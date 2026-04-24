Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu - Son Dakika
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu

Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu
24.04.2026 09:25  Güncelleme: 11:16
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu
Sivas’ta diş ağrısıyla hastaneye giden Gülbeyaz Çelikdemir, tanımadığı bir kişi tarafından özel kliniğe yönlendirilerek 25 dişini kaybetti. 8 implant takılan kadın, sonrasında enfeksiyon ve çeşitli sağlık sorunları yaşadı. Şikayetlerine “psikolojik” denildiğini belirten Çelikdemir, ücret iadesi alamadı. 36 çeyrek altın harcadığını söyleyen kadın, sorumlular hakkında dava açtı ve adalet bekliyor.

Sivas’ta yaşayan iki çocuk annesi Gülbeyaz Çelikdemir’in hayatı, 2 yıl önce yaşadığı olay sonrası adeta kabusa döndü. Diş ağrısı şikayetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hastanesine giden Çelikdemir, tanımadığı bir kişi tarafından özel bir kliniğe yönlendirildi ve burada 25 dişi birden çekildi.

HASTANEDE TANIŞTI, KLİNİĞE YÖNLENDİRİLDİ

Çelikdemir, doktor olduğunu düşündüğü Y.İ. isimli kişiyle hastanede tanıştı. Bu kişi, “Burada işler uzar, dışarıda daha hızlı halledebiliriz” diyerek Çelikdemir’i özel bir diş kliniğine yönlendirdi. Daha sonra bu kişinin doktor değil implant satıcısı olduğu ortaya çıktı.

Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu

25 DİŞİ ÇEKİLDİ, 8 İMPLANT TAKILDI

A.D.’ye ait özel klinikte tedaviye alınan Çelikdemir’in bir gün içerisinde 25 dişi çekildi. Ardından H.Ö. isimli doktor tarafından ağzına 8 implant yerleştirildi. Oysa Çelikdemir’in sadece 3 dişinde ağrı olduğu öğrenildi.

SAĞLIK SORUNLARI PEŞİNİ BIRAKMADI

İmplantların yerleştirilmesinin ardından Çelikdemir’in sağlık sorunları başladı. Çenesinde iltihap oluştu, diş etleri çekildi ve iki kez operasyon geçirdi. 2 yıl boyunca katı gıda tüketemediği için bağırsak sorunları yaşadı. Ayrıca yemek ve nefes borusu arasında kitle oluştuğu, hipertiroidi hastalığına yakalandığı belirtildi.

“SORUNLAR PSİKOLOJİK” DENİLDİ

Çelikdemir, yaşadığı sorunları kliniğe ilettiğinde kendisine problemlerinin psikolojik olduğu söylendiğini ifade etti. Yapılan müdahalelerin sorunu çözmediğini belirten Çelikdemir, ücret iadesi talep ettiğini ancak herhangi bir sonuç alamadığını dile getirdi.

Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu

İMPLANTLARI SÖKTÜRMEK İÇİN ÜCRET İSTENDİ

Çelikdemir, hiç kullanamadığı implantları söktürmek istediğinde kendisinden ek ücret talep edildiğini belirtti. İmplantlar için 36 çeyrek altın harcadığını ifade eden kadın, söküm işlemi için de 12 bin TL istendiğini söyledi.

YARGIYA TAŞIDI

Yaşadığı mağduriyet sonrası konuyu yargıya taşıyan Çelikdemir, Ankara 16. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde Y.İ., A.D. ve H.Ö. hakkında şikayetçi oldu. Delillerin kaybolmaması için halen ağzındaki implantlarla yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

“MUAYENE EDİLMEDEN RAPOR HAZIRLANDI”

Yargı sürecinde de zorluk yaşadığını ifade eden Çelikdemir, bilirkişi raporunun kendisi muayene edilmeden hazırlandığını öne sürdü. En büyük delilin kendi sağlık durumu olduğunu vurgulayan Çelikdemir, adaletin yerini bulmasını beklediğini söyledi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu - Son Dakika
