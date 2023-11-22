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"Yolyemezler Çetesi"nin lideri mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika

"Yolyemezler Çetesi"nin lideri mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde, sosyal medyada kendilerini "Yolyemezler Çetesi" olarak tanıtan silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen yeni operasyonda, örgüt lideri villadaki gizli bölmede yakalandı.

22.11.2023 - 14:20,  Güncelleme: 20:12
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İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında "Yolyemezler" suç örgütüne yapılan operasyonun devamında, örgüt lideri dolap kapakları içerisinde gizli bölmede yakalandı. Örgüt liderinin yakalandığı gizli bölmede 1 Kalaşnikof tüfek, 1 Uzi marka otomatik tabanca, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. "Yolyemezler" silahlı suç örgütüne yapılan operasyonlarda örgütün yöneticisinin de içlerinde bulunduğu toplam 27 şüpheli gözaltına alındı.

'Yolyemezler Çetesi'nin lideri, mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandı

11 SUÇ EYLEMİNDE BULUNDULAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kafes-14" operasyonları kapsamında "Yolyemezler" grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıklamıştı. Dün yapılan operasyonda ise 19 şüpheli yakalanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütü lider ve yöneticisi ile örgüt üyelerinin birlikte hareket ederek hiyerarşik düzen içerisinde oldukları belirlendi. Suç örgütünün Büyükçekmece dışında Güngören ve Silivri ilçelerinde silahla adam öldürme, silahla birden fazla kişiyi yaralama, birden fazla iş yeri ve aracı silahla kurşunlama, silahlı tehdit ve yağmaya teşebbüs olmak üzere 11 suç eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

'Yolyemezler Çetesi'nin lideri, mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandı

POLİS YELEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Başta örgüt lideri olmak üzere firari olan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik Zeytinburnu'nda bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda şüphelilerin kaldığı tespit edilen evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 134 fişek, 4 şarjör, 1 silah kılıfı, 2 silah kutusu, 2 şarjörlük, 2 polis yeleği, 74 bin 435 lira, 1 para sayma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin yapılan kimlik tespitinde sahte kimlik kullandığı belirlendi.

ÖRGÜT LİDERİ DOLAP KAPAKLARI İÇERİSİNDEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Soruşturma kapsamında silahlı suç örgütünün yönetici ve lideri olan firari şüphelinin de Büyükçekmece ilçesinde bulunan villada olduğu tespit edildi. Villaya yapılan operasyonda örgüt lideri dolap kapakları içerisindeki gizli bölmede yakalandı. Örgüt lideri ile beraber 5 şüpheli daha gizli bölme içerisinde yakalandı. Gizli bölmede yapılan aramalarda ise 1 Kalaşnikof, 1 Uzi marka otomatik tabanca, 6 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ve fişekler ele geçirildi.

'Yolyemezler Çetesi'nin lideri, mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandı

27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

"Yolyemezler Çetesi" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yapılan son operasyonla birlikte gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Yolyemezler Çetesi'nin lideri mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Yolyemezler Çetesi"nin lideri mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
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