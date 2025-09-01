Yargıtay Başkanı\'ndan Filistin Mesajı

Yargıtay'daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni'ne Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile yargı mensupları ve davetliler katıldı.

TBB BAŞKANI SAĞKAN: MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİN PEKİŞTİRİLMESİNİN ÖN ŞARTI ANAYASAYA SAYGI

Törenin açılış konuşmasını yapan TBB Başkanı Sağkan, "Terörün ülkemiz gündeminden çıkartılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması için çalışma yürütülmesini çok kıymetli bulduğumuzu ifade ederim. 'Terörsüz Türkiye' süreci doğrultusunda gazi meclis çatısı altında oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na Türkiye Barolar Birliği olarak görüş ve önerilerimizi iletme fırsatı bulduk. Toplumun tamamını kucaklayan temel hak ve özgürlükler alanını genişleten ve demokrasiyi hukuk devleti tabanında güçlendirecek adımların öneminden bahsettik. Türkiye Barolar Birliği olarak bugün milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinin ön şartının anayasaya saygı ve anayasanın içerdiği asgari teminatların sağlanması olduğu düşüncesindeyiz" dedi.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDA YER ALIYORUZ"

İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçunu da kınayan Sağkan, "Ülkemizin milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi için yürüttüğü çaba kadar İsrail'in Gazze'de insanlığa karşı işledikleri suça yönelik olarak uluslararası adalet divanında açılan soykırım davasına müdahillik talebini de son derece yerinde buluyoruz. İsrail'in katliamlarının soykırımın özel kastını taşıdığına ilişkin somut delillerle birlikte uluslararası ceza mahkemesine bizzat başvuru yapan TBB olarak bu konuda her türlü hukuki desteği sunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. İşgal tecrit politikalarının karşısında Filistin halkının yanında yer alıyoruz" ifadelerinde bulundu.

YARGITAY BAŞKANI KERKEZ: HER BİRİMİZİN ÜZERİNE DÜŞEN GÖREV TARAFIMIZI İYİDEN VE HAKLIDAN YANA ORTAYA KOYMAK OLMALIDIR

Sağkan'ın ardından konuşan Yargıtay Başkanı Kerkez ise, "İnsanlığın başlangıcından bu yana her zaman ve her yerde iyi ile kötünün mücadelesi olmuştur. İyi ve kötünün ilk temsilcileri olan Habil ile Kabil arasındaki kavga ile başlayan bu mücadele günümüze kadar gelmiş ve halen devam etmektedir. İyi ile kötünün hakkı ile haksızın mağdur ile suçlunun bu mücadelesinde insan olarak her birimizin üzerine düşen görev net bir şekilde tarafımızı iyiden ve haklıdan yana ortaya koymak olmalıdır" dedi.

"HAKLI, MAĞDUR VE MAZLUM OLAN FİLİSTİN HALKIDIR"

Günümüzde iyi ile kötünün, haklı ile haksızın mağdur ile suçlunun mücadelesinin en yoğun şekilde Gazze'de yaşandığını belirten Başkan Kerkez, "Burada haklı, mağdur ve mazlum olan Filistin halkıdır. Haksız suçlu ve zalim olan ise İsrail'dir. Zalimin zulmüne ses çıkarmamak ise neredeyse zalimin zülmü kadar acıdır. Hiçbir inanış hiçbir düşünce ve hiçbir gerekçe savunmasız insanları kadınları ve özellikle çocukları yerinden etmeyi aç bırakmayı ve öldürmeyi haklı kılamaz. Dünyanın ve insanlığın bir an önce insafa gelmesini ve bu insanlık dramının toplu katliamların ve soykırımın sona ermesini yürekten diliyorum. Bu insanlık dışı tutumundan dolayı İsrail'i nefretle kınıyorum" ifadelerinde bulundu.

"İNFAZ REJİMİ YENİDEN DÜZENLENMELİ"

Yargıtay'daki dosya sayısının 300 binlere düştüğünü vurgulayan Başkan Kerkez, "Bir yüksek mahkeme için 300 bin dosya sayısı korkunç bir rakamdır. Yargıtay olarak dosyaların bekleme sürelerini en az seviyeye indirme gayretimiz devam etmektedir. Yargıtay'ımızda bir önceki adlı yıl açılışından bu yana yani son adlı yıl içinde 313 bin küsür dosya karara bağlanmıştır. Bu nedenle üstün gayretlerinden dolayı kıymetli genel kurul, daire başkanlarımız, Yargıtay üyelerimiz, değerli tetkik hakimlerimiz ve Yargıtay savcılarımızı kutluyor, kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplumsal adaleti yaralayan en büyük hususlardan biri de cezaların yetersizliği algısıdır. Bu konuda özellikle infaz rejimimizin toplumun beklentilerine uygun bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülkemizde neredeyse cezanın miktarından ziyade bu cezanın yeteri kadar infaz edilmediği konusunda ciddi bir algı oluşmuştur" ifadelerine yer vererek yeni adli yılın hayırlara vesile olmasını diledi.

