Ameliyat sonrası 'burnum çöktü' dedi, 1 milyon liralık tazminat davası açtı - Son Dakika
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Sağlık

Ameliyat sonrası 'burnum çöktü' dedi, 1 milyon liralık tazminat davası açtı

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Ankara'da yaşayan turizmci Gülizar Aras, özel hastanede yaptırdığı burun estetiği ameliyatının ardından yaşadığı sorunlar nedeniyle doktora 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Aras, ameliyat sonrası burnunda çökme ve şekil bozukluğu olduğunu iddia ederek, doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, doktor hakkında soruşturma izni vermedi.

04.04.2024 15:13  Güncelleme: 15:17
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Ankara'da yaşayan 25 yaşındaki turizmci Gülizar Aras, 3 yıl önce özel hastanede burun estetiği ameliyatı yaptırdı. Ancak 6 ay sonra burnunun uç kısmında çökme meydana geldi. Burnunun düzelmesi için aynı doktor tarafından 2 kez daha ameliyat edilen Aras, işinden ayrıldı ve düğününü iptal etti. Genç kadın, şekil bozukluğunun daha da arttığını ileri sürerek, savcılığı suç duyurusunda bulunup, 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

DOKTOR ÜCRET ALMADAN 2 AMELİYAT DAHA YAPTI

Genç kadın, 2021 yılında düğün öncesi İstanbul Florya'da özel hastanede görevli Dr. M.S.E. ile 500 euro'ya anlaşarak, burun estetiği ameliyatı yaptırdı. Ancak 6 ay sonra burnunun uç kısmında çökme ve ödem oluştu. Aynı doktorun bunu ücret almadan düzeltebileceğini belirtmesi üzerine üst üste iki ameliyat daha oldu. Fakat Gülizar Aras'ın burnundaki bozukluk her ameliyattan sonra daha da arttı. Bu süreçte işinden ayrılan ve burnundaki şekil bozukluğu nedeniyle düğününü iptal ederek, sadece nikah yapan Gülizar Aras, doktor hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Bakırköy 4'üncü Tüketici Mahkemesi'nde 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Ameliyatta burun estetiğinin bozulduğu iddiasıyla 1 milyon liralık tazminat davası açtı

"IŞIĞIMI SÖNDÜRDÜLER"

Gülizar Aras, ilk ameliyattan 6 ay sonra burnundaki şekil bozukluğunu fark ettiğini söyleyerek, "Doktorla görüştüğümde hatasını kabul edip, ikinci ameliyatı yapıp onaracağını söyledi. İkinci ameliyatı olduğumda sol burun kanalında çökme meydana geldi. 2022'nin Eylül ayında son ameliyatımı gerçekleştirdim. Sonra burun ucumda komple doku kaybı yaşadım. Bu nedenle düğünü ertelemek zorunda kaldım. Düğün yapmaktan vazgeçtik. Çalışamadım. Tamamıyla ışığımı söndürdüler. Aynı zamanda doktor dalga geçer gibi; 'sen de ne kadar şansızsın' gibi bir cümle kullandı. Hayatım komple karardı" dedi.

"İNSANLAR ÖCÜ GİBİ BAKIYOR"

Aras, burnunun eski haline gelmesi için İstanbul'da başka bir doktorla görüştüğünü ve doktorun 1 milyon TL istediğini ifade ederek, "Estetik olmuyor, plastik cerrahi olarak işlem yapılması gerekiyor. Yaklaşık 1 milyona yakın bir para talep etti, doktor. Bu süreçte ekonomik özgürlüğümü de kaybettim. Dışarıya çıktığımda insanlar öcü gibi bakıyor. Otelde çocuklarla ilgileniyordum ama artık çalışamıyorum. İş başvurusu yaptığımda dış görünüşe bakıyorlar" diye konuştu.

Ameliyatta burun estetiğinin bozulduğu iddiasıyla 1 milyon liralık tazminat davası açtı

'ÜCRET KABUL ETMİYORSA HATASINI KABUL ETMİŞ OLUR'

Gülizar Aras'ın avukatı Sultan Penez Abay da müvekkilinin uğradığı maddi ve manevi kayıplar için tazminat talep ettiklerini belirterek, "Burada bu işlemi yapan doktorun hem cezai hem hukuki sorumluluğu var. Cezai sorumluluk açısından savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hukuki sorumluluk açısından tazminat davası açtık. Hem maddi tazminat talebimiz oldu hem manevi tazminat talebimiz oldu. 3 kez ameliyat geçirmiş ve 3 ameliyat da başarısızlıkla sonuçlanmış. Burada bizim hukuki sürecimizin temelinde Yargıtay'ın iki kararı var.

Birinci karar; estetik cerrahi müdahalede bulunan doktor sonucu garantilemek zorundadır. İkincisi ameliyatı yapan doktor 2 ve 3'üncü işlemlerde herhangi bir emek ücreti talep etmemiş müvekkilden. Yargıtay şunu söylüyor; 'ilk ameliyattan sonra doktor herhangi bir emek ücreti talep etmiyorsa aslında işlemin kusurunu kabul etmiş sayılır.' Biz bu iki esas karara dayanarak hukuk davamızı açtık. Hukuki sürecin en başında işlemi yapan doktor şu an mevcut durumun düzeltilmesi için gereken paranın neredeyse yaklaşık onda birini teklif etti. Çok komik bir rakamdı teklif ettiği. Müvekkil tekrar kendisine bir cerrahi işlem yaptırmak istemiyor. Çünkü artık arada doktor ve hasta ilişkisinin temel kaynağı olan güven ilişkisi zedelenmiş durumda. Hukuki sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Ameliyatta burun estetiğinin bozulduğu iddiasıyla 1 milyon liralık tazminat davası açtı

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Öte yandan Gülizar Aras, doktor hakkında avukatı aracılığıyla Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na da şikayette bulundu. Ancak ön inceleme kapsamında ifadesi alınan Dr. M.S.E. hakkında Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, soruşturma izni vermedi. Kurul kararında doktorun muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalarında kusuru bulunmadığı belirtildi. Avukat Sultan Penez Abay, soruşturma izni verilmemesi kararına Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etti. Dr. M.S.E. ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Ameliyat sonrası \'burnum çöktü\' dedi, 1 milyon liralık tazminat davası açtı
Kaynak: DHA

Ameliyat, Ankara, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ameliyat sonrası 'burnum çöktü' dedi, 1 milyon liralık tazminat davası açtı - Son Dakika

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