Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılışının ardından üyelikler e-Devlet üzerinden bir bir iptal ediliyor - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılışının ardından üyelikler e-Devlet üzerinden bir bir iptal ediliyor

25.03.2023 14:48

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün yaptığı duyuruyla birlikte Cumhur İttifakı'na katıldıklarını açıkladı. Bu gelişme nedeniyle partide e-Devlet üzerinden istifaların başladığı öne sürülürken, birçok isim sosyal medya üzerinden istifa ettiklerine dair mesaj ve görseller yayınladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini ve cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdığını belirterek, "Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği çok önemli bir rol oynamıştır." dedi.

MUTABAKAT İMZALADILAR

Yeniden Refah Partisi'nin bu ittifak sürecinde başından beri talep ettiği prensipler noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmaya, uzlaşmaya vardıklarını belirten Erbakan, partilerinin talep ettiği prensiplerin yazılı olduğu mutabakat metninin AK Parti ve Yeniden Refah Partisi Genel Sekreterleri tarafından imza altına alındığını kaydetti.

Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN KARŞISINDAKİ BLOK ÜLKEMİZE FAYDA GETİRMEYECEK"

Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği de çok önemli bir rol oynamıştır. Cumhur İttifakı karşısında kümelenen blok ideolojik olarak geçmişten yaşadığımız tecrübeler ve ortaya koydukları hedefler, söylemler dolayısıyla ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek bir oluşumdur, bir bloktur. Cumhur İttifakı ile seçimlere girme kararımızın alınmasında başından beri talep ettiğimiz prensiplerimiz hususunda uzlaşmanın sağlanması kadar Cumhur İttifakı karşısındaki bu bloğun ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacak bir blok olduğunu görmemizin de çok büyük etkisi olmuştur."

PARTİ ÜYELİKLERİNDEN İSTİFALAR BAŞLADI

Erbakan'ın geçtiğimiz hafta önce Cumhur İttifakı'na dahil olmayacaklarını açıklayıp sonra ittifaka dahil olmaları bazı partililerin tepkisini çekti. Bu gelişmenin ardından birçok kişi sosyal medya üzerinden Yeniden Refah Partisi üyeliklerini sonlandırdıklarına dair paylaşım yaptı.

O paylaşımlardan bazıları:

Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar
Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar
Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar
Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar
Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar
Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar
YORUMLAR (12)
  • Deniz Deniz: Bende istifa ediyorum?? Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • alos : AMAÇ VATAN MİLLET DEĞİL, MESELE BEN MESELESİ, DÜN KÖTÜ DEDİĞİN BU GÜN İYİ OLMAZ. Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
  • serdar efe: İyi olmuş çürük elmalar ayıklandı yerli ve milli olanlar kaldı... Cevap Yaz 68 56 Yayından Kaldır
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Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılışının ardından üyelikler e-Devlet üzerinden bir bir iptal ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılışının ardından üyelikler e-Devlet üzerinden bir bir iptal ediliyor - Son Dakika
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