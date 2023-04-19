YSK'dan önemli karar! 16 ilde Millet İttifakı oy pusulasında yer almayacak - Son Dakika
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YSK'dan önemli karar! 16 ilde Millet İttifakı oy pusulasında yer almayacak

19.04.2023 11:54

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Yüksek Seçim Kurulu, Millet İttifakı'yla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. İttifakın fermuar modeli ile seçime gitme kararı aldığı 16 ilde "Millet İttifakı" isminin kullanılamayacağı kararını açıkladı.

Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari illerinde CHP logosu ile seçime gitme kararı alınırken; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise İYİ Parti logosu ile seçime gidilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

AK PARTİ KARŞI ÇIKTI

Millet İttifakı'nın YSK temsilcileri bu illerde oy pusulalarında "Millet İttifakı" isminin kullanılıp kullanılmayacağına dair YSK'dan görüş isterken, AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ise "Bu illerde ittifakla seçime gidilememesi nedeniyle Millet İttifakı adının kullanılamayacağını" kaydetti.

YSK SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; YSK dün yaptığı toplantıda her iki başvuru üzerinden durumu değerlendirdi. Yapılan müzakereler sonucunda; Yüksek Seçim Kurulu, söz konusu 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına karar verdi. Bu illerde sadece aday gösteren partinin logosu bulunacak. Söz konusu partinin logosunun üzerinde "Millet İttifakı" ibaresi yer almayacak.

YSK'dan dikkat çeken karar! Bu 16 ilde Millet İttifakı oy pusulasında olmayacak

FERMUAR MODELİ NEDİR?

Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan CHP ve İYİ Parti, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, fermuar modeliyle girme kararı aldı. Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak. Fermuar modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek. Buna göre 16 ilin 9'unda CHP'nin adayı, 7'sinde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.

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Son Dakika Politika YSK'dan önemli karar! 16 ilde Millet İttifakı oy pusulasında yer almayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: YSK'dan önemli karar! 16 ilde Millet İttifakı oy pusulasında yer almayacak - Son Dakika
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