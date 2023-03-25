Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılışının ardından üyelikler e-Devlet üzerinden bir bir iptal ediliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini ve cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdığını belirterek, "Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği çok önemli bir rol oynamıştır." dedi.
Yeniden Refah Partisi'nin bu ittifak sürecinde başından beri talep ettiği prensipler noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmaya, uzlaşmaya vardıklarını belirten Erbakan, partilerinin talep ettiği prensiplerin yazılı olduğu mutabakat metninin AK Parti ve Yeniden Refah Partisi Genel Sekreterleri tarafından imza altına alındığını kaydetti.
Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği de çok önemli bir rol oynamıştır. Cumhur İttifakı karşısında kümelenen blok ideolojik olarak geçmişten yaşadığımız tecrübeler ve ortaya koydukları hedefler, söylemler dolayısıyla ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek bir oluşumdur, bir bloktur. Cumhur İttifakı ile seçimlere girme kararımızın alınmasında başından beri talep ettiğimiz prensiplerimiz hususunda uzlaşmanın sağlanması kadar Cumhur İttifakı karşısındaki bu bloğun ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacak bir blok olduğunu görmemizin de çok büyük etkisi olmuştur."
Erbakan'ın geçtiğimiz hafta önce Cumhur İttifakı'na dahil olmayacaklarını açıklayıp sonra ittifaka dahil olmaları bazı partililerin tepkisini çekti. Bu gelişmenin ardından birçok kişi sosyal medya üzerinden Yeniden Refah Partisi üyeliklerini sonlandırdıklarına dair paylaşım yaptı.
O paylaşımlardan bazıları:
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılışının ardından üyelikler e-Devlet üzerinden bir bir iptal ediliyor - Son Dakika