nezdinde yürüttüğü çalışmaları barışa yönelik yaptığı çalışmaları destekliyoruz. Botsvana olarak bizler de Türkiye'den daha fazla iş insanını Botsvana'da görmek isteriz. 'Coğrafi olarak Türk iş insanları için daha iyi konumda yer alan bir yer yok' diye düşünüyoruz. Çünkü Güney Afrika bölgesinin kapısı, köprüsü niteliğindeyiz. Dolayısıyla bütün iş insanlarına kapılarımız açık. Bunu ifade etmek isteriz. Memnuniyetle Türk şirketlerinin Botsvana'da yapacakları yatırımlara destek vermeye hazırız. Botsvana'da iş kurdukları zaman yaptıkları yatırımın tamamen güvende olduğundan emin olabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Türkiye, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-Afrika İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı

16:20
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:11
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
22:49
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi aldı
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
22:38
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
22:36
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı Feyenoord’a olay gönderme
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme
22:34
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
22:19
Fenerbahçe’den 27 yıl sonra ilk
Fenerbahçe'den 27 yıl sonra ilk
22:14
Mourinho’dan maç biter bitmez flaş açıklama
Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
22:06
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu
Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
21:56
Fenerbahçe, Feyenoord’u Kadıköy’den çıkarmadı Tur Sarı-lacivertlilerin
Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 17:10:24. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Afrika İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.