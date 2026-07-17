Antalya'da Yılan İhbarları Artıyor - Son Dakika
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Antalya'da Yılan İhbarları Artıyor

Antalya\'da Yılan İhbarları Artıyor
17.07.2026 10:05
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Sıcak havalarla birlikte Antalya'da yılan ihbarları bir günde 10'u buluyor. Tedbir öneriliyor.

ANTALYA'da sıcaklıkların yükselmesiyle kırsala yakın bölgelerde yılanlar daha sık görülmeye başlanırken, itfaiyeye bir günde 10 kadar ihbar ulaşıyor. Yılanların giderler ve açık alanlardan evlere girebildiğine dikkati çeken itfaiye ekipleri, çevre temizliği yapılması ve zemine yakın pencerelerde sineklik kullanılması uyarısında bulundu.

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yılanlar yaşam alanlarında daha sık görülmeye başlandı. Özellikle kırsala yakın bölgelerde evlere kadar giren yılanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak doğaya bırakılıyor. İtfaiye ekipleri, yılanların giderler ve açık alanlardan evlere girebildiğine dikkat çekerken, çevre temizliğinin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Giderlerin kapalı tutulması ve zemine yakın pencerelerde sineklik kullanılması, yılan vakalarına karşı alınabilecek önlemler arasında yer alıyor.

'BİR GÜNDE 10 VAKA GELEBİLİYOR'

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Hürriyet İtfaiye İstasyonu A Vardiyası Amiri Selamettin Sağlam, özellikle hava sıcaklıklarının arttığı dönemlerde yılan ihbarlarının arttığını söyledi. Sağlam, "Şehrimizin kırsala yakın bölgelerinde, istinat duvarlarının kenarlarında, bahçelerde veya müstakil evlerin içerisinde yılan görüldüğüne dair ihbarlar alıyoruz. Bu ihbarları değerlendirerek yılanları zarar vermeden bulundukları yerden çıkarıyor ve yeniden doğaya salmaya çalışıyoruz. İhbar sayıları dönem dönem değişiklik gösteriyor. Bazen bir günde 10 vaka gelebiliyor. Bu vakalar özellikle belirli aylarda yoğunlaşıyor. Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına doğru vaka sayıları düşüyor. Bu tür vakalarda personelimizin kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması oldukça önemli. Hayvanın ısırma riskine karşı gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.

'SIĞINMA NOKTASI OLARAK TERCİH EDİYOR'

Evlerin çevresinde temizlik yapılması gerektiğini ifade eden Selamettin Sağlam, "Yılanlar genellikle evlerin çevresinde biriktirilen eşyaların bulunduğu alanları sığınma noktası olarak tercih ediyor. Bahçe içerisindeki doğal yaşam alanlarına itfaiye olarak müdahale etmiyoruz. Biz yalnızca vatandaşlarımızı tehlikeye sokabilecek, özellikle mesken içerisindeki vakalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın çevre temizliğine, bakımına ve gerekli önlemlere dikkat etmesi önem taşıyor" diye konuştu.

İLAÇLAMA İLE KORUMA YÖNTEMİ

Vatandaşların ilaçlama sayesinde evlerini güvenli hale getirebileceğini söyleyen Sağlam, "Kükürt maddesinin etkili olduğu ifade ediliyor. Bunun dışında profesyonel ilaçlama firmalarıyla görüşerek hangi yöntemin daha etkili olacağı konusunda destek alınabilir. Belediyemizin ilaçlama birimleriyle de görüşülebilir. Burada bahsettiğimiz, meskenlerin ve ev çevresinin ilaçlanmasıdır. Arazi veya bahçelerin ilaçlanması konusunda vatandaşların kendi imkanlarıyla önlem alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'PENCERELER UYGUN ÖRTÜYLE KAPALI TUTULMALI'

Ev içerisinde yılanın görülebileceği noktalara dikkati çeken Selamettin Sağlam, "Ayakkabılığın üzerinde veya altında, banyoda ve tuvaletlerde yılan görülebiliyor. Zemin seviyesindeki ve giriş katlardaki evlerde yılanlar giderlerden içeri girebiliyor. Bu alanların kapalı olması gerekiyor. Dışarıyla doğrudan bağlantısı bulunan delik ve açıklıklara karşı da önlem alınmalı. Zemine yakın pencerelerde sineklik kullanılmalı veya pencereler uygun bir örtüyle kapalı tutulmalı. Özellikle bu aylarda bu tedbirler daha da önem kazanıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Hayvanlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Sağlık, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Antalya'da Yılan İhbarları Artıyor - Son Dakika

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