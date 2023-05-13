"Winner Ceket" sahneye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan son mitingine en büyük kozunu oynayarak çıktı, bu ceket henüz mağlubiyet yüzü görmedi

Türkiye yarın sabah sandık başına gitmeye hazırlanırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi.

CEKET DETAYI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye kendisiyle özdeşleşen ve 'kazandıran ceket' olarak anılan ekose ceketi ile çıkması dikkat çekti.

"SEÇİM KAZANDIRAN CEKET" OLARAK BİLİNİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, winner ceketi en çok tercih eden liderlerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Hatta zaman zaman sosyal medyada bu ceket için "Seçim kazandıran ceket" yorumları yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Şimdi rakamı istedim, sordum. Evet, gelen rakam 50 bin. Demek ki Sancaktepe gümbür gümbür yarına yürüyor. Yarın akşam Sancaktepe'den tulum çıkarıyor muyuz? Bay Bay Kemal buraya geldi mi? Gelmedi… Herhalde bu saatten sonra da gelecek hali yok. Fakat Sancaktepe hakikaten bu duruşuyla yarına farklı bir selam veriyor. Sanacaktepe'nin güzel insanlarını kalbi duygularla selamlıyorum. Başımızın tacı hanımefendileri selamlıyorum. Yarın Anneler Günü.

"KALEYİ İÇERİDEN FETHEDECEKSİNİZ"

Tabii burayı seçişimiz de yarın Anneler Günü oluşundan, Belediye Başkanınızın bir hanımefendi oluşundan dedik ki burayı seçelim. Biliyorsunuz biz hadislerimizi böyle evirip çevirip söyleyenlerden değiliz. Bay bay Kemal biraz öyle yapıyor. Anahtarı annelerin ayakları altına koyuyor. 'Cennet annelerin ayakları altındadır'. Bak babaların değil. Annelerin ayakları altında. Onun için annelerin kıymetini çok iyi bileceğiz. Annelere sadakatimizi çok farklı göstereceğiz. Öyleyse anneler, yarın siz de kaleyi içeriden fethedeceksiniz. Buna hazır mısınız? Şurada birkaç saat kaldı.

"BAY BAY KEMAL'İN YANINDA KANDİL VAR"

Ahirete irtihal eden tüm annelerimize rahmet diliyorum. Ama hepsinden öte Diyarbakır annelerini gözü yaşlı bırakan bu teröristlere karşı Bay Bay Kemal, Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin? Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil'e kaçıran teröristlerle el ele, omuz omuza utanmadan, sıkılmadan bir seçime giriyorsun. Bay Bay Kemal'in yanında Kandil var, Kandil'in parlamentodaki uzantıları var. Kılıçdaroğlu, ya sen bunların hesabını Allah'a nasıl vereceksin? Yanında da malum tipler var. Söylemeye gerek var mı? Onlar da utanmadan, sıkılmadan aynı yuvarlak masanın etrafında dönüp dolaşıyorlar. Benim milletim yarın sandıklarda bunlara en güzel cevabı vermelidir diye düşünüyorum.

Vatana, millete, devlete, ümmete hayırlı evlatlar yetiştirmenin gururunu yaşayan ülkemin asil annelerini, Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Türkistan'a kalbi şu an bizimle olan gönül coğrafyamızdaki tüm anneleri buradan saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle kendi anacığım başta olmak üzere ebedi aleme irtihal eden tüm annelerimizi rahmetle, özlemle yad ediyorum.

"AİLENİN KUTSİYETİNE İNANIYORUZ"

Biz şimdi ne diyoruz? Aile diyoruz değil mi? CHP ne diyor LGBT, İyi Parti ne diyor LGBT, öbür HDP ne diyor LGBT… Peki LGBT AK Parti'nin semtine yanaşır mı? MHP'nin semtine yanaşır mı? Cumhur İttifakı'nın semtine yanaşır mı? İşte bu Millet İttifakı denilen zillet, bunlar LGBT'ci. Ama hamdolsun biz ailenin kutsiyetine inandığımız için biz burada farklı bir yerdeyiz, farklı bir düşünceyle yolumuza devam ediyoruz. Milliyiz, yerliyiz ve ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Rabbim bizlere annelerimizin hayır dualarını alacak bir hayat yaşamayı nasip etsin. Rabbim hiçbir annemizin yüreğine ateş düşürmesin.

"3 KITANIN KALBİ KONUMUNDA BİR ÜLKEYİZ"

Türkiye olarak çok stratejik bir bölgede yer alıyoruz. 3 kıtanın kalbi konumunda bir ülkeyiz. Enerji kaynaklarının geçiş güzergahındayız. Tarih boyunca birçok savaş merkezinde bizim yer aldığımız bu coğrafyayı kontrol etmek için yapıldı. Haçlı Seferleri'nden Çanakkale Harbi'ne kadar tarihteki büyük mücadelelerin hepsinin arkasında bu niyet vardı. Bu vatanı bize yar etmemek için her şeyi yaptılar. Bizi bu topraklardan söküp atmak istediler. Bizi vatansız, yurtsuz, havasız bırakmak istediler. Bunu kimi zaman kendileri bizzat gelerek, kimi zaman da maşalarını kullanarak yapmaya çalıştılar.

Çanakkale'de kınalı kuzuları toprağa verme pahasına buna dur dedik. İstiklal Harbi'mizde vatanımızı özgürleştirerek millet olarak esareti kabul etmeyeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha haykırdık. Son olarak 15 Temmuz gecesi içimizdeki hainleri üzerimize salarak vatanımızı işgal etmeye yeltendiler. Milletimizle sırt sırta, gönül gönüle vererek hamdolsun buna da müsaade etmedik. Bölücü terör örgütüne karşı 40 yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi de bu tarihi hesaplaşmanın bir parçası olarak görüyoruz.

"YILLARCA BİZİM KAYNAKLARIMIZI HEBA ETTİLER"

On binlerce insanımızı bizden koparan bu örgüt emperyalistlerin kanımızı akıtmak, bizi güçsüz bırakmak için ülkemizin sırtına vurduğu bir hançerdir. Yılarca bizim enerjimizi, kaynaklarımızı heba ettiler. Evlatlarımızın geleceğini, gözlerindeki ışığı, yüreklerindeki umudu çaldılar. İnsanlarımızın önüne kandan ve gözyaşından duvarlar örmeye kalktılar. Türk'ü ve Kürt'ü birbirine düşürerek ebedi kardeşliğimizi bozmak istediler. Buna fırsat vermedik. Devlet olarak terör bataklığını kurutmak için çok mücadele verdik, çok ciddi çabalar harcadık. Bizim için Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Boşnak'ıyla biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Bizim için Kürt neyse Türk de odur. Türk neyse Kürt de odur. Rabbimizin emri neyi gerektiriyorsa biz ona itaat ederiz.

"İNLERİNDEN BAŞLARINI ÇIKARTAMAZ HALE GELDİLER"

Sınırlarımız içindeki terörist varlığını tükenme noktasına getirdik. Cudi'de bunları gömdük, Gabar'da gömdük, Kandil'de gömdük, Beslerderesi'nde gömdük. Bunları yarın sandıklara gömüyor muyuz? Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 bitmeden Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamaktır. Aynı şekilde hudutlarımız dışında da bu alçaklara nefes aldırmayacağız. Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde artık inlerinden başlarını çıkartamaz, kıpırdayamaz hale geldiler. Ne 14 Mayıs'tan sonra Afrin'i geri alacağız diyen bölücülerin azgınlıkları ne Suriye'deki güvenli bölgelerimizi teröristlere altın tepside sunmayı vadedenlerin gafleti ne Kuzey Irak'taki askerlerimizi geri çekerek terör örgütüne nefes aldırma projeleri ne de bebek katillerini serbest bırakma, 6-8 Ekim hadisesinin azmettiricilerini sokağa salma planları bizi durduramayacak.

51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu hain değil mi? Teröristin başı… Şimdi utanmadan sıkılmadan mesajlar gönderiyor. Bay Bay Kemal de eğer Selo'yu serbest bırakmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz diyor. Bu hesabı yarın sormaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Kürt, Türk, Alevi, Sünni demeden şimdiye kadar 10 binlerce anaya evlat acısı yaşatan bu canilerin kökünü içeride ve dışarıda kazıyacağız. Türkiye'yi bu ayağına vurulmuş terör prangasından mutlaka kurtaracağız. Ülkemizi böldürtmeyeceğiz.