Yeniden Refah Partisi, 57 il ve ilçe belediye başkan adayını açıkladı

Yeniden Refah Partisinin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 57 il ve ilçe belediye başkan adayı daha belirlendi.

Partiden yapılan açıklamada, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla genel merkezde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hikmet Kaplan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı İzzeddin Alkan'ın da olduğu 57 belediye başkan adayı kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlıklarına ilişkin ittifak görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi.