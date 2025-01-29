Yangın Faciasında Sorumlulara Tepki: Davutoğlu ve Babacan'dan Sert Açıklamalar - Son Dakika
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Politika

Yangın Faciasında Sorumlulara Tepki: Davutoğlu ve Babacan'dan Sert Açıklamalar

Yangın Faciasında Sorumlulara Tepki: Davutoğlu ve Babacan\'dan Sert Açıklamalar

Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kartalkaya'da yaşanan otel yangını sonrası sorumlu hükümet ve yerel yönetimleri eleştirerek, siyasi ahlak dersi verilmesi gerektiğini vurguladı. Saadet Partisi ve DEVA Partisi liderleri de denetim eksikliklerine dikkat çekti.

29.01.2025 12:58  Güncelleme: 12:59
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GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin, "Ana muhalefet liderlerine sesleniyorum; eğer gerçekten siyasi ahlaka önem veriyorsanız, Disiplin Kurulu'nu işletirsiniz ve Belediye Başkanını önce siz görevden alırsınız. O Belediye Başkanı orada durdukça, ana muhalefet partisi kimseye siyasi ahlak dersi veremez" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol grup toplantısında konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını ile ilgili, söz konusu otelde denetimlerin yapılmadığını belirterek, "Bakanlık, valilik, il özel idaresi, belediye; adına ne derseniz deyin, merkezi yönetim üzerine düşeni yapmamış, denetleme görevini yerine getirmemiştir. Daha fazla kazanma hırsıyla kasalarını dolduran otel sahibi ve yöneticileri, insan hayatı için gerekli en basit tedbirleri bile almamışlardır. Hem merkezi yönetim hem yerel yönetim hem de tesisin sahipleri, bu facianın sorumluluğundan kaçamaz. Konu elbette adli ve idari açıdan soruşturulacak, sorumlular hesap verecek. Bu konunun millet adına takipçisi olacağız. Ancak bundan önce olduğu gibi 'Kazaydı, afetti' bahanesinin ardına sığınılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sadece 3-5 çalışana cezai yaptırım uygulanarak, facianın üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Bu katliamdaki ihmaller zincirinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

'SORUMLULARI YÜCE DİVANA GÖNRERİRDİM'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Kartalkaya'daki yangınla ilgili, "Bazen soruyorlar bize; 'Siz olsaydınız ne yapardınız?' Aynı gün bu yetkililerin hepsini hesaba çekerdim. 4 bakanı Yüce Divana göndermediler; ama sorumluların hepsini Yüce Divan'a gönderirdim. Turizm Bakanı, Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürü, yerelde Belediye Başkanı, İl Özel İdaresi ve başındaki Vali, İtfaiye Müdürü, şirket sorumlusu, AFAD, hepsi birden sorumlu, hepsi ortak bir cinayete eşlik ettiler" diye konuştu.

'AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE'

Otel yangını ile ilgili kimsenin sorumluluk üstlenmediğini kaydeden Davutoğlu, "Belediye Başkanının en önemli mazeretine bakın. Belediye Başkanının dayısının oğlu belediye başkan yardımcısı. Burada, bu soruya Belediye Başkanının verdiği cevap, zihniyet bozukluğunun, çürümenin nereye gittiğini gösteren nitelikte. Belediye Başkanı diyor ki; 'Ben dayımın oğlunu çalıştırmışım doğru; ama Cumhurbaşkanı damadını bakan yaptıysa, benim dayı oğlumu çalıştırmamda ne sakınca var?' Türkiye'nin özeti bu, al birini vur ötekine. Ana muhalefet liderlerine sesleniyorum; eğer gerçekten siyasi ahlaka önem veriyorsanız, Disiplin Kurulu'nu işletirsiniz ve Belediye Başkanını önce siz görevden alırsınız. O belediye başkanı orada durdukça ana muhalefet partisi kimseye siyasi ahlak dersi veremez" dedi.

'SORUMLU HÜKÜMET VE BELEDİYEDİR'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, otel yangını ile ilgili merkezi hükümet ve yerel yönetimin sorumlu olduğunu belirtti ve yangında hayatını kaybeden vatandaşların isimlerini saydı. Babacan, devamında şöyle konuştu:

"İster merkezi hükümet ol, ister yerel hükümet fark etmez, ister bakanlık ol, ister belediye fark etmez; konu tedbir ve kural olunca mesele aynı. İster işletmenin sahibi ol, ister çalışanı fark etmez; mesele aynı, çözüm burada, çözüm tedbir almakta. Peki bunlar ne yaptı? Daha yangının dumanı tüterken, cenazeler kaldırılmadan başladılar birbirlerini suçlamaya. 'Vallahi biz değiliz, onlar' deme yarışına girdiler. Ülkenin Cumhurbaşkanı da tuttu, 'Siyasetçiler kayıkçı kavgası yapıyor' dedi. Sanki kendisi siyasetçi ve konunun tarafı değilmiş gibi hareket etti. Kavganın bir tarafı hükümet, hükümetin başında Sayın Erdoğan yok mu? Siz nasıl hiçbir sorumluluğunuz yokmuş gibi kenara çekilip, 'Kayıkçı kavgası' diyerek tribünlere çıkıyorsunuz. Bu konunun sorumlusu hükümettir; ama bir o kadar da yerel yönetimler ve belediyedir. Sorumlu, otelin sahipleri ve yöneticileri mi? Sorumlu, Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, İl Özel İdaresi mi, Bolu Belediyesi mi? Evet, aslında az veya çok hepsi de sorumlu."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Yangın Faciasında Sorumlulara Tepki: Davutoğlu ve Babacan'dan Sert Açıklamalar - Son Dakika

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