Antalya'da Kadavradan 3. Rahim Nakli - Son Dakika
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Antalya'da Kadavradan 3. Rahim Nakli

Antalya\'da Kadavradan 3. Rahim Nakli
19.07.2026 17:05
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Doğuştan rahmi olmayan Mekkiye Bostancı'ya, Antalya'da 14 saat süren başarılı bir rahim nakli yapıldı.

ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde dünya tıp literatürüne 'Özkan Tekniği' olarak geçen yöntemle 3'üncü kez kadavradan rahim nakli gerçekleştirildi. Doğuştan rahmi olmayan Mekkiye Bostancı'ya (36) 14 saat süren başarılı operasyonla rahim nakledildi. Zorlu operasyonun ardından Bostancı'yı ziyaret eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "İlk 1 haftalık süreç çok kritik. Bu 1 hafta, herkes için teyakkuzda olacağımız bir zaman olacak" dedi.

2011 yılında AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından dünyada ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı ve tıp literatürüne 'Özkan Tekniği' olarak geçen cerrahi yöntem ile dünyanın farklı noktalarında yüzlerce nakil gerçekleştirildi. 2011 yılında Derya Sert'e, 2021 yılında Havva Erdem'e yapılan nakillerin ardından dün 56 yaşındaki kadavradan alınan rahim, anne olma hayali kuran Mekkiye Bostancı'ya 14 saat süren operasyonla nakledildi.

KORUYUCU AİLE PROGRAMINDA TANIŞTI

17 yıllık evliliğinin ilk yılında yapılan kontrollerde doğuştan rahminin olmadığını öğrenen Mekkiye Bostancı, geçen sene Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Gönül Elçileri' projesi kapsamında eşiyle koruyucu aile oldu. Bostancı, koruyucu aile oldukları programda AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile tanıştı. Mekkiye Bostancı, burada Prof. Dr. Özkan ile sohbet sırasında doğuştan rahminin olmadığını söyledi. Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bostancı'ya rahim nakli ile çocuk sahibi olabileceklerini anlattı.

HABERİ TATİLDE ALDI

Nakil için listeye alınan Mekkiye Bostancı, anne olma hayaliyle beklemeye başladı. Eşiyle Mersin'de tatildeyken önceki gün saat 18.00'de kadavradan rahim nakli yapılabileceği haberini alan Bostancı ve eşi, hastaneye geldi. Kontrollerin ardından dün saat 07.00 sıralarında operasyona başlandı. Kadavradan rahmin alınmasının ardından saat 09.00'da Bostancı'ya naklin yapılacağı zorlu ameliyata geçildi. Anne olma hayali kuran Mekkiye Bostancı'nın ameliyatı, 14 saatin sonunda başarıyla tamamlandı.

'HEMEN HAREKETE GEÇTİK'

Zorlu operasyonun ardından Bostancı'nın sağlık durumu kontrol etmek için bugün hastaneye gelen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bize cuma akşamı haber geldi. Kadavranın organlarının tamamıyla bağışlanması, tabii birçok hasta için beklenen bir ümitti. Öncelikle kadavra verici yakınlarına ve ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Cuma akşamından gelen haber üzerine hemen harekete geçtik ve kimlerin bu rahim için uygun olduğuna bakıldı. Bu da ayrı bir süreç açıkçası. Cuma sabahı ameliyatımıza başladık. Bu bir organ kadavrasıydı. Birçok organ birçok hastamıza hayat verdi. Bu anlamda uzun bir organizasyondu. Sabah erken saatlerde hasta seçimiyle başlayan süreç, dün gece saatlerinde bitti. Bizi biraz yordu ve zorlu bir ameliyattı" diye konuştu.

'ZORLU BİR SÜREÇTİ'

Hasta için ilk 1 haftalık sürecin kritik olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Bizim yaptığımız 13'üncü kompozit doku nakli, 3'üncü kadavradan rahim nakliydi. Zorlu bir süreçti. Hep de ifade ediyoruz, bu ameliyatlı hastalar için ilk 1 haftalık süreç çok kritik, hem bizim için hem onlar için. Damarlarda herhangi bir sıkıntı olabiliyor, rejeksiyon olabiliyor ya da enfeksiyon gelişebiliyor. Bu 1 hafta, herkes için teyakkuzda olacağımız bir zaman olacak" dedi.

'İLK DUYDUĞUNDA AĞLAMIŞ'

Hastanın nakli çok istediğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "36 yaşında, 10 yıldır rahim nakli bekleyen bir hastamızdı. Hatta bu süreç için buraya taşınan, hayatını buna göre planlayan bir hastamızdı. Bu tür ameliyatlar hayat kurtarıcı değil, hayat kalitesini artırıcı ameliyatlar. Bu açıdan da hastanın bunu çok istemesi gerekiyor çünkü riskli operasyonlar. Birçok komplikasyonun olabileceği ameliyatlar. Allah'a şükürler olsun hiç başımıza gelmedi ama sonuç olarak ufak bir ihtimal de olsa yaşanabiliyor. İlk duyduğu zaman çok duygulanmış, ağlamış. Bu da ne kadar çok istediğini gösteriyor. Biz de kendisiyle konuştuğumuz zaman ne kadar istekli olduğunu tekrar anladık. Umuyorum bu ameliyat başarıyla sonuçlanır ve herkes istediği sonucu elde eder. İlk 1 haftalık süreç bizim için de onun için de riskli bir periyot" diye konuştu.

'BÜTÜN GÜNÜMÜZÜ ALDI'

Ameliyat ekibinde yer alan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, "Zorlu bir süreçti. Bunlar dünyanın sayılı yerlerinde yapılan çok komplike ve hastanın hayat kalitesini artıran ama çok ciddi riske sokan ameliyatlar. Zorlu bir ameliyattan sonra hastamız şu an gayet iyi. Bekleme sürecindeyiz. İnşallah işler yolunda gider. Alıcı, verici ameliyatı bütün günümüzü aldı. İnşallah sonuçlar güzel olur bizim açımızdan. Bizim 3'üncü naklimizdi. 3'üncü naklimiz de çok değerli. Sonuçlar güzel olur. Güzel haberlerle karşınıza geliriz. Şu an hastamız gayet iyi. Süreci takip ediyoruz. Çok güzel bir ekibimiz var. Çok zorlu bir ameliyattı umarım dünyada da sonuçları güzel yerlere geliriz bu ameliyat sonucunda" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Hastane, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Antalya'da Kadavradan 3. Rahim Nakli - Son Dakika

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