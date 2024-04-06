YSK, 13 İlçe Seçimine İlişkin İtirazlarda Kararını Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

YSK, 13 İlçe Seçimine İlişkin İtirazlarda Kararını Verdi

YSK, 13 İlçe Seçimine İlişkin İtirazlarda Kararını Verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa Hilvan, İstanbul Arnavutköy, Afyonkarahisar Emirdağı, Hakkari Çukurca, Adana Yüreğir, Adana Pozantı, Bursa Kestel, Giresun Tirebolu, Gaziantep Oğuzeli, Hatay Arsuz, Bingöl Yedisu, İzmir Buca ve Kars Merkez olmak üzere toplam 13 ilçe seçimine ilişkin yapılan itirazlarda kararını verdi.

06.04.2024 18:11  Güncelleme: 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa Hilvan, İstanbul Arnavutköy, Afyonkarahisar Emirdağı, Hakkari Çukurca, Adana Yüreğir, Adana Pozantı, Bursa Kestel, Giresun Tirebolu, Gaziantep Oğuzeli, Hatay Arsuz, Bingöl Yedisu, İzmir Buca ve Kars Merkez olmak üzere toplam 13 ilçe seçimine ilişkin yapılan itirazlarda kararını verdi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) değerlendirilmeye devam ediyor. İtiraz süreci çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu saat 14.00'te siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren kurul toplantısında, toplam 13 ilçe seçimine ilişkin yapılan itirazlar masaya yatırıldı. Verilen kararlar neticesinde Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

İlçe seçimlerinde yapılan itirazlar ve kararları şu şekilde:

"Afyonkarahisar'ın Emirdağı ilçesinde CHP'nin 'geçersiz oyların yeniden sayımına yönelik verilen il seçim kurulunun kararlarının kaldırılması' talebi reddedildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde CHP'nin 'ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin oyların sayılması' talebi reddedildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti'nin 'ilçe belediye seçimlerinin iptaline yönelik verilen kararın kaldırılmasına yönelik karar verilmesi' talebi reddedildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde DEM Parti'nin 'oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi' talebi reddedildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde AK Parti'nin 'belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerine ilişkin geçersiz oy pusulalarının yeniden sayılması' talebi reddedildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde CHP'nin 'seçimin iptali ve oyların yeniden sayılması' talebi reddedildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin 'geçersiz oyların yeniden sayılması' talebi reddedildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde CHP'nin il genel meclis üyeliği seçiminde geçersiz oyların yeniden sayılması' talebi reddedildi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin 'oyların yeniden sayılması talebi' reddedildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Büyük Birlik Partisi'nin 'belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi' talebi reddedildi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde MHP'nin 'yeniden sayım ve döküm yapılması' talebi reddedildi.

İzmir'in Buca ilçesinde AK Parti'nin 'oyların yeniden sayılması talebi' reddedildi.

Kars Merkez ilçesinde DEM Parti'nin 'yapılan seçimlerin iptaline karar verilmesi' talebi reddedildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Kars Merkez, Arnavutköy, Gaziantep, Şanlıurfa, Tirebolu, İstanbul, Yüreğir, Giresun, Hakkari, Pozantı, Oğuzeli, Çukurca, Bingöl, Kestel, Yedisu, Adana, Bursa, Hatay, İzmir, Arsuz, Buca, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK, 13 İlçe Seçimine İlişkin İtirazlarda Kararını Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti'den Esendere Belde Belediye Başkanı seçilen Büyüksu mazbatasını aldı
    18:09 AK Parti'den Esendere Belde Belediye Başkanı seçilen Büyüksu mazbatasını aldı

    AK Parti'den Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı seçilen Dırbaz Büyüksu, mazbatasını aldı. Büyüksu, 3 bin 500 seçmenin bulunduğu belde de 876 oy farkla kazanarak, AK Parti belediyeciliğini tekrardan başlattıklarını söyledi. İlçeye yeniden hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Büyüksu, önümüzdeki dönemde daha güzel hizmetler bırakacaklarını belirtti.

  • Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, işe alımların usule uygun olmadığını belirtti
    17:57 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, işe alımların usule uygun olmadığını belirtti

    31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Özer, göreve başladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski belediye başkanı tarafından yapılan işe alımların halkçı belediyecilik anlayışına aykırı olduğunu ve zarar verdiğini belirtti. Özer, usule uygun olmayan işe alımların feshedildiğini ve ihtiyaç olduğu takdirde yeni alımlar yapılacağını ifade etti.


16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
15:45 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya’da oylar yeniden sayılacak 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
14:57 Hatay’da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor
14:37 Yankesicilik yaparken yakalanınca “Bomba var“ diye bağırdı, pazarda ortalık karıştı Yankesicilik yaparken yakalanınca "Bomba var" diye bağırdı, pazarda ortalık karıştı
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin
17:12 Almanya’da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi Almanya'da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi
16:05 Anadolu Otoyolu’nda 9 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı Anadolu Otoyolu'nda 9 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
14:59 3 kişilik aileyi katleden şüpheli, öldürdüğü kadının alyansını kuyumcuya satarken görüntülendi 3 kişilik aileyi katleden şüpheli, öldürdüğü kadının alyansını kuyumcuya satarken görüntülendi
14:08 Şanlıurfa’da otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı, 5 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'da otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 şüpheli gözaltına alındı
13:49 Ölümüne Eylem Tok’un oğlu sebep olmuştu Oğuz Murat Aci’nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu Ölümüne Eylem Tok'un oğlu sebep olmuştu! Oğuz Murat Aci'nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
13:12 Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
13:09 Rusya’da baraj patlaması: 2.400’den fazla ev sular altında Rusya'da baraj patlaması: 2.400'den fazla ev sular altında
12:59 Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 18:26:34. #1.11#
SON DAKİKA: YSK, 13 İlçe Seçimine İlişkin İtirazlarda Kararını Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement