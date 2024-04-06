YSK, 13 İlçe Seçimine İlişkin İtirazlarda Kararını Verdi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, işe alımların usule uygun olmadığını belirtti

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Özer, göreve başladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski belediye başkanı tarafından yapılan işe alımların halkçı belediyecilik anlayışına aykırı olduğunu ve zarar verdiğini belirtti. Özer, usule uygun olmayan işe alımların feshedildiğini ve ihtiyaç olduğu takdirde yeni alımlar yapılacağını ifade etti.