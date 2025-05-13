Yapay Zeka Raporu Hazırlanıyor

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı AK Partili Fatih Dönmez, "Raporumuzda, 'Yapay zeka teknolojilerinin genel görünümü', 'Yapay zekanın kazanımları', 'Yapay zekanın riskleri', 'Yapay zekanın hukuki çerçevesi ve mevzuat' başlıklarının yanı sıra sonuç bölümünde geleceğe yönelik vizyonu da ele almak arzusundayız. Bu rapor sadece mevcut durumun bir fotoğrafı değil, aynı zamanda Türkiye'nin yapay zeka politikalarına yön verecek yol haritasının temeli olacaktır" dedi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, 4 aylık çalışma süresinin tamamlanmasının ardından hazırlanacak komisyon raporu ile ilgili AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Dönmez, komisyonun görev süresinin yarın sona ereceğini belirterek, "Komisyon toplantılarında yalnızca teknik meseleler değil, aynı zamanda yapay zekanın toplumsal, hukuki ve etik boyutları da kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Bunun yanı sıra, tarım, hukuk, eğitim, sağlık, ekonomi, iletişim, sanat, istihdam ve daha pek çok alanda yapay zekanın etkileri değerlendirilmiş, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini nasıl en iyi şekilde kullanabileceğine dair projeksiyonlar ortaya konulmuştur. Komisyonumuzun çalışmalarında ve rapor yazımında katkı sağlamak üzere görevlendirdiğimiz değerli akademisyenlerimiz ve uzmanlarımızla birlikte rapor yazım çalışmalarımız devam etmektedir. Raporumuzda, 'Yapay zeka teknolojilerinin genel görünümü', 'Yapay zekanın kazanımları', 'Yapay zekanın riskleri', 'Yapay zekanın hukuki çerçevesi ve mevzuat' başlıklarının yanı sıra sonuç bölümünde geleceğe yönelik vizyonu da ele almak arzusundayız. Bu rapor sadece mevcut durumun bir fotoğrafı değil, aynı zamanda Türkiye'nin yapay zeka politikalarına yön verecek yol haritasının temeli olacaktır" ifadelerini kullandı.

'TÜM YURTTAŞLARIN KİŞİSEL VERİ HAKKINI ANAYASAL GÜVENCE ALTINA ALMAK GEREKİYOR'

Ardından Dönmez, rapor ile ilgili milletvekillerine söz verdi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, "Algoritimik şeffaflık çok önemli, bu yasal zorunluluk haline gelmeli. Yapay zekaya dayalı karar alma süreçlerinde insani denetimi muhakkak öncelikli olarak pozisyonlandırmak gerekiyor. Tüm yurttaşların kişisel veri hakkını anayasal güvence altına almak gerekiyor. Etik denetim kurullarını oluşturmak çok önemli ve de tabii ki sık sık medya okuryazarlığı diyoruz ama bir de yapay zeka okuryazarlığı eğitimi var; bunun da ortaöğretimden, belki de daha okul eğitiminin ilk yıllarından itibaren eğitime dahil edilmesi gerekiyor. Yapay zeka okuryazarlığı hem gençlerin, çocukların güvenliği hem genel olarak toplumun sağlıklı bir yapay zeka kullanma becerisine sahip olmalı" diye konuştu.

'ÜST KURUL EKSİKLİĞİ VAR'

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Üs ise komisyon çalışmalarından bahsetti ve yapay zeka ile ilgili, "Bunun ile ilgili bir üst kurul eksikliği var. Çok farklı kurumlar birbirinden bağımsız çalışmalar yürütüyorlar, bu biraz kaynak israfı anlamına da geliyor. Bizim önerimiz, bunun bir bakanlığa evrilmesi, belki ileride bu da olacak. Bence komisyonumuzda buna yer verelim, komisyon olarak biz söylemiş olalım. Muhtemelen ileride bu bakanlık kurulmuş olacak ama ilk etapta, en azından o bakanlığın altlığını oluşturulabilmesi için bir üst kurula karar verilmesi ve hem üniversitelerin hem kamunun hatta özel sektörün çalışmalarının buradan koordineli ilerlemesi uygun. Gördüğümüz diğer mesele bütçe meselesi. Tabii daha elzem bir ihtiyaçlar olduğu için belki şu an buraya kaynak ayrılması çok düşünülemiyor ama bu da bizim bu işte çok gecikmemize neden oluyor" dedi.

'BU TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRMEK İÇİN BİR BANKA GİBİ BİR ALTYAPI GEREKİYOR'

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de yapay zeka ile ilgili bir üst kurula ihtiyaç olduğunu kaydetti ve yapay zeka çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini aktararak, "Bu teknolojiyi geliştirmek için fonlama veya bir banka gibi bir altyapı, finansmanı yüksek teknolojiye, yapay zeka yatırımlarına kaymasını, yani Türkiye'deki özel sektörün de buna ilgi duymasını artıracak, bu fonlamanın aynı zamanda geleneksel ekonomimizin de içerisinde olan, stratejik gördüğümüz önemli sektörleri de kapsayarak, yapay zeka ve dijital dönüşümle birlikte o sektörlerde de güçlü olmamızı ve kalıcı olmamızı kolaylaştıracak, aynı zamanda da o sektörlerle birlikte elde edeceğimiz yapay zeka çözümlerini de diğer dünya ülkelerini sunabileceğimiz ve güçlü olabileceğimiz ürünler elde edeceğimizi de açıkçası düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'YAPAY ZEKA İLE İLGİLİ KALICI BİR KOMİSYONA İHTİYAÇ OLDUĞU DÜŞÜNCESİNDEYİM'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise yapay zeka ile ilgili Meclis'in çalışmalarına işaret ederek, "Ben Meclisimizin bu görev süresi sona eren Yapay Zeka Komisyonuna benzer bir komisyona ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Dijital Mecralar Komisyonu var ama bu aslında bunu karşılamıyor. Yani ikisi birleştirilip yeni bir komisyon mu olur, yoksa yapay zekayı öne alan bilimsel teknolojiler mi olması lazım, birlikte de tartışabiliriz ya da Meclis tartışır" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA HATALARINA DAİR İNSANİ KORUYUCU ÖNLEM ALINMALI'

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise yapay zeka ile ilgili tedbirlerin komisyon raporunda detaylı bir şekilde yazılması gerektiğini vurgulayarak, "Yapay zekanın yaşlılara, engellilere, kadınlara karşı ön yargılı olduğuna dair pek çok şeyi biz de sunumlarda dinledik. Bu nedenle, yapay zeka üretim ekiplerinin içinde bir yaşlı, kadın kotası kurulmasından yanayım ya da en azından bunun desteklenmesinden yanayım çünkü serbest girişimleri belki desteklemek zor olabilir. Önyargıları, mevcut önyargıları ve eşitsizlikleri ve şiddeti destekleyen pek çok şey uzun vadede karşımıza çıkabilir. Bu çerçevede, yapay zekayla birlikte oluşabilecek yeni suç kategorilerinin tanımlanması gerekiyor. Aslında, burada Adalet Bakanlığıyla birlikte bir çalışmayı çok ihtiyaç var. Mesela, yapay zeka hata yaptığında, bu savaş teknolojilerinde gördüğümüz işte İsrail'de de gördük. Yüz tarama hata yapıyor ve ya da işte Hollanda kendi bir şeyi bastırmak için kullandığı bir şeyde hata yapıyor, yanlış birilerini hedef alıyor ve yok ediyor vesaire. Bunlara yönelik yapay zeka hatalarına dair de bir insanı koruyucu önlemin alınması gerektiğini düşünüyorum. Kötü niyetli kişiler tarafından algoritimalarının etkilenmesi nasıl engellenebilir? Mutlaka kafa yorulmalı. Çünkü hız ve karar verme mekanizması çok sayıda insanı saniyeler içinde etkilime kapasitesine sahip. Keşke insan kibri, hırsı ve şeyi olmasa ama bu yapay zekanın kötü niyetli insanların eline geçtiğinde dünyaya vereceği zarara mutlaka engel olunmalı" diye konuştu.