Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs

Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs
12.11.2025 14:39  Güncelleme: 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personelden 10'unun Amasya'daki Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görevli olduğu ortaya çıktı. Uçak bakım personeli şehitler, üsteki savaş uçaklarının uçuşa hazırlanmasında önemli görevler üstleniyordu.

Milli Savunma Bakanlığı, dün Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimizin kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Bakanlık, kahraman şehitlerimiz için hazırlanan taziye mesajlarında, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük... Vatan size minnettardır." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yüreği yanarken ortaya çıkan detaylar kahretti. Şehit 20 askerden 10'unun aynı yerde görev yaptığı ortaya çıktı.

Uçak kazasında Merzifon 5. Ana Jet Üssü '10 şehit' verdi

10 ASKER AYNI ASKERİ ÜSTE GÖREV YAPIYORDU

Azerbaycan'daki görevlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan'da düşen uçaktaki uçuş personeli dahil 20 askeri personelin arasında olan Şehit Asteğmen Emre Mercan, Başçavuşlar Hamdi Armağan Kaplan, Akın Karakuş, İlker Aykut, Ramazan Yağız, Üsçavuşlar İlhan Ongan, Berkay Karaca, Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Uzman Çavuşlar Cem Dolapci ile Emre Sayın Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görev yapıyordu.

Uçak kazasında Merzifon 5. Ana Jet Üssü '10 şehit' verdi

"ACIMIZIN TARİFİ YOK"

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Acımızın tarifi yok. Şehitlerimizin arasındaki 10 personel Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığımızın mensuplarıydı" dedi.

Uçak kazasında Merzifon 5. Ana Jet Üssü '10 şehit' verdi

UÇAKLARIN UÇUŞA HAZIRLANMASINDA GÖREVLİYDİLER

Şehit olan personellerin savaş uçaklarının uçuşa hazırlanmasında önemli görevleri başarıyla yerine getirdiklerini hatırlatan Başkan Kargı, "Hepsi uçak bakım teknik personeliydi. F-16 gibi çok müstesna bir uçağın her türlü bakımını yapıp uçuşunu tamamladıktan sonra piste teker koyduran ekibin mutfağındaki insanlardı. Çok donanımlıydılar. Ailelerine Allah sabır versin. Yerleri doldurulmayacak çok değerli insanları kaybetmenin üzüntüsünü iliklerimize kadar hissediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türk Hava Kuvvetleri, Gürcistan, Havacılık, Güvenlik, Politika, Amasya, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs - Son Dakika

Yürekleri ağza getiren görüntü Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Uzaya çıkacaklar için yeni adım Hava ve idrardan üretilecek Uzaya çıkacaklar için yeni adım! Hava ve idrardan üretilecek
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Yaptığı savunma yetmedi Bu görüntüler için karar verildi Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı İşte finanse edilen sosyal medya hesapları İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi
Nereden nereye Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor Nereden nereye! Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor

15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 20 şehidimizin adını tek tek saydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 20 şehidimizin adını tek tek saydı
14:40
’Terörsüz Türkiye’ sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
14:18
6’sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
14:12
Akdeniz’de art arda 3 korkutan deprem Naci Görür’den jet açıklama geldi
Akdeniz'de art arda 3 korkutan deprem! Naci Görür'den jet açıklama geldi
14:10
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü Paylaşım bile yapmış
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 18.00’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 18.00'de görüşecek
13:06
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı’nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
13:06
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
12:29
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
11:40
İmamoğlu’ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın
09:44
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü Bu görüntüyle ilgili yeni detay
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 15:33:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.