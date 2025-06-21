Babalar Günü\'nde Hayata Dönüş

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı, 3 çocuk babası Prof. Dr. Ahmet H. Alpaslan, 20 yıl kalp hastalığıyla mücadele etti, bir süre sonra kalp yetmezliği gelişince, organ naklinden başka şansı olmadığı için yapay kalple hayata tutundu. 4 yıldan fazla yapay kalple hayatını sürdürmek zorunda kalan Prof. Dr. Alpaslan, hastalarını ve mesleğini de bırakmadı. Prof. Dr. Alpaslan, hem hekimliğe hem akademisyenliğine devam etti. 4 ay önce durumu kötüleşince Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne yatırılan Prof. Dr. Alpaslan'ın beklediği haber umutların tükendiği anda, tam da Babalar Günü 'nde geldi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Yetmezliği Kliniği Eğitim Sorumlusu ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla yeniden yaşama sarılan Prof. Dr. Alpaslan, organ bağışıyla 3 çocuğuna kavuştu. Bir hekimin kalbinin, başka bir babanın fedakarlığıyla tekrar attığını kaydeden Prof. Dr. Kervan, organ bağışının önemini vurgulayarak, "Bir Babalar Günü'nde, gerçekten de gönlü büyük bir aile, hayatını kaybeden genç çocuklarının organlarını bağışladı ve hastamıza bu özel günde büyük bir hediye olarak kalp nakli yaptık" dedi.

Mudanya Üniversitesi'nde görev yapan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet H. Alpaslan (50), 20 yıldan fazla bir süredir kalp hastalığı ile mücadele ediyordu. Bir süre sonra kalp yetmezliği baş gösterince tek çarenin kalp nakli olduğu söylendi ve uygun donör çıkana kadar hayatta kalabilmesi için yapılan operasyonun ardından, yapay kalp pompası ile hayatını sürdürmeye başladı. 4 yıldan fazla bir süre organ sırasında bekleyen Prof. Dr. Alpaslan, bu süreçte hastalarını da ihmal etmedi ve hem hekimliğe hem akademisyenliğine devam etti. 4 ay önce klinik durumunun kötüleşmesi üzerine organ bekleme listesinde kayıtlı olduğu Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne yatırıldı. Kritik bir ameliyat daha geçirmesi planlanırken geçtiğimiz hafta tam da Babalar Günü'nde, yıllardır beklenen haber geldi ve uygun organ bulundu. Prof. Dr. Alpaslan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Kalp Yetmezliği Kliniği Eğitim Sorumlusu ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve ekibinin 16 Haziran'da gerçekleştirildiği ameliyatla yeni kalbine kavuştu. Babalar Günü'nde, kendisi de baba olan bir hekime, 'organ bağışı sayesinde' yeni bir hayat şansının verildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ümit Kervan, nakil ameliyatını yaptığı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babalar gününde bir babaya verilebilecek en büyük ve en anlamlı hediye, hayat oldu" ifadelerini kullandı.

BEYİN ÖLÜMÜ SONRASI AİLELERİN SADECE DÖRTTE BİRİ ORGANLARI BAĞIŞLIYOR

Prof. Dr. Ümit Kervan, "Hastamızın 2003 yılında ilk şikayeti ritim bozukluğu ile başlıyor. Daha sonra kalp yetmezliği gelişiyor, kalbinde büyüme oluyor. Artık ilaçlara, tedavilere cevap vermeyince 2020 yılında ileri dönem kalp yetmezliği nedeniyle kalp destek sistemi dediğimiz yapay kalp cihazı takılıyor. Yapay kalp cihazıyla yaklaşık 4 yıldır takipliydi hastamız. Kalp nakil listesine de alınmıştı. Biliyorsunuz ülkemizde de dünyada da en büyük sıkıntı organ bağışının yeterli olmaması. Ülkemizde yaklaşık bin 500 kişi nakil listesinde bekliyor ama maalesef biz ancak 100 civarında kalp nakli yapabiliyoruz. Hastalarımızın bir kısmı yoğun bakımlarda, yapay kalp cihazları ya da ilaçlarla birlikte dört gözle, umutla organ bekliyor. Donör olarak uygun olduğu belirlenen kişilerin ailelerinin ancak 4'de 1'i bunu kabul ediyor. Bu hastamız da 4 yıldır bu şekilde kalp bekliyordu" dedi.

İLK UYANDIĞINDA GÖZYAŞLARIYLA TEPKİ VERDİ

Beklenen haberin tam da babalar gününde geldiğini kaydeden Prof. Dr. Kervan, şunları söyledi: "Gerçekten de gönlü büyük bir aile, genç yaşta bir evlatlarını kaybettiler bir kazada ve organlarını bağışladılar. Babalar Günü'nde büyük bir hediye olarak hastamıza kalp nakli yaptık. Çok şükür ameliyat gayet başarılı geçti. Hastamıza o gün 'Evet organ uygun, artık ameliyata alabiliriz' dediğimizde o anki duyguları, yüzündeki ifadeyi tarif edemem. Bizlerin de bu mesleği belki de yapmamızı sağlayan en büyük motivasyon kaynağı o hastalarımızın o umut dolu bakışları oluyor. Hastamız ilk uyandığında solunum cihazındaydı, farkındaydı, ameliyatın iyi geçtiğini ve kalbin iyi çalıştığını söylediğimde gözyaşları geldi. Tabii solunum cihazında olduğu için konuşamıyordu. Sabah cihazdan ayırdık, herkese teşekkür etti"

'BABALAR GÜNÜNÜ AMELİYATTAN SONRA KUTLADIK'

Kendisinin de bir kız, bir oğlan çocuğu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kervan, babalar günü sabaha karşı 4'de organ bulundu haberinin geldiğini ve evden çıkarken çocuklarının uyuduğunu belirterek o duygulu günü şu cümlelerle anlatarak sözlerini noktaladı: "Ameliyat akşam 8'de bitti. Bir babanın kurtuluşu, hayata dönüşü ile ilgili bir süreç olduğunu biliyorlardı, onlar da tabii çok mutlulardı ve 12 saatlik bir gecikmeyle biz Babalar Günü'nü kutlamış olduk. Dünyadaki en büyük konfor, kendi ihtiyacımızı karşılayabilmek, eğer mutfaktan bir bardak suyunuzu alabiliyorsanız en büyük konfora sahipsiniz. Kalp yetmezliği hastaları öyle durumlar oluyor ki mutfağından bir bardak suyu dahi alamıyorlar. Kalp naklinden sonra ise işlerinin başına dönüp topluma karışıyorlar. Çocukluk döneminde kalp nakli yaptığımız, daha sonra üniversite kazanıp bitiren hastalarımız var. Nakil bekleyen hastalarımızın yakınlarının hayatı da değişiyor, bazen diğer evlatlarını komşularına emanet edip burada hastasının iyileşmesi için çırpınıyor. Yani bir hastanın değil toplumun hayatını etkiliyorsunuz. Bu bağışta bulunduğunuz an, sadece bu hastalar bundan faydalanmış olmuyor, nakil yapıldığında bir kişiyi değil belki de yüzlerce kişiyi kurtarmış oluyorsunuz, büyük bir sevap kazanmış oluyorsunuz"

'HEPİMİZE EN GÜZEL HEDİYE OLDU'

Nakil ameliyatından sonra hastanedeki tedavisi halen devam eden Prof. Dr. Ahmet Alpaslan'ın eşi Ayşe Alpaslan ise Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 4 yıldır beklenen o anın Babalar Günü'nde gerçekleşmesini mucize olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Eşim hekim ve 25 yıldır da aktif çalışan bir hekim. Son 5 yıldır kalp destek cihazı kullanıyordu ama buna rağmen çalışmayı bırakmadı. Son 4 aydır artık acil nakil listesinde bekliyordu. Son aşamada biraz umudumuzu kaybetmeye başlamıştık, yeni bir ameliyatın eşiğindeydi durumu kötüleştiği için. Bir sürpriz, bir mucize oldu bizim için. Şükürler olsun ki Babalar Günü'nde eşim nakil oldu. 3 evladımız var, hem çocuklarıma, hem babalarına, hem de bana dünyanın en güzel hediyesi oldu. Kalbi veren kişi de muhtemelen genç biriydi. Onun ailesine de çok teşekkür ediyorum, hem de büyük sabır diliyorum. Ama verdikleri bu doğru kararla hem eşime hem de onun dışında 4 kişiye daha hayat oldular, umut oldular"

'YOĞUN BAKIMDA UMUTLA GELECEĞİNİ BEKLEYEN ÇOCUKLAR VAR'

Alpaslan, aylardır hastanede olduklarını ve kalp nakli bekleyen pek çok hasta ve yakınının bekleyişine şahit olduklarını anlatarak "Biz ilk geldiğimizde koridorlarda dolaşan, cıvıl cıvıl genç hastalar, çocuk hastalar vardı. Şu an yoğun bakımda olanlar var ve bugün onların yakınları ile göz göze geldiğimde, gözleri dolarak 'Çok sevindik' dediler. Ben de 'Size de nasip olur inşallah' diyebildim. Burada mesele sadece benim eşim değil. Organ bekleyen çocuklar var, gençler var. Onların geleceği var. Aslında geleceğini bekliyorlar, onlarla beraber hem yakınları hem de bir sürü insan aslında nakil bekliyor. Bu yüzden organ bağışı ile ilgili toplum olarak yanlış algılarımızı yıkmamız gerekiyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş birinin nakil bekleyen hastalar için 'feda edildiği', beyin ölümü gerçekleşen biri aslında yaşamına devam edebilirmiş gibi yanlış bir algı oluşturuluyor. İnsanın bilime ve doktoruna güvenmesi gerekiyor. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmış ülkelere baktığımızda, organ bağışının ne kadar yaygın olduğunu görüyorsunuz. Ülkemizin de bunu hak edecek bir ülke olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.