Son Dakika Ramazan Haberleri

- 13.08.2021 13 Ağu 10:41 Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Dursunbey'de toplandı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı 1. birleşimi Dursunbey'de yapıldı.
- 11.08.2021 11 Ağu 17:36 Kamu işçisinde taban ücret 4 bin 100 TL oldu
Kamu işçisinde taban ücret 4 bin 100 TL olduÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam oranını açıkladı.
- 11.08.2021 11 Ağu 17:31 Kamu işçisinde taban ücret 4 bin 100 TL oldu
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam oranını açıkladı.
- 11.08.2021 11 Ağu 16:24 Kamu işçisinin zam oranı belirlendi
Hükümet ile işçi konfederasyonları arasında sağlanan anlaşmaya göre, kamu işçilerinin taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltildi.
- 11.08.2021 11 Ağu 10:13 "ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2021" yayımda
İlki geçen yıl yayımlanan ZKS Kültür Sanat Yıllığı'nın 2021 edisyonu basıldı.
- 09.08.2021 09 Ağu 12:27 Medya-İş, AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı
Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Erzincan'da, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açıldı.
- 08.08.2021 08 Ağu 11:03 Hicri yeni yıl yarın başlıyor
Hicri 1443 yılı, bugün akşam namazı vaktinin girmesiyle başlayacak.
- 06.08.2021 06 Ağu 12:00 Malatya'dan temmuzda 10 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı
Malatya'dan temmuzda 2 bin 797 ton kuru kayısı karşılığında 10 milyon 95 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
- 04.08.2021 04 Ağu 12:21 Beyrut Büyükelçisi Ulusoy: "Türkiye'nin cömertçe yardımları Lübnan'la sorunsuz ilişkileri daha da güçlendiriyor"
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Türkiye'nin cömertçe yardım ve desteklerinin Lübnan ile ikili ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirtti.
- 03.08.2021 03 Ağu 14:32 Son dakika haberleri: Gölbaşı Belediye Meclisi'nden yangın bölgelerine yardım için önerge
Son dakika haber... - Gölbaşı Belediye Meclisi'nden yangın bölgelerine yardım için önerge Ramazan Şimşek: "Yangın bölgelerine yardımları ulaştıracağız" Gölbaşı Belediyesi Ağustos ayı ilk meclisi toplantısı Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in ev sahipliğinde yapıldı.
- 03.08.2021 03 Ağu 13:14 Bir asırdır bu ilçede üretilen fındık şekeri sevilerek tüketiliyor
Bir asırdır bu ilçede üretilen fındık şekeri sevilerek tüketiliyor Koronavirüs ile mücadele edilen bir dönemde normalleşmenin ardından 100 yıldır ilçede üretimi yapılan fındık şekeri ağızları tatlandırdı.
- 02.08.2021 02 Ağu 12:22 Medya-İş, AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı
Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Mardin'de, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açıldı.
- 29.07.2021 29 Tem 17:29 Afyonkarahisar'da Yarım Elma Derneğinden 4 bin 520 ihtiyaç sahibi aileye yardım
Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, kentteki 4 bin 520 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunulduğunu belirtti.
- 27.07.2021 27 Tem 21:14 Gölette silahla vurularak öldürülmüş ayı bulundu
Bolu'daki Aladağ Göleti'nde silahla vurularak öldürülmüş ayı bulundu.
- 27.07.2021 27 Tem 11:59 Suudi Arabistan, 10 Ağustos'ta başlayacak Umre ziyaretleri için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi
Hac mevsiminin ardından başlayacak olan Umre ziyaretleri için Kovid-19 aşısı olma şartı getirildiği bildirildi.
- 24.07.2021 24 Tem 14:23 Son dakika haber! Yargıtay'dan boşanmış ebeveynler için emsal karar
Son dakika haber... Yargıtay'dan boşanmış ebeveynler için emsal karar Yargıtay'ın emsal kararı, icracı babaları sevindirdi 36 yılda bir denk gelen bayram buruk geçti Yargıtay 2.
- 24.07.2021 24 Tem 12:34 Yargıtay'dan boşanmış ebeveynler için emsal karar
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin emsal kararına göre boşanmış ebeveynlerin dini bayramlarda çocuklarını her yıl dönüşümlü olarak bayram boyunca görebileceğini belirten Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği Başkan Yardımcısı Hüsnü Kutluay, kararı sevinçle karşıladıklarını belirtti.
- 24.07.2021 24 Tem 11:25 Kamu işçileri yeni zam teklifini bekliyor! Hükümet bu hafta açıklayacak
Yarım milyondan fazla kamu işçisi, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten bu hafta gelecek yeni teklife odaklanmış durumda. İlk teklif, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesi olmuştu.
- 21.07.2021 21 Tem 12:18 Kilis'te bayramlaşma töreni yapıldı
Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
- 20.07.2021 20 Tem 12:40 Tarihi Nodar Han ve kemerli kuyu define avcıları tarafından talan edildi
Tarihi Nodar Han ve kemerli kuyu define avcıları tarafından talan edildi Bir zamanlar kervanlara ev sahipliği yapan tarihi han, ayakta kalma mücadelesi veriyor Antalya'nın Akseki ilçesinde 17-18'inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Nodar Han, kalan tek kemeriyle zamana direnmeye çalışırken son...
- 19.07.2021 19 Tem 18:16 Sudan'daki Türk yardım kuruluşları 200 bin aileye kurban yardımı ulaştıracak
Sudan'daki Türk resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşları (STK), vekaletle kurban kesim programı kapsamında 5 bin büyükbaş hayvanı ihtiyaç sahibi 200 bin aileye ulaştıracak.
- 17.07.2021 17 Tem 00:57 '6 Milyon Tek Yürek' kampanyasında toplanan tutar 26 milyon lirayı geçti
ANKARA (İHA) – Ankara Büyük Şehir Belediyesi'nin (ABB) başlatmış olduğu '6 Milyon Tek Yürek' kampanyasında toplanan tutar 26 milyon lirayı geçti.
- 16.07.2021 16 Tem 14:06 Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası devam ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Nisan ayında ikinci dalgası başlayan "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası ile iyiliği bulaştırmaya devam ediyor.
- 13.07.2021 13 Tem 16:38 Gelen zam teklifi onaylanmadı! Kamu işçisi hükümetten yeni zam teklifi bekliyor
Hükümet, kamu işçisi için brüt ücreti 3.577-3.750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3.750-4.000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam teklif etmişti. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde işçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş, hükümetten taleplerini karşılayacak yeni bir teklif almayı bekliyor.
- 13.07.2021 13 Tem 14:54 Ömer Halisdemir'in mezarı ziyaretçi akınına uğruyor
Ömer Halisdemir'in mezarı ziyaretçi akınına uğruyor 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in kabri, darbe girişiminin yıl dönümü öncesi ziyaretçi akınına uğruyor.
- 13.07.2021 13 Tem 14:30 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Filistin'in haklılığı konusunda, dünyada, İslam ülkeleri dışında da olumlu bir kamuoyu oluştu.
- 13.07.2021 13 Tem 14:12 ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI
ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, darbe girişiminin yıl dönümü öncesi ziyaretçi akınına uğruyor.
- 12.07.2021 12 Tem 19:31 ŞANLIURFA - Medya-İş, AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı
Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından, Şanlıurfa'da, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi izlenime sunuldu.
- 09.07.2021 09 Tem 19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün akan kanı sürdürmek için 'Çözüm Süreci'ni baltalayanlar, şimdi CHP ile iş birliği yapıyor.
- 09.07.2021 09 Tem 17:58 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KCK'sıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin kanını, iliğini sömüren, duygularını istismar eden bu çete, son bin yıldır bu milletin, bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir.
- 08.07.2021 08 Tem 10:22 Hazır giyim sektörü, 2021 yılının ilk yarısında 690 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi
Türkiye genelinde 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 9,4 milyar dolar hazır giyim ihracatı gerçekleştirildi.
- 07.07.2021 07 Tem 11:19 Tarihi gazeteler dijitale aktarılarak korunabilir
Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü Ramazan Minder, tarihi gazete nüshalarını korumanın ve geleceğe aktarmanın en avantajlı yönteminin kaynakları dijital ortama taşımak olduğunu söyledi.
- 06.07.2021 06 Tem 10:21 Yörüklerin keçi kırkma mesaisi başladı
- Yörüklerin keçi kırkma mesaisi başladı Keçilerin et ve süt verimini artırıyor, kesilen kılların kilosu 1,5 liradan satılıyor Keçi kılı çadır, çuval, çanta, kilim oluyor Toros dağlarındaki göçerler, zorlu yaşam şartlarına rağmen kültürlerini yaşatmaya çalışıyor.
- 05.07.2021 05 Tem 15:23 Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı
Kilis Belediye Meclisi, Başkan Servet Ramazan başkanlığında toplantı.
- 04.07.2021 04 Tem 10:17 Başkan Tütüncü: "Antalya'ya, Türkiye'ye yaptığımız hizmetler ortada"
AK Parti Aksu İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Millet için hizmet üretenlerin çantasında milleti için projeler, o projeleri hayata geçirmek için kalplerinde heyecan, gönüllerinde memleket sevdası vardır.
- 04.07.2021 04 Tem 00:57 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Türkiye'nin gündeminden ithal hayvanı çıkarttık"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin son 3 yıl öncesine kadar 1.5 milyon hayvan ithal ettiğini belirterek, şu anda ithal edilen hayvanın 70 bin civarında olduğunu ve yaptıkları çalışmalarla Türkiye'nin gündeminden ithal hayvanı çıkarttıklarını söyledi.
- 03.07.2021 03 Tem 12:32 "Türkiye'nin gündeminden ithal hayvanı çıkarttık"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin son 3 yıl öncesine kadar 1.5 milyon hayvan ithal ettiğini belirterek, şu anda ithal edilen hayvanın 70 bin civarında olduğunu ve yaptıkları çalışmalarla Türkiye'nin gündeminden ithal hayvanı çıkarttıklarını söyledi.
- 02.07.2021 02 Tem 17:26 Medya-İş, AA fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" sergisini açtı
Denizli'de Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" başlıklı sergi açıldı.
- 02.07.2021 02 Tem 15:58 Gölbaşı Belediye Spor Kulübü yaz spor okulları başlıyor
Gölbaşı Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği yaz spor okullarının yeni sezon kayıtları başladı.
- 01.07.2021 01 Tem 08:06 Emet Termal Otel, yeni dönemde hizmet vermeye başladı
Emet Termal Otel, yeni dönemde hizmet vermeye başladı Kütahya'nın Emet ilçesindeki Termal Resort Spa İşletmesi'nin, bugün itibarı ile müşterilerine tam kapasite ile hizmet vermeye başladığı bildirildi.
- 29.06.2021 29 Haz 12:49 Yasaklarda satışları düştü, şimdi bayrama hazırlanıyorlar
Yılda 2 milyon çiftten fazla ayakkabı üretimi sağlanan Denizli'de, pandemi nedeniyle insanlar evden çıkmadığı için üretimde büyük düşüş yaşandı.
- 28.06.2021 28 Haz 13:47 MHP İzmir İl Başkanı HDP'ye yönelik saldırı hakkında konuştu: "Bu insanı sanki bizmişiz gibi lanse ettiler"
MHP İzmir İl ve Torbalı İlçe Teşkilatı "birlik ve beraberlik" kahvaltısında buluştu.
- 28.06.2021 28 Haz 00:57 Kovanlarına ayı musallat olunca bu yöntemi buldu
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde arıcılık yapan emekli öğretmen, yaylada arı kovanlarına musallat olan ayılardan kurtulmak için ilginç bir yöntem buldu.
- 27.06.2021 27 Haz 14:43 Kovanlarına ayı musallat olunca bu yöntemi buldu
Kovanlarına ayı musallat olunca bu yöntemi buldu Arı kovanlarının yanında radyoyu açık tutarak ayıların gelmesini engelliyor Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde arıcılık yapan emekli öğretmen, yaylada arı kovanlarına musallat olan ayılardan kurtulmak için ilginç bir yöntem buldu.
- 25.06.2021 25 Haz 15:42 Restorasyon sırasında sokağa atılmışlardı, tarihi eser çıktı
Restorasyon sırasında sokağa atılmışlardı, tarihi eser çıktı Ahmet Dede Camisinden çıkan 50 eserin 30 tanesi tarihi değere sahip Ahmet Dede Camisinde restorasyon sırasında çatıdan çıkan ve gelişigüzel sokağa bırakılan 50 eserden 30 tanesinin tarihi özelliğe sahip olduğu açıklandı.
- 23.06.2021 23 Haz 11:09 'Belediye garajından PKK'ya akaryakıt sevkiyatı' iddianamede
ANAYASA Mahkemesi'nce (AYM) kabul edilen, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamede, HDP'li belediyelerin terör örgütü PKK ile ilişkisini anlatan onlarca gizli tanığın ifadesine yer verildi.
- 23.06.2021 23 Haz 10:03 Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda
Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında. Emeklileri temmuzda 3 güzel haber bekliyor. 5 Temmuz itibarıyla maaş zammı netleşecek olan emeklilerin, Kurban Bayramı nedeniyle maaşlarını ve ikramiyelerini de erken alması ön görülüyor.
- 21.06.2021 21 Haz 13:33 Başkan Kaplan'dan kan bağışı çağrısı
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçedeki vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.
- 21.06.2021 21 Haz 11:09 Gaziosmanpaşa'da 17 yaşındaki çocuğun öldürülmesi davasında karar bozuldu
Gaziosmanpaşa'da 17 yaşındaki çocuğun öldürülmesi davasında karar bozuldu Yargıtay cezayı az buldu, kararı bozdu Gaziosmanpaşa'da sarkıntılık ve laf atma kavgasında 17 yaşındaki Hayrettin Perçem'in öldürülmesine ilişkin Yargıtay tarafından az ceza verildiği gerekçesiyle bozulan dava,...
- 19.06.2021 19 Haz 19:30 Hollanda'da savcılık camilere gönderilen 'tehdit mektubunu' suç saymadı
Hollanda'da Hristiyanların Paskalya bayramı döneminde farklı kentlerdeki 10 camiye bebek bezi, Muhammed Peygamber karikatürleri ve parçalanmış Kuran sayfalarıyla birlikte gönderilen mektuplar, savcılık tarafından suç unsuru sayılmadı.