Deprem sonrası kilo kaybı mücadelesi

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay 'ın Antakya ilçesindeki evleri yıkıldıktan sonra Ankara 'ya taşınan 2 çocuk annesi Aysel Tancı (51), 2 yılda 65 kilodan 91 kiloya ulaştı. Çankaya ilçesindeki 29 Mayıs Devlet Hastanesi Obezite Merkezi'ne başvuran Tancı, grup terapisi ve ekip desteğiyle 7 ayda 16 kilo vererek, 75 kiloya düştü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan ve ilk depremde hasar gören evleri ikinci depremde yıkılan Aysel Tancı, eşi Yılmaz Tancı (51) ve 2 çocukları ile Ankara'ya taşındı. Aysel Tancı, depremden sonra yaşadığı şokun etkisiyle sağlıksız beslenmeye başladı. Tancı, düzensiz beslenmenin etkisiyle, 2 yılda 65 kilodan 91 kiloya ulaşınca 29 Mayıs Devlet Hastanesi Obezite Merkezi'ne başvurdu. Tancı, grup terapisi ve ekip desteğiyle 7 ayda 16 kilo vererek, 75 kiloya düştü.

'KAYIPLARIMIZI UZUN SÜRE ATLATAMADIM'

Aysel Tancı, depremde evlerinin yıkıldığını söyleyerek, "Sığınacak yerimiz yoktu. O zamanlar 65-66 kiloydum. Ardından Ankara'ya taşındık. Yaşadığım şokun etkisiyle kendimi bırakmıştım. Ardından çok kilo aldım. Böyle bir dönemde destek almaya karar verdim. Kendimi dört duvar arasına kapatmamak adına ve yaşadığım kıyamette felaketleri atlatmak adına böyle bir merkezin varlığından haberdar olunca buraya gelmeye karar verdim ve bunu kendim yapmak zorundaydım. Başka kimse yardım edemezdi ben istemediğim sürece. Obezite merkezine başvurduğum zaman 91 kiloydum. Psikolojim çok kötüydü. Uzun süre atlatamadım yaşadığımız şeyleri, yakınlarımızın kaybını. Burada yeniden tutundum hayata" dedi.

Tancı, diyetisyen, psikolog, iç hastalıklar uzmanı eşliğinde aldığı terapinin çok etkisini gördüğünü söyleyerek, "Kısa sürede 16 kilo verdim. Burada öğrendiklerimi yaşam tarzı haline getiriyorum. Halen kilo verme serüvenim devam ediyor. Şu an 75 kiloyum, hedefim sağlıklı bir şekilde 65 kiloya kadar düşmek" diye konuştu.

'TEORİK VE PRATİK EĞİTİM AYNI ZAMANDA'

Obezite merkezinde görevli fizyoterapist Fulya Damla Çolak ise merkezin 2019 yılında kurulduğunu söyleyerek, "Hastalarımızda sürdürülebilir bir yaşam tarzını korumak amacıyla kuruldu merkezimiz. Uzman hekimlerimiz tarafından başvuran hastalara önce bir değerlendirme yapılıyor. Uygun olan hastalarımız obezite merkezine uzman hekimlerimiz tarafından yönlendiriliyor. Multidisipliner bir çalışma sistemimiz var. Sağlık Bakanlığı tarafından beden kitle indeksi 30'un üzerinde olan bireylerimiz başvurabilirler merkeze. Grup tedavilerinde öncelikle gereken kişilere yaşam tarzı değişikliklerine gitme yoluyla gerekli terapileri sağlıyoruz. Sağlık Bakanlığı'mız tarafından planlanan 8 haftalık bir müfredat var. O müfredata göre sürecimiz ilerliyor. Gruplandırmayı yaparken yaşça ve birbirine benzer, birbirine daha yakın grupları aynı güne çağırmaya çalışıyoruz. 10 kişiyi buluyor gruplarımız. Teorik ve pratik eğitimi aynı anda yapıyoruz" dedi.

Çolak, obezite merkezinin 2019 yılında açıldığını ve bugüne kadar başvuran danışanların kilo kaybında yaklaşık yüzde 75-80 civarı başarı oranı sağlandığını söyledi. Çolak, 6 yılda merkeze 567 kişi başvurduğunu ve toplamda 1,5 ton üzerinde kilo verimi olduğunu belirtti. Çolak, sorumlu hekim, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire ve yaşam koçu ile bireysel görüşmeler ve grup eğitimleri ile kilo verildiğini söyledi.