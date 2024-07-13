Down sendromlu genç, nadir görülen bir hastalıktan kurtuldu

Sağlık

İZMİR'de, 2 yıl boyunca öksürük ve kusma şikayeti görülen ve beslenmeyle ilgili problem yaşayan down sendromlu Nazife Nazlı Aksu'ya (18), nadir görülen bir tür yutma bozukluğu olan 'akalazya' hastalığı teşhisi konuldu. Aksu, Peroral Endoskopik Miyotomi (POEM)yöntemiyle uygulanan operasyonla sağlığına kavuştu. Aksu'nun annesi Seçilay Aksu (45), "Şimdi yemesi çok iyi. Sonunda her istediğini yiyebilecek" dedi.

Bursa'da yaşayan memur Tuncer Aksu (50) ve ev kadını eşi Seçilay Aksu'nun (45) 3 kız çocuğundan en büyüğü Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Nazife Nazlı Aksu, 2 yıl önce öksürük ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Çift, birçok kez kızlarını hastaneye götürdü. Nazife Nazlı Aksu'ya, reflü ve gastrit teşhisi konuldu ve tedavi uygulandı ancak buna rağmen şikayetleri geçmedi. Önce Bursa, sonra Ankara'da hastaneye götürülen Aksu'ya yapılan testler sonunda hastalığın 'besinlerin yutulması işlevinde rol alan kasları kontrol eden sinir hücrelerinin bozulmasından veya kaybından kaynaklanan bir hastalık' olan 'akalazya' teşhisi konuldu. Nazife Nazlı Aksu, İzmir'e, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 8 Temmuz'da hastaneye yatan Aksu, ertesi gün operasyona alındı. Gastroenteroloji Kliniğinden Doç. Dr Süleyman Günay, POEM yöntemiyle başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Şikayetlerinden kurtulan Aksu, 12 Temmuz'da taburcu edildi.

'100 BİNDE 1 İLA 5 ORANINDA RASTLANAN BİR RAHATSIZLIK'

Süreçle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Süleyman Günay, "Hasta, Ankara'dan sevk edildi. Hastalığı, 'akalazya' dediğimiz bir tür yutma bozukluğu. Çok nadir bir hastalık. 100 binde 1 ila 5 oranında rastlanıyor. Yemek borusundaki kasların koordineli çalışamamasından kaynaklanıyor. Nadir bir hastalık olduğu için hekimler tarafından iyi tanınamayabiliyor. Bunun yüzünden hastalar, uzun süre başka teşhisler altında takip edilebiliyor. Mesela reflü, gastrit ya da psikiyatrik bozukluk gibi. Kızımız ikinci yılında tanı almış. Bazı hastalarda 20 yıl, bazılarında 10 yıl tanı alması sürebiliyor. Ama hastalara, ortalama 3- 5 yılda teşhis konuyor. Nazlı için 2 yıl mükemmel bir süre. Bu da Nazlı'nın ne kadar akıllı bir kız olduğunu gösteriyor. Çok güzel ifade etmiş şikayetlerini. Annesine demiş ki şurada yemek takıldı bana su ver. Sonra su içiyor. Eğer takılmaya devam etmişse gidip kusuyor. Bunların hepsini annesine çok güzel ifade etmiş. Çoğu hasta bunu o kadar güzel ifade edemiyor. O yüzden hekimlerin kafası karışabiliyor" dedi.

'DÜN YEMEĞİNİ YEMİŞ VE ÇOK MUTLU'

Nazife Nazlı Aksu'nun operasyona alındığını belirten Doç. Dr. Süleyman Günay, "Hastalığın tedavisi için çeşitli uygulamalar olabiliyor. Cerrahi, balon, botoks yöntemi uygulanabiliyor. Bir de POEM dediğimiz uygulama var. Japonya'da geliştirilen bir yöntem. Ben de zaten Uzak Doğu'ya gidip 2 ay kadar eğitim aldım. Döndükten sonra bu işlemi yaklaşık 8 yıldır hastanemizde başarılıyla yapıyoruz. Endoskopiyle yemek borusunun içerisine girilip oradaki çalışmayan kaslar kesiliyor. İşlemin kendisi yaklaşık yarım saat sürüyor. İlk gün hasta yemek yemiyor. Ertesi gün su ve çorba içmeye başlıyor. Genelde 2'nci veya 3'ncü gün taburcu ediyoruz hastayı. Nazife Nazlı Aksu'nun sağlık durumu çok iyi. Dün yemeğini yemiş ve çok mutlu" dedi.

'ARTIK HER İSTEDİĞİNİ YİYEBİLECEK'

Seçilay Aksu ise, "Kızım özel bir çocuk. Hastalığı 2 yıl önce başladı. Hastalığı için reflü ve gastrit dendi. Onun ilaçlarını kullandık. Ama geçmedi. Başka doktorlara götürdük. Yine reflü ve gastrit teşhisi konuldu. Başka bir yere daha götürdük. Aynı teşhisler kondu. Yediklerine çok dikkat ettik. Hep doğal besledim. Ama geçmiyordu rahatsızlığı. Gece çok sık öksürükler başladı. Hiç uyuyamadı. Uyumadan sabah yapıyordu. Öksürüyor, kusuyordu. Yediğini çıkarıyordu. Doğal beslememe rağmen yine de yediklerini çıkarıyordu. Sonunda yapılan testlerde akalazya olduğu ortaya çıktı. Şimdi yemesi çok iyi. İki kaseye yakın yoğurt yedi. Çok mutlu oldum. 2 yıldır uğraşıyorduk. Sonunda her istediğini yiyecek" dedi.