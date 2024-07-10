Çocuklarda Gastroenterit Vakalarında Ani Yükseliş - Son Dakika
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Sağlık

Çocuklarda Gastroenterit Vakalarında Ani Yükseliş

Çocuklarda Gastroenterit Vakalarında Ani Yükseliş

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesiman Alili, son zamanlarda acil servislere başvuran çocuk hastaların yarısının kusma ve ishal gibi belirtilerle geldiğini ve gastroenterit vaka sayılarında yaşanan ani yükselişe dikkat çekti. Gastroenterit, mide ve bağırsakların çeşitli mikroorganizmalar tarafından iltihaplanması olarak tanımlanmakta ve sıklıkla ishal ve kusma gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Hastalığın yaygın nedenleri arasında viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar ve parazitler bulunmaktadır. El hijyenine dikkat edilmesi, sık ve sabunla ellerin yıkanması gerekmektedir. Gastroenterit vakalarının çoğunun birkaç gün içinde kendiliğinden düzeldiği belirtilirken, bazı durumlarda hastaneye başvurmanın önemli olduğu vurgulanmaktadır. Beslenme önerileri arasında az ve sık beslenme, yağsız ve hafif yiyeceklerin tercih edilmesi yer almaktadır.

10.07.2024 10:57
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Son zamanlarda acil servislere başvuran çocuk hastaların yarısının kusma ve ishal gibi belirtilerle geldiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesiman Alili, gastroenterit vaka sayılarında yaşanan ani yükselişe dikkat çekti.

Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Nesiman Alili, gastroenterit vaka sayılarında yaşanan ani yükselişe dikkat çekti. Dr. Alili, "Gastroenterit, mide ve bağırsakların çeşitli mikroorganizmalar tarafından iltihaplanması olarak tanımlanmakta ve sıklıkla ishal ve kusma gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Gastroenterit belirtileri arasında sık ve sulu dışkılama, kusma, yüksek ateş, karın ağrısı ve kramp, yorgunluk, halsizlik ve iştahsızlık yer almaktadır. Hastalığın yaygın nedenleri arasında viral enfeksiyonlar bulunmakta olup, rotavirüs ve norovirüs çocuklarda en sık rastlanan sebeplerdendir. Bakteriyel enfeksiyonlar ve parazitler de hastalığa yol açabilmektedir. Bu mikroorganizmaların genellikle kontamine su ve yiyecekler aracılığıyla ya da enfekte bireylerle yapılan temas sonucunda bulaşmaktadır. Son haftalarda Türkiye'de bu vakaların sayısında belirgin bir artış yaşanmaktadır" dedi.

EL HİJYENİNE DİKKAT

Gastroenterit salgınından korunmak için alınması gereken önlemler arasında el hijyeninin büyük önem taşıdığını belirten Alili, ellerin sık sık ve sabunla yıkanması gerektiğini, özellikle tuvalet sonrası ve yemek hazırlamadan önce ellerin temiz tutulmasını vurguladı. Gastroenterit vakalarının çoğunun birkaç gün içinde kendiliğinden düzeldiğini ifade eden Alili, "Bazı durumlarda hastaneye başvurmak önemlidir. Özellikle sıvı kaybının fazla olduğu durumlar, dirençli ateş, yoğun ishal, ağızdan beslenememe gibi durumlar hastaneye başvurmayı gerektirebilir. Tedaviye gelince, çocuklarda en önemli tedavi sıvı kaybını önlemek, oral rehidratasyon solüsyonlarının kullanılması ve gerekirse damar yoluyla sıvı verilmesidir. Ayrıca bulantı ve kusmayı engelleyici ilaçlar ve probiyotiklerin de tedavide yer almaktadır. Bakteriyel gastroenterit vakalarında ise doktor önerisiyle antibiyotik kullanılabilir" diye konuştu.

BESLENME ÖNERİLERİ

Alili, çocukların gastroenterit sırasında nasıl beslenmesi gerektiği ile ilgili de çocukların az ve sık beslenerek midelerinin yorulmaması; yağsız ve hafif yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Dr. Alili, pirinç, patates, yoğurt çorbası, yağsız tavuk, kırmızı et ve muz, elma püresi gibi yiyeceklerin iyi seçenekler olduğunu, ancak şekerli, yağlı ve baharatlı yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini ekledi. Alili, eğer çocuklarda gastroenterit belirtileri gözlemlenirse veya endişeler varsa, ailelerin hastaneye başvurması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Çocuklarda Gastroenterit Vakalarında Ani Yükseliş - Son Dakika

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