Son Dakika Ramazan Haberleri

17:36 Kamu işçisinde taban ücret 4 bin 100 TL oldu Kamu işçisinde taban ücret 4 bin 100 TL olduÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam oranını açıkladı.

17:31 Kamu işçisinde taban ücret 4 bin 100 TL oldu ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam oranını açıkladı.

16:24 Kamu işçisinin zam oranı belirlendi Hükümet ile işçi konfederasyonları arasında sağlanan anlaşmaya göre, kamu işçilerinin taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltildi.

10:13 "ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2021" yayımda İlki geçen yıl yayımlanan ZKS Kültür Sanat Yıllığı'nın 2021 edisyonu basıldı.

11:03 Hicri yeni yıl yarın başlıyor Hicri 1443 yılı, bugün akşam namazı vaktinin girmesiyle başlayacak.

12:00 Malatya'dan temmuzda 10 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı Malatya'dan temmuzda 2 bin 797 ton kuru kayısı karşılığında 10 milyon 95 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

14:32 Son dakika haberleri: Gölbaşı Belediye Meclisi'nden yangın bölgelerine yardım için önerge Son dakika haber... - Gölbaşı Belediye Meclisi'nden yangın bölgelerine yardım için önerge Ramazan Şimşek: "Yangın bölgelerine yardımları ulaştıracağız" Gölbaşı Belediyesi Ağustos ayı ilk meclisi toplantısı Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in ev sahipliğinde yapıldı.

13:14 Bir asırdır bu ilçede üretilen fındık şekeri sevilerek tüketiliyor Bir asırdır bu ilçede üretilen fındık şekeri sevilerek tüketiliyor Koronavirüs ile mücadele edilen bir dönemde normalleşmenin ardından 100 yıldır ilçede üretimi yapılan fındık şekeri ağızları tatlandırdı.

17:29 Afyonkarahisar'da Yarım Elma Derneğinden 4 bin 520 ihtiyaç sahibi aileye yardım Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, kentteki 4 bin 520 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunulduğunu belirtti.

14:23 Son dakika haber! Yargıtay'dan boşanmış ebeveynler için emsal karar Son dakika haber... Yargıtay'dan boşanmış ebeveynler için emsal karar Yargıtay'ın emsal kararı, icracı babaları sevindirdi 36 yılda bir denk gelen bayram buruk geçti Yargıtay 2.

12:34 Yargıtay'dan boşanmış ebeveynler için emsal karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin emsal kararına göre boşanmış ebeveynlerin dini bayramlarda çocuklarını her yıl dönüşümlü olarak bayram boyunca görebileceğini belirten Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği Başkan Yardımcısı Hüsnü Kutluay, kararı sevinçle karşıladıklarını belirtti.

11:25 Kamu işçileri yeni zam teklifini bekliyor! Hükümet bu hafta açıklayacak Yarım milyondan fazla kamu işçisi, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten bu hafta gelecek yeni teklife odaklanmış durumda. İlk teklif, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesi olmuştu.

12:40 Tarihi Nodar Han ve kemerli kuyu define avcıları tarafından talan edildi Tarihi Nodar Han ve kemerli kuyu define avcıları tarafından talan edildi Bir zamanlar kervanlara ev sahipliği yapan tarihi han, ayakta kalma mücadelesi veriyor Antalya'nın Akseki ilçesinde 17-18'inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Nodar Han, kalan tek kemeriyle zamana direnmeye çalışırken son...

18:16 Sudan'daki Türk yardım kuruluşları 200 bin aileye kurban yardımı ulaştıracak Sudan'daki Türk resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşları (STK), vekaletle kurban kesim programı kapsamında 5 bin büyükbaş hayvanı ihtiyaç sahibi 200 bin aileye ulaştıracak.

00:57 '6 Milyon Tek Yürek' kampanyasında toplanan tutar 26 milyon lirayı geçti ANKARA (İHA) – Ankara Büyük Şehir Belediyesi'nin (ABB) başlatmış olduğu '6 Milyon Tek Yürek' kampanyasında toplanan tutar 26 milyon lirayı geçti.

14:06 Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası devam ediyor Ankara Büyükşehir Belediyesi Nisan ayında ikinci dalgası başlayan "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası ile iyiliği bulaştırmaya devam ediyor.

16:38 Gelen zam teklifi onaylanmadı! Kamu işçisi hükümetten yeni zam teklifi bekliyor Hükümet, kamu işçisi için brüt ücreti 3.577-3.750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3.750-4.000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam teklif etmişti. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde işçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş, hükümetten taleplerini karşılayacak yeni bir teklif almayı bekliyor.

14:54 Ömer Halisdemir'in mezarı ziyaretçi akınına uğruyor Ömer Halisdemir'in mezarı ziyaretçi akınına uğruyor 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in kabri, darbe girişiminin yıl dönümü öncesi ziyaretçi akınına uğruyor.

14:12 ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, darbe girişiminin yıl dönümü öncesi ziyaretçi akınına uğruyor.

17:58 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1) Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KCK'sıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin kanını, iliğini sömüren, duygularını istismar eden bu çete, son bin yıldır bu milletin, bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir.

10:22 Hazır giyim sektörü, 2021 yılının ilk yarısında 690 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi Türkiye genelinde 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 9,4 milyar dolar hazır giyim ihracatı gerçekleştirildi.

11:19 Tarihi gazeteler dijitale aktarılarak korunabilir Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü Ramazan Minder, tarihi gazete nüshalarını korumanın ve geleceğe aktarmanın en avantajlı yönteminin kaynakları dijital ortama taşımak olduğunu söyledi.

10:21 Yörüklerin keçi kırkma mesaisi başladı - Yörüklerin keçi kırkma mesaisi başladı Keçilerin et ve süt verimini artırıyor, kesilen kılların kilosu 1,5 liradan satılıyor Keçi kılı çadır, çuval, çanta, kilim oluyor Toros dağlarındaki göçerler, zorlu yaşam şartlarına rağmen kültürlerini yaşatmaya çalışıyor.

10:17 Başkan Tütüncü: "Antalya'ya, Türkiye'ye yaptığımız hizmetler ortada" AK Parti Aksu İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Millet için hizmet üretenlerin çantasında milleti için projeler, o projeleri hayata geçirmek için kalplerinde heyecan, gönüllerinde memleket sevdası vardır.

00:57 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Türkiye'nin gündeminden ithal hayvanı çıkarttık" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin son 3 yıl öncesine kadar 1.5 milyon hayvan ithal ettiğini belirterek, şu anda ithal edilen hayvanın 70 bin civarında olduğunu ve yaptıkları çalışmalarla Türkiye'nin gündeminden ithal hayvanı çıkarttıklarını söyledi.

12:32 "Türkiye'nin gündeminden ithal hayvanı çıkarttık" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin son 3 yıl öncesine kadar 1.5 milyon hayvan ithal ettiğini belirterek, şu anda ithal edilen hayvanın 70 bin civarında olduğunu ve yaptıkları çalışmalarla Türkiye'nin gündeminden ithal hayvanı çıkarttıklarını söyledi.

15:58 Gölbaşı Belediye Spor Kulübü yaz spor okulları başlıyor Gölbaşı Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği yaz spor okullarının yeni sezon kayıtları başladı.

08:06 Emet Termal Otel, yeni dönemde hizmet vermeye başladı Emet Termal Otel, yeni dönemde hizmet vermeye başladı Kütahya'nın Emet ilçesindeki Termal Resort Spa İşletmesi'nin, bugün itibarı ile müşterilerine tam kapasite ile hizmet vermeye başladığı bildirildi.

12:49 Yasaklarda satışları düştü, şimdi bayrama hazırlanıyorlar Yılda 2 milyon çiftten fazla ayakkabı üretimi sağlanan Denizli'de, pandemi nedeniyle insanlar evden çıkmadığı için üretimde büyük düşüş yaşandı.

00:57 Kovanlarına ayı musallat olunca bu yöntemi buldu Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde arıcılık yapan emekli öğretmen, yaylada arı kovanlarına musallat olan ayılardan kurtulmak için ilginç bir yöntem buldu.

14:43 Kovanlarına ayı musallat olunca bu yöntemi buldu Kovanlarına ayı musallat olunca bu yöntemi buldu Arı kovanlarının yanında radyoyu açık tutarak ayıların gelmesini engelliyor Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde arıcılık yapan emekli öğretmen, yaylada arı kovanlarına musallat olan ayılardan kurtulmak için ilginç bir yöntem buldu.

15:42 Restorasyon sırasında sokağa atılmışlardı, tarihi eser çıktı Restorasyon sırasında sokağa atılmışlardı, tarihi eser çıktı Ahmet Dede Camisinden çıkan 50 eserin 30 tanesi tarihi değere sahip Ahmet Dede Camisinde restorasyon sırasında çatıdan çıkan ve gelişigüzel sokağa bırakılan 50 eserden 30 tanesinin tarihi özelliğe sahip olduğu açıklandı.

11:09 'Belediye garajından PKK'ya akaryakıt sevkiyatı' iddianamede ANAYASA Mahkemesi'nce (AYM) kabul edilen, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamede, HDP'li belediyelerin terör örgütü PKK ile ilişkisini anlatan onlarca gizli tanığın ifadesine yer verildi.

10:03 Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında. Emeklileri temmuzda 3 güzel haber bekliyor. 5 Temmuz itibarıyla maaş zammı netleşecek olan emeklilerin, Kurban Bayramı nedeniyle maaşlarını ve ikramiyelerini de erken alması ön görülüyor.

13:33 Başkan Kaplan'dan kan bağışı çağrısı Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçedeki vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

11:09 Gaziosmanpaşa'da 17 yaşındaki çocuğun öldürülmesi davasında karar bozuldu Gaziosmanpaşa'da 17 yaşındaki çocuğun öldürülmesi davasında karar bozuldu Yargıtay cezayı az buldu, kararı bozdu Gaziosmanpaşa'da sarkıntılık ve laf atma kavgasında 17 yaşındaki Hayrettin Perçem'in öldürülmesine ilişkin Yargıtay tarafından az ceza verildiği gerekçesiyle bozulan dava,...