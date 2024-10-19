Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Güney Afrika, Sierra Leone, Güney Sudan ve Sırbistan Büyükelçiliklerine yeni atamalar yapıldı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarında üst kademe kamu yöneticilik atamaları gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı'nda ise Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alınarak yerine Mehmet Fidan getirildi.

19.10.2024 01:24  Güncelleme: 08:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte dört ülkeye yeni büyükelçi atanırken, kamu kurum ve kuruluşlarda dikkat çeken atamalar yapıldı. Yayımlanan kararlar içerisinde Sağlık Bakanlığı'nda görevden alınan bir isim ile Helal Akreditasyon Kurumunda Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda yapılan değişiklik dikkat çekti.

4 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ ATANDI

Karar ile birlikte, Güney Afrika nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç, Sierra Leone Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende, Güney Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin, Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.

KRİTİK GÖREVDEN ALMALAR VE ATAMALAR VAR

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına İş Müfettişi Erhan Taylan atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ise bazı üst kademe kamu yöneticileri görevden alındı. Yerlerine ise Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1.Hukuk Müşavirliğine Murat Demir, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Advan ve Mithat Aydın, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğine Devran Ünlü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliklerine Zafer Benli ve Mithat Yüksel ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Halil Yılmaz atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ise 17 adet Vergi Başmüfettişi ve 2 adet Vergi Müfettişi ataması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker ve 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk görevden alınırken 2. Bölge Müdürlüğü'ne 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, 9. Bölge Müdürlüğü'ne 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan ve 14. Bölge Müdürlüğü'ne Melikunnas Özkaya atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN RIZA UÇAN GÖREVDEN ALINDI

Sağlık Bakanlığı'nda ise Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı ve yerine Mehmet Fidan getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan 6 bölgenin Liman Başkanlıklarına atamalar gerçekleştirilirken Ticaret Bakanlığında ise 13 Ticaret Başmüfettişi ve 1 Ticaret Müfettişi ataması yapıldı.

HELAL AKREDİTASYON KURUMUNDA DEĞİŞİKLİK

Ayrıca karar ile birlikte Helal Akreditasyon Kurumunda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Zafer Soylu ve Genel Sekreterliğe Mustafa Süleyman Beşli getirildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine ise Nergis Sağlık atandı.

Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı, Sierra Leone, Mehmet Fidan, Güney Afrika, Güney Sudan, Sırbistan, Politika, Enerji, Tarım, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Selimcan Eren:
    hep liyakatsiz insanlar. acaba hangisi Boğaziçi İTÜ, Bilkent mezunu? tabiki hiçbiri 76 34 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tayyoşun imzalarıyla pekaka atamaları … 34 36 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    iyi bak pccc propaganda yapma ayrica bogazici ve itüdenmi adam cikiyor sadece 27 25 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Habire degisiyor.birazda sen yap birazda sen yap.sonuç.yetki varmı.mesela.adalet bakanı cıkıp diyebiliyormu ben kanunları degistirmek istiyorum idam istiyorum vs 34 12 Yanıtla
  • mehmet:
    ya sen istifa et sen sorumlu sensin onlar degil 30 14 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bir haftadır ülke çalkalanıyor.Sağlık sektöründeki yeni doğan çocuk ölümleriyke ilgili bir kişi görevden alınmış o kişininde olaylarla yakından uzaktan alakası olmayan biri...Normal şartlarda bu olayla ilgili kritik noktalardaki bütün yöneticiler kapı dışarı konması gerekiyordu.Hiçmi şimdi sağlık bakanlığı üst düzey çalışanlarının bu olayla ilgili sorumluluğu yok? 33 5 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Hepsini toplasan bir taseron iscisi etmez ?? 8 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Yeter bu kadar görevde almalı. Erken seçim olsun acil 4 3 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    maşallah değişen değişene gelenler görev alanında bilgilimi acaba 2 2 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Diploma önemli ona göre. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:30:48. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.