Türkiye Değişim Partisi, resmen CHP'ye katıldı - Son Dakika
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Türkiye Değişim Partisi, resmen CHP'ye katıldı

24.07.2023 09:17

Seçimlere CHP listelerinden girerek Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) lideri Mustafa Sarıgül, dün akşam CHP Parti Meclis toplantısı gerçekleştirilirken sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Sarıgül, TDP'nin CHP'ye katılımının onaylandığını duyurdu.

Seçimlere CHP listelerinden girerek Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) lideri Mustafa Sarıgül, dün akşam CHP Parti Meclis toplantısı gerçekleştirilirken sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Sarıgül, TDP'nin CHP'ye katılımının onaylandığını duyurdu.

"TDP-CHP BÜTÜNLEŞMESİ TAMAMNLANMIŞTI"

Sarıgül Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP Parti Meclisi şu an itibariyle Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılımını onaylamıştır. Bu kararla TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi, CHP'ye katıldı

GÖREVDEN ALMALAR KESİNLEŞTİ

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında saat 13.00'de başlayan Parti Meclisi toplantısı, yaklaşık 12 saat sürdü. Toplantıda görevden alınan başkanların itirazları reddedilerek, görevden almalar kesinleşti. 60 üyeli PM'de üçte iki çoğunluk olan 40 oya ulaşılması durumunda başkanlar görevlerine geri dönebilecekti.

Toplantıda başkanlara çıkan ret-kabul oyları şu şekilde:

  • Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün: 35 ret - 26 kabul
  • Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan: 31 ret 30 kabul
  • Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan: 33 ret 28 kabul
  • Muş İl Başkanı İsmail Adanur: 30 ret 31 kabul 2 çekimser oy aldı.
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