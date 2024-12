Anne ve Kızda Aynı Gün Meme Kanseri Ameliyatı

Sağlık

Malatya'da aynı gün meme kanseri teşhisi konulan 43 yaşındaki Hanife Ceviz ve 80 yaşındaki annesi Fatma Aslantürk, aynı gün yapılan ameliyatla da sağlıklarına kavuştu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi 43 yaşındaki Hanife Ceviz ile 80 yaşındaki annesi Fatma Aslantürk, göğüs bölgesinde elle tespit ettikleri kitle nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen anne ile kızına meme kanseri teşhisi konuldu.

Anne ve kızı aynı gün yapılan ameliyatla sağlıklarına kavuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söğütlü, AA muhabirine, yaklaşık bir ay önce kendilerine başvuran anne ve kızında yapılan incelemelerde kansere rastladıklarını anlattı.

Tanının konulması ve vücut taramasının ardından anne ve kızını ameliyata aldıklarını, operasyonun başarılı geçtiğini dile getiren Söğütlü, "Ameliyatları Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat, Doktor Öğretim Üyesi Bahadır Öndeş ve Doktor Öğretim Üyesi Osman Gökhan Gökdere ile yaptık. Ameliyatlar aynı gün başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Sağlık durumları şu an gayet iyi. Ameliyatlar yaklaşık 1,5 saat sürdü, anne kız bir arada yatıyor. Anne yaşından dolayı bir gün yoğun bakımda tutuldu. Her ikisinin genel durumu iyi." diye konuştu.

Patolojik tanının önemli olduğuna dikkati çeken Söğütlü, şöyle devam etti:

"Her ikisinde de yaklaşık 2-3 santimetre kitle tespit edildi, tabii patolojik tanı ve sonrasındaki vücut taraması önemli. Her ikisinde de vücut yayılımı yok bu çok önemli iyi bir şey. Genetik çalışmaları ise şu an yapılıyor. Birtakım genetik testlerle hastalığın genetik olup olmadığı ile genetik yatkınlık ortaya konuyor. Genetik testlerin sonuçları alındığında aile taraması ya da bundan sonraki takip planımızı ortaya koyacağız."

Meme kanserinde erken teşhisin önemi

Genel Cerrah Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat ise meme kanserinin kadınların korkulu rüyası olduğunu ve dünyada her 8 kadından 1'inde bu hastalığın görüldüğünü belirtti.

Erken teşhisin çok önemli olduğunu, hastaların birçoğunun ele gelen kitle nedeniyle hastanelere başvurduğunu dile getiren Kanat, "Hastalığı daha öncesinde saptayabilecek tetkiklerimiz var. Bunun için 40 yaşından sonra tüm kadınlara mamografi öneriyoruz. Ülkemizde Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri (KETEM) aracılığıyla tarama programı yapıyoruz. KETEM'de ücretsiz yapılan mamografi ile birçok hastaya erken teşhis koyabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne soyunda meme kanseri olanlarda taramanın daha önce başlaması gerektiğini belirten Kanat, "Bunlara genetik danışmanlık vermek istiyoruz. Eğer anne tarafında birinci derece akrabanızda meme kanseri varsa maalesef riskiniz normal popülasyona göre 2 kat artıyor. Birinci derece akrabalarınızda 2 kişide meme kanseri varsa bu defa riskiniz 3 kat artıyor. Anne, teyze, kız kardeş ile kızında meme kanseri olanların 40 yaşını beklemeden hekimlere ya da KETEM'e başvurmasını öneriyoruz ve onlar için tarama programı başlatıyoruz. Kliniğimizde haftada ortalama 5 meme kanseri ameliyatı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Ele gelen kitle dolayısıyla hastaneye başvurmuştum"

İki çocuk annesi ev hanımı 43 yaşındaki Hanife Ceviz ise Elbistan Devlet Hastanesinde ultrason ile mamografi sonuçlarının ardından Malatya'ya sevk edildiklerini hatırlatarak, "Çok şükür erken tanıyla geldik, bir buçuk aylık tetkiklerin ardından hastalığım netleşti. Ele gelen kitle dolayısıyla hastaneye başvurmuştum. Buraya geldik, doktorların vesilesiyle tanı çabuk kondu." ifadelerini kullandı.

Annesi Fatma Arslantürk'ün 80 yaşında olduğunu ve ameliyatlarının iyi geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ceviz, "İyileşme sürecinin vücuda sıçramadan ve dağılmadan olması da çok iyi. Ameliyatımız güzel geçti, sorun yok, çok şükür iyiyiz." dedi.